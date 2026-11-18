Tôi từng nghĩ, bỏ tiền mua nhà cho con trai cũng là cách để dành cho mình một chỗ dựa khi tuổi già. Căn nhà ấy có phần lớn tiền tích cóp cả đời của vợ chồng tôi, thêm một khoản vay mà con sẽ trả dần. Tôi không đòi hỏi con phải phụng dưỡng hay báo đáp, chỉ mong sau này khi sức khỏe yếu đi, vợ chồng tôi được sống gần con cháu. Nhưng đến khi ngỏ ý muốn chuyển về ở cùng, câu trả lời của con khiến tôi nhận ra mình đã tính toán quá đơn giản.

Vợ chồng tôi năm nay đều 65 tuổi. Cả đời làm công ăn lương, cộng thêm mấy chục năm buôn bán nhỏ ngoài giờ, chúng tôi mới dành dụm được một khoản tiền kha khá. Ngày con trai lập gia đình, chúng tôi quyết định lấy gần như toàn bộ số tiền tiết kiệm để hỗ trợ con mua nhà ở thành phố.

Căn hộ rộng hơn 80m², có hai phòng ngủ, nằm trong khu chung cư khá tốt. Khi ấy, con trai tôi mới cưới, con dâu vừa sinh cháu đầu lòng. Hai đứa còn trẻ, thu nhập chưa cao, nếu tự mua nhà chắc phải mất nhiều năm nữa mới thực hiện được.

Tôi bàn với chồng rút tiền tiết kiệm, đưa con phần lớn để mua căn hộ. Chồng tôi ban đầu còn đắn đo vì đó là khoản tiền dưỡng già của hai vợ chồng. Nhưng tôi nghĩ đơn giản, tiền để trong ngân hàng cũng chỉ là tiền, còn giúp con có nơi ở ổn định thì cả nhà đều được hưởng lợi.

Tôi không yêu cầu con phải trả lại số tiền ấy. Tôi chỉ nói vui rằng sau này khi bố mẹ già, hai đứa cho ông bà một phòng nhỏ để ở, có cháu nội bên cạnh là vui rồi.

Con trai cười, bảo bố mẹ cứ yên tâm, nhà lúc nào cũng có chỗ cho ông bà. Câu nói ấy khiến tôi càng tin quyết định của mình là đúng.

Lời từ chối sau trận ốm và câu nói khiến người mẹ nghẹn lời

Sau khi mua nhà, vợ chồng tôi vẫn sống ở căn nhà cũ tại quê. Mỗi lần lên thăm con, tôi thường mang theo đủ thứ từ rau, trứng, gạo đến thức ăn đã chế biến sẵn. Thấy con bận đi làm, con dâu chăm con nhỏ vất vả, tôi cũng thường ở lại vài ngày để phụ giúp.

Nhưng dần dần, tôi nhận ra cuộc sống của hai đứa có những nếp sinh hoạt riêng. Con dâu thích nhà cửa gọn gàng, ít đồ đạc, còn tôi có thỉnh thoảng giữ lại những vật dụng còn dùng được. Tôi thích nấu ăn, trong khi con dâu thường đặt đồ ăn hoặc tự chuẩn bị những món đơn giản. Có hôm tôi vừa dọn dẹp vừa góp ý cách chăm cháu, con dâu chỉ cười nhưng sau đó ít nói chuyện với tôi hơn.

Tôi nghĩ những va chạm nhỏ ấy nhà nào cũng có, miễn là người lớn biết nhường nhịn.

Cho đến đầu tháng vừa rồi, chồng tôi bị một trận ốm nặng phải nằm viện. Sau đợt ấy, sức khỏe ông yếu đi rõ rệt, việc đi lại cũng không còn nhanh nhẹn như trước. Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện bán căn nhà ở quê, chuyển lên thành phố sống gần con. Dù sao căn hộ cũng có hai phòng ngủ, cháu nội ngày một lớn, ông bà ở gần còn có thể đón đưa cháu đi học.

Khoảnh khắc người mẹ hụt hẫng khi lời hứa "nhà lúc nào cũng có chỗ cho ông bà" năm xưa không còn như kỳ vọng. Ảnh minh họa

Tôi gọi điện cho con trai, nói dự định của hai vợ chồng. Đầu dây bên kia im lặng khá lâu rồi con bảo để hỏi ý kiến vợ.

Vài hôm sau, con gọi lại, nói căn hộ hiện tại không tiện nếu bố mẹ chuyển lên ở cùng. Phòng ngủ còn lại đã được vợ chồng con dự định dành cho cháu khi lớn hơn. Hơn nữa, hai vợ chồng đi làm cả ngày, giờ giấc sinh hoạt khác nhau, nếu sống chung lâu dài có thể phát sinh nhiều bất tiện.

Tôi hỏi vậy nếu bố mẹ chỉ lên ở một thời gian, con có thấy phiền không. Con nói bố mẹ lên chơi vài hôm thì lúc nào cũng được, nhưng chuyển hẳn lên ở là chuyện khác.

Tôi nghe mà cổ họng nghẹn lại.

Tôi không trách con. Nghĩ kỹ, con cũng có gia đình riêng, có những tính toán riêng. Tôi không thể lấy chuyện đã giúp con mua nhà để mặc nhiên cho rằng mình có quyền quyết định ai sẽ sống trong căn hộ ấy.

Nhưng điều khiến tôi buồn nhất là khi tôi nhắc lại lời hứa ngày trước, con trai chỉ nói: "Ngày ấy con nói vậy để bố mẹ yên tâm thôi. Bây giờ cuộc sống khác rồi, bố mẹ cũng nên có kế hoạch riêng".

Tôi không biết con có nhận ra câu nói ấy khiến mẹ buồn đến thế nào không.

Cha mẹ có nên giữ lại đường lùi cho tuổi già của chính mình?

Tối hôm đó, tôi kể chuyện với chồng. Ông im lặng một lúc rồi bảo: "Mình giúp con là vì thương nó, chứ đâu phải mua một chỗ ở cho tuổi già của mình. Có lẽ chúng ta đã không nghĩ đến chuyện sau này".

Tôi nghe mà càng thấy chạnh lòng. Suốt nhiều năm, tôi vẫn tự nhủ mình đã lo được cho con một mái nhà, sau này tuổi già sẽ không phải lo lắng nhiều. Vậy mà đến khi muốn tìm một chỗ dựa, tôi mới nhận ra căn nhà ấy chưa bao giờ thực sự nằm trong kế hoạch sống của hai vợ chồng.

Giữ lại một khoản dự phòng và không gian sống độc lập giúp cha mẹ chủ động hơn trước những biến cố tuổi xế chiều.

Giờ đây, chúng tôi vẫn ở căn nhà cũ. Tôi chưa quyết định có bán nhà để thuê một căn hộ nhỏ gần bệnh viện, gần con hay không. Khoản tiền tiết kiệm còn lại cũng không nhiều, còn sức khỏe của chồng ngày một yếu.

Tôi vẫn thương con, vẫn muốn gần cháu, nhưng không còn dám nghĩ rằng cứ hy sinh hết cho con thì tuổi già của mình sẽ tự nhiên được sắp đặt ổn thỏa.

Có lẽ điều tôi tiếc không phải số tiền đã bỏ ra mua nhà, mà là đã dùng gần hết khoản dành dụm cả đời cho một dự định tương lai chưa từng được cả hai thế hệ bàn bạc rõ ràng.

Tôi tự hỏi, nếu ngày ấy giữ lại một phần tiền để mua cho mình một căn nhà nhỏ, liệu bây giờ vợ chồng tôi có bớt chông chênh hơn không? Và liệu cha mẹ có nên tính trước một chỗ ở, một khoản dưỡng già riêng, ngay cả khi con cái đã có nhà cửa ổn định?

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