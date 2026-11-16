Mẹ tôi bỏ quê vào Nam từ ngày còn trẻ, đến sau ngày giỗ bà ngoại tôi mới biết sự thật đau lòng

GĐXH - Suốt 5 năm, con gái tôi luôn tìm lý do để không về quê ăn Tết, thậm chí bố ốm cũng không về thăm. Tôi từng giận con vô tâm, trách con không nghe lời bố mẹ khi quyết lấy chồng xa. Chỉ đến khi con trai tiết lộ một chuyện, tôi mới hiểu nỗi khổ con đang âm thầm chịu đựng.

GĐXH - Thấy em trai kinh tế khó khăn, tôi chủ động nhường phần đất bố mẹ để lại, chỉ mong em có cuộc sống ổn định mà không một lời tính toán. Nhiều năm sau, khi vợ chồng tôi lâm vào cảnh khó khăn, phải bán nhà trả nợ, tôi tìm về quê mong được em cho ở nhờ ít tháng. Nhưng câu trả lời của em khiến tôi chạnh lòng, nhận ra tình thân đôi khi không giống như những gì mình từng nghĩ.