Tôi từng nghĩ chỉ cần bàn giao công việc đầy đủ, nhận quyết định nghỉ hưu rồi rời cơ quan là có thể bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng suốt nửa năm sau đó, điện thoại của tôi vẫn thường xuyên đổ chuông vì những lời nhờ vả từ đồng nghiệp cũ. Có những việc tôi sẵn lòng giúp, nhưng cũng có lúc tôi tự hỏi: Mình đã nghỉ hưu rồi, tại sao vẫn phải chịu trách nhiệm như ngày còn đi làm?

Tôi nghỉ hưu sau hơn 30 năm công tác. Ngày nhận quyết định, tôi vừa có chút lưu luyến, vừa thấy nhẹ nhõm. Những năm cuối trước khi nghỉ, công việc ngày càng nhiều, điện thoại thường xuyên reo kể cả buổi tối. Tôi từng nghĩ đến lúc rời cơ quan, mình sẽ có nhiều thời gian hơn cho gia đình, chăm sóc sức khỏe và làm những việc đã trì hoãn từ lâu.

Những ngày đầu nghỉ hưu khá dễ chịu. Tôi dậy muộn hơn một chút, tự đi chợ, đưa cháu đi học khi các con bận. Thỉnh thoảng tôi gặp vài người bạn cũ uống cà phê. Cuộc sống không còn bị chia thành từng khung giờ bởi lịch họp, báo cáo hay những cuộc gọi đột xuất.

Tôi cũng chủ động bàn giao công việc cho người thay thế. Hồ sơ được sắp xếp, những đầu mối liên hệ cần thiết đều đã chuyển giao. Trước khi nghỉ, tôi còn dành thời gian hướng dẫn đồng nghiệp mới, nghĩ rằng như vậy là đã làm tròn trách nhiệm.

Thế nhưng, tôi không ngờ công việc cũ vẫn tiếp tục tìm đến mình.

Nghỉ hưu rồi, điện thoại vẫn không được yên

Khoảng một tháng sau khi nghỉ, một đồng nghiệp cũ gọi điện hỏi tôi về một bộ hồ sơ mà trước đây tôi từng phụ trách. Tôi nhớ khá rõ sự việc nên vui vẻ hướng dẫn. Người đó cảm ơn rối rít, còn nói: "May mà có chị, chứ bọn em tìm mãi không ra".

Tôi thấy vui vì kinh nghiệm của mình vẫn có ích. Tôi nghĩ đồng nghiệp mới chưa quen việc, giúp được gì thì giúp.

Nhưng rồi những cuộc gọi tương tự xuất hiện ngày một nhiều. Người hỏi cách xử lý một văn bản cũ, người nhờ tìm lại số điện thoại đối tác, người muốn tôi xem giúp một báo cáo trước khi trình lãnh đạo. Có người gọi vào giờ cơm tối, có người nhắn tin từ sáng sớm, nói rằng việc gấp, chỉ có tôi mới nắm rõ.

Đã nghỉ hưu được nửa năm nhưng những cuộc gọi nhờ vả công việc liên tục tìm đến ngay trong bữa cơm gia đình khiến người phụ nữ mệt mỏi, khó xử trước ánh nhìn ái ngại của chồng.

Ban đầu, tôi đều cố gắng hỗ trợ. Có những việc chỉ cần vài phút trao đổi, tôi không thấy phiền. Nhưng dần dần, tôi nhận ra mình đang trở lại với nhịp sống của những ngày còn đi làm.

Một buổi chiều, tôi đang đưa cháu đi chơi thì điện thoại reo. Một đồng nghiệp cũ nhờ tôi liên hệ với người quen ở đơn vị khác để hỏi về tiến độ xử lý hồ sơ. Tôi nói mình đã nghỉ, không còn phụ trách việc ấy nữa. Người đó đáp ngay: "Chị gọi giúp em một cuộc thôi. Người ta vẫn nể chị hơn, chứ em mới nhận việc, nói chưa chắc họ nghe".

Tôi đành gọi. Sau đó, tôi còn phải giải thích qua lại vì hai bên chưa thống nhất được thông tin.

Tối hôm ấy, tôi kể với chồng. Ông nghe xong chỉ cười: "Bà nghỉ hưu rồi mà vẫn làm việc không công cho cơ quan cũ à?".

Tôi cũng cười, nhưng trong lòng bắt đầu có chút khó chịu. Tôi không tiếc một cuộc điện thoại, cũng không muốn tỏ ra xa cách với những người từng làm việc cùng mình. Điều khiến tôi băn khoăn là dường như mọi người đã quen với việc cứ có chuyện khó là tìm đến tôi, mà quên mất tôi không còn ở vị trí có thể giải quyết những việc ấy.

Một lời nhờ vả khiến tôi phải suy nghĩ lại

Sự việc khiến tôi thực sự thấy cần thay đổi xảy ra vào tháng thứ sáu sau khi nghỉ hưu.

Hôm đó, một đồng nghiệp cũ gọi điện, nhờ tôi xem và góp ý cho một bộ hồ sơ khá phức tạp. Người này nói lãnh đạo đang cần gấp, người mới tiếp nhận chưa nắm rõ, nếu tôi không giúp thì có thể ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Tôi vốn không ngại chia sẻ kinh nghiệm. Nhưng khi nghe kỹ, tôi nhận ra đây không còn là việc hỏi han hay xin tư vấn đơn giản. Họ muốn tôi rà soát toàn bộ nội dung, chỉ ra những chỗ cần sửa và hướng dẫn cách hoàn thiện trước khi trình ký.

Tôi hỏi: "Thế người đang phụ trách công việc này đâu?".

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nói rằng người ấy còn ít kinh nghiệm, làm chưa chắc chắn. Tôi nghe mà không biết nên vui hay buồn. Hóa ra, sau nửa năm nghỉ hưu, tôi vẫn được xem là người có trách nhiệm bảo đảm công việc ấy được hoàn thành, dù mình không còn thuộc cơ quan.

Tôi nói mình có thể trao đổi một vài kinh nghiệm chung, nhưng không thể đứng ra rà soát hay chịu trách nhiệm về bộ hồ sơ. Người đồng nghiệp có vẻ không hài lòng, chỉ đáp: "Trước đây chị vẫn giúp bọn em như thế mà".

Câu nói ấy khiến tôi suy nghĩ rất lâu.

Đúng là trước đây tôi vẫn giúp. Nhưng khi ấy tôi đang làm việc, có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, có đủ thông tin và quyền hạn để kiểm tra, chỉnh sửa. Còn bây giờ, tôi không nắm được những thay đổi mới nhất, không tham gia các cuộc họp, cũng không biết những chỉ đạo gần đây của lãnh đạo. Nếu tôi góp ý sai hoặc hồ sơ có vấn đề, ai sẽ chịu trách nhiệm?

Tôi chợt nhận ra sự nhiệt tình của mình nếu không có giới hạn đôi khi lại khiến cả hai phía khó xử. Đồng nghiệp vẫn nghĩ tôi có thể làm thay, còn tôi thì vô tình giữ cho mình một vai trò đã kết thúc.

Tôi vẫn quý đồng nghiệp, nhưng không thể sống mãi với công việc cũ

Sau lần ấy, tôi bắt đầu thay đổi cách trả lời điện thoại.

Nếu ai hỏi về kinh nghiệm hoặc cần tìm lại một thông tin tôi còn nhớ, tôi vẫn vui vẻ chia sẻ. Nếu việc thuộc trách nhiệm của người đang phụ trách, tôi hướng dẫn họ liên hệ đúng đầu mối. Với những yêu cầu cần trực tiếp xử lý hồ sơ, làm việc với đối tác hay thay mặt cơ quan trao đổi, tôi nhẹ nhàng từ chối.

Tôi cũng nói rõ với một vài đồng nghiệp thân thiết rằng mình sẵn lòng giúp trong khả năng, nhưng không thể tiếp tục nhận những công việc mà trước đây mình từng đảm nhiệm. Tôi không muốn vì nể nang mà vô tình làm ảnh hưởng đến trách nhiệm của người đang công tác.

Ban đầu, có người tỏ ra hụt hẫng. Một vài cuộc gọi sau đó thưa dần. Tôi cũng có chút chạnh lòng, bởi hơn 30 năm làm việc, tôi đã quen với cảm giác được mọi người cần đến, được hỏi ý kiến và được tin tưởng.

Nhưng rồi tôi hiểu, giá trị của một người không chỉ nằm ở việc họ còn giải quyết được bao nhiêu công việc cho cơ quan cũ. Nghỉ hưu không có nghĩa là phải cắt đứt mọi mối quan hệ, nhưng cũng không có nghĩa là tiếp tục gánh trách nhiệm của người đang làm việc.

Bây giờ, tôi vẫn giữ liên lạc với những đồng nghiệp thân thiết, thỉnh thoảng đến thăm cơ quan, gặp nhau uống cà phê và hỏi han chuyện gia đình. Khi có người cần lời khuyên, tôi vẫn sẵn lòng chia sẻ những điều mình biết.

Chỉ có một điều tôi không còn làm nữa: nhận lời xử lý công việc thay người khác.

Nửa năm đầu nghỉ hưu, tôi cứ nghĩ mình cần học cách thích nghi với việc không còn đi làm. Đến bây giờ, tôi mới hiểu mình còn phải học một điều khác: biết dừng lại đúng lúc, để những người ở lại có cơ hội trưởng thành và bản thân mình được sống trọn vẹn với quãng đời mới.

Tố Lan

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