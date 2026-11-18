Cấm con dùng điện thoại sau 10h tối

Tôi từng nghĩ con gái mình đang ở tuổi khó bảo, ngày càng nghiện điện thoại, học hành sa sút, tối nào cũng phải nhắc mới chịu đi ngủ. Tôi không ngờ đằng sau những lần con ôm điện thoại, né tránh câu hỏi của mẹ lại là những chuyện khiến con mất ngủ, lo lắng suốt nhiều tuần.

Con gái tôi năm nay học lớp 11. Trước đây, con khá ngoan, tự giác học hành, ít khi để bố mẹ phải nhắc nhở. Nhưng khoảng vài tháng gần đây, tôi nhận thấy con có nhiều thay đổi. Bữa cơm gia đình, con ăn nhanh rồi xin về phòng. Đi học về, con thường đóng cửa, thỉnh thoảng lại cười một mình khi nhìn màn hình điện thoại.

Điều khiến tôi khó chịu nhất là con bắt đầu thức khuya. Có hôm gần 12 giờ, tôi đi ngang phòng vẫn thấy ánh sáng hắt ra từ khe cửa. Sáng hôm sau, con uể oải, gọi mãi mới dậy, bữa sáng cũng ăn qua loa. Điểm số một vài môn giảm sút, cô giáo chủ nhiệm còn nhắn tôi rằng gần đây con có vẻ thiếu tập trung.

Tôi cho rằng nguyên nhân chẳng có gì phức tạp, chỉ là điện thoại và những chuyện bạn bè trên mạng.

Từ hôm ấy, tôi đặt quy định 10 giờ tối phải nộp điện thoại cho mẹ. Tôi nói rõ nếu còn tái phạm, cuối tuần cũng không được sử dụng. Con phản ứng, bảo tôi không hiểu con đang cần gì, nhưng tôi gạt đi. Tôi nghĩ ở tuổi này, đứa trẻ nào chẳng muốn được tự do, nếu bố mẹ không nghiêm thì chỉ có hư thêm.

Có tối, con đứng trước cửa phòng tôi, hỏi liệu có thể giữ điện thoại thêm 30 phút không. Tôi lập tức từ chối. Con im lặng, quay đi, đóng cửa phòng. Tôi còn bực bội vì nghĩ con đang tìm cách chống đối quy định.

Những ngày sau đó, con không còn xin nữa. Đúng 10 giờ, con đưa điện thoại cho tôi, nhưng vẻ mặt lúc nào cũng căng thẳng. Có lần tôi thấy con ngồi bó gối trên giường, mắt đỏ hoe. Tôi hỏi có chuyện gì, con nói đau đầu, muốn ngủ. Tôi không hỏi thêm, chỉ nhắc sáng mai đừng dậy muộn.

Dòng tin nhắn bất ngờ và bí mật trong nhóm chat lớp

Cho đến một tối cuối tuần, khi tôi đang thu quần áo trong phòng con, điện thoại đặt trên bàn bất ngờ sáng lên vì có tin nhắn. Tôi định cầm lên tắt màn hình thì thấy một dòng hiện ra: "Cậu đừng kể với ai nhé, nếu chuyện này bị lộ, tớ không biết phải sống thế nào".

Tôi khựng lại.

Một tin nhắn khác tiếp tục hiện lên: "Tớ xin lỗi, hôm nay tớ không chịu nổi nữa. Tớ cứ nghĩ tất cả là lỗi của tớ".

Tôi không muốn xâm phạm riêng tư của con, nhưng những dòng chữ ấy khiến tôi bất an. Tôi đứng hồi lâu, cuối cùng gọi con vào phòng, hỏi người nhắn là ai, có chuyện gì mà con phải chịu đựng đến mức này.

Con vừa nhìn màn hình điện thoại đã tái mặt. Con xin tôi đừng hỏi, rồi bất ngờ bật khóc. Đó là lần đầu tiên sau nhiều tháng, con khóc trước mặt mẹ như một đứa trẻ.

Khoảnh khắc người mẹ lặng người khi đọc được những tin nhắn chế giễu ác ý từ nhóm chat của lớp. Ảnh minh họa

Tôi ôm con, bảo mẹ không mắng, chỉ muốn biết con đang gặp chuyện gì. Một lúc lâu sau, con mới lấy điện thoại, mở đoạn hội thoại trong nhóm bạn cùng lớp rồi đưa cho tôi.

Tôi lặng người.

Trong nhóm chat, một vài bạn liên tục lấy ngoại hình, hoàn cảnh gia đình và chuyện con từng phát biểu sai trong giờ học ra chế giễu. Những lời nói tưởng như đùa cợt xuất hiện mỗi ngày. Có người còn chụp ảnh con ở lớp, chỉnh sửa rồi gửi vào nhóm, kèm theo những bình luận ác ý. Con càng phản ứng, họ càng trêu chọc. Khi con im lặng, họ lại cho rằng con dễ bắt nạt.

Điều khiến tôi đau lòng hơn là những tin nhắn con gửi riêng cho một người bạn thân. Con viết rằng không muốn đến lớp, sợ mở điện thoại, sợ cả tiếng cười phía sau. Con đã nhiều lần định kể với mẹ nhưng lại thôi, vì nghĩ tôi sẽ cho rằng con yếu đuối, không biết tự giải quyết chuyện của mình.

Quy định tạo ra kỷ luật, nhưng sự lắng nghe mới giúp con không đơn độc

Tôi nhìn con, nhớ lại những lần mình giật điện thoại, trách con thức khuya, mắng con lười học. Hóa ra có những đêm con cố thức không phải vì ham chơi, mà vì sợ bỏ lỡ tin nhắn, sợ sáng hôm sau lại trở thành trò cười. Tôi đã nhìn thấy một đứa trẻ cầm điện thoại và vội kết luận con nghiện, mà không nhận ra con đang mắc kẹt trong những điều không biết nói cùng ai.

Tối ấy, tôi không thu điện thoại nữa. Hai mẹ con ngồi nói chuyện đến gần nửa đêm. Tôi để con kể hết, không ngắt lời, không hỏi tại sao con không mạnh mẽ hơn, cũng không trách con đã giấu mẹ.

Ngày hôm sau, tôi cùng con trao đổi với giáo viên chủ nhiệm để tìm cách giải quyết sự việc, đồng thời giúp con ổn định lại tinh thần.

Thay vì áp đặt lệnh cấm đoán, sự lắng nghe chân thành của cha mẹ chính là điểm tựa giúp con trẻ vượt qua áp lực học đường.

Tôi vẫn nghĩ cha mẹ cần đặt giới hạn cho con, nhất là chuyện điện thoại và giờ giấc. Nhưng sau chuyện ấy, tôi hiểu quy định có thể giúp con sống kỷ luật hơn, còn sự lắng nghe mới giúp con biết mình không đơn độc.

Tôi từng cấm con dùng điện thoại sau 10 giờ tối vì nghĩ đó là cách bảo vệ con. Bây giờ, điều tôi sợ nhất không còn là con thức khuya, mà là một ngày nào đó con có chuyện đau lòng nhưng không còn muốn kể với mẹ nữa.

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