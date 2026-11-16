Mẹ tôi bỏ quê vào Nam từ ngày còn trẻ, đến sau ngày giỗ bà ngoại tôi mới biết sự thật đau lòng

Mẹ tôi bỏ quê vào Nam từ ngày còn trẻ, đến sau ngày giỗ bà ngoại tôi mới biết sự thật đau lòng

| Tâm sự

GĐXH - Suốt nhiều năm, tôi luôn nghĩ mẹ rời quê miền Bắc vào Nam chỉ để tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn. Mẹ hiếm khi nhắc chuyện thời con gái, còn mỗi lần trở về quê ngoại, bà lại trầm lặng khác thường. Cho đến sau ngày giỗ bà ngoại, lời tiết lộ của dì út đã giúp tôi hiểu rằng đằng sau quyết định rời quê năm ấy là một bí mật về thân thế và những năm tháng mẹ phải sống trong điều tiếng.

Mẹ tôi bỏ quê vào Nam từ ngày còn trẻ, đến sau ngày giỗ bà ngoại tôi mới biết sự thật đau lòng - Ảnh 1.Bố ốm, con gái không về thăm, tôi gọi điện trách mắng rồi bàng hoàng biết sự thật

GĐXH - Suốt 5 năm, con gái tôi luôn tìm lý do để không về quê ăn Tết, thậm chí bố ốm cũng không về thăm. Tôi từng giận con vô tâm, trách con không nghe lời bố mẹ khi quyết lấy chồng xa. Chỉ đến khi con trai tiết lộ một chuyện, tôi mới hiểu nỗi khổ con đang âm thầm chịu đựng.

Mẹ tôi bỏ quê vào Nam từ ngày còn trẻ, đến sau ngày giỗ bà ngoại tôi mới biết sự thật đau lòng - Ảnh 2.Nhường đất của bố mẹ cho em trai, khi gặp biến cố muốn ở nhờ, tôi nghẹn ngào trước câu trả lời của em

GĐXH - Thấy em trai kinh tế khó khăn, tôi chủ động nhường phần đất bố mẹ để lại, chỉ mong em có cuộc sống ổn định mà không một lời tính toán. Nhiều năm sau, khi vợ chồng tôi lâm vào cảnh khó khăn, phải bán nhà trả nợ, tôi tìm về quê mong được em cho ở nhờ ít tháng. Nhưng câu trả lời của em khiến tôi chạnh lòng, nhận ra tình thân đôi khi không giống như những gì mình từng nghĩ.


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