Khi giọng nói quen thuộc báo bị tai nạn, đang nằm viện và cần gấp 50 triệu đồng, tôi gần như không còn đủ bình tĩnh để suy nghĩ. May mắn, một quyết định xác minh trước khi chuyển tiền đã giúp tôi tránh được một cái bẫy lừa đảo tinh vi.



Con trai tôi đang học đại học ở TP HCM, xa nhà hàng trăm cây số. Từ ngày con đi học, tôi luôn có thói quen để điện thoại bên cạnh, chỉ cần con gọi là nghe ngay. Những cuộc gọi thường ngày không có gì đặc biệt, khi thì hỏi thăm sức khỏe bố mẹ, lúc lại kể chuyện học hành, tiền bạc hay những sinh hoạt ở thành phố.

Tôi vẫn thường dặn con, nếu có chuyện gì khó khăn thì cứ gọi về nhà. Bố mẹ không giàu có nhưng sẽ cố gắng xoay xở để con yên tâm học tập.

Có lẽ vì thế mà khi nhận được cuộc gọi video từ một tài khoản mạng xã hội mang tên con trai, tôi đã không hề nghĩ mình có thể đang bị lừa.

Người mẹ bàng hoàng khi nhận cuộc gọi video mờ nhòe mạo danh con trai đang nằm viện cấp cứu để thúc giục chuyển gấp 50 triệu đồng. Ảnh minh họa

Trên màn hình điện thoại hiện lên khuôn mặt rất giống con. Hình ảnh hơi mờ, âm thanh không thực sự rõ nhưng giọng nói khiến tôi lập tức nhận ra người mình vẫn trò chuyện hằng ngày.

Đầu dây bên kia báo con vừa gặp tai nạn giao thông, đang phải nhập viện cấp cứu. Giọng nói có vẻ run rẩy, gấp gáp. Người gọi liên tục nhắc mẹ chuyển ngay 50 triệu đồng để đóng viện phí.

Tôi bàng hoàng.

Trong đầu tôi lúc ấy chỉ có một suy nghĩ: Không biết con bị thương nặng đến mức nào? Đang ở bệnh viện nào? Có ai bên cạnh chăm sóc không? Một người mẹ khi nghe tin con gặp nạn, nhất là khi con đang ở xa, rất khó giữ được bình tĩnh.

Tôi không còn nghĩ nhiều đến chuyện tiền bạc. 50 triệu đồng là khoản tiền không nhỏ đối với gia đình tôi, nhưng nếu thực sự có thể giúp con được cấp cứu kịp thời thì tôi sẵn sàng tìm cách xoay xở.

Cuộc gọi chỉ kéo dài chưa đầy một phút. Hình ảnh và giọng nói tuy có lúc chập chờn nhưng đủ khiến tôi tin rằng người đang cầu cứu mình chính là con trai.

Tôi vội tìm điện thoại, chuẩn bị thực hiện giao dịch. Càng nghĩ đến cảnh con một mình trong bệnh viện, tôi càng sốt ruột. Tôi chỉ muốn chuyển tiền thật nhanh để con được lo liệu mọi việc.

Nhưng rồi tôi chợt nghĩ: Tại sao con không gọi vào số điện thoại vẫn thường dùng? Vì sao lại liên lạc bằng một tài khoản mạng xã hội? Và nếu đang nằm viện cấp cứu, liệu con có thể trực tiếp gọi video, nói chuyện rõ ràng như vậy không?

Những câu hỏi ấy khiến tôi khựng lại. Tôi quyết định không chuyển tiền ngay mà chủ động gọi lại vào số điện thoại quen thuộc của con trai. Những hồi chuông kéo dài khiến tôi càng thêm hồi hộp. Tôi chỉ mong đầu dây bên kia có người nghe máy.

Và rồi con trai tôi bắt máy. Giọng nói bình thường, không hề có vẻ gì là người vừa gặp tai nạn. Khi biết mẹ đang lo lắng vì cuộc gọi báo mình bị thương, con ngạc nhiên nói vẫn đang ở ký túc xá, không gặp bất kỳ sự cố nào.

Lúc ấy, tôi mới thực sự hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Khuôn mặt tôi nhìn thấy, giọng nói tôi nghe được trong cuộc gọi video trước đó đều là giả mạo. Kẻ gian đã lợi dụng công nghệ AI để tạo hình ảnh, giọng nói giống người thân, dựng lên tình huống tai nạn cấp cứu nhằm đánh vào tâm lý hoảng loạn của cha mẹ để chiếm đoạt tiền.

Tôi thở phào vì con vẫn bình an, nhưng hai tay vẫn run. Chỉ cần chậm thêm một chút, có lẽ số tiền 50 triệu đồng đã được chuyển đi. Điều đáng sợ hơn cả là tôi đã tin vào cuộc gọi ấy gần như tuyệt đối, bởi những gì xuất hiện trên màn hình quá giống người con mình yêu thương.

Sau sự việc, tôi tự nhắc mình phải cẩn thận hơn khi nhận những cuộc gọi liên quan đến tiền bạc, kể cả khi người gọi có khuôn mặt và giọng nói giống hệt người thân.

Tôi cũng hiểu rằng trong thời đại công nghệ phát triển, những hình ảnh và âm thanh mà mắt nhìn, tai nghe chưa chắc đã phản ánh sự thật. Kẻ gian không cần phải trực tiếp xuất hiện, chỉ cần khai thác được tình cảm và nỗi lo lắng của một người mẹ là đã có thể tạo ra cái bẫy nguy hiểm.

Từ đó, tôi thống nhất với con một nguyên tắc: Bất cứ khi nào có chuyện khẩn cấp cần tiền, dù là tai nạn, nhập viện hay sự cố bất ngờ, hai mẹ con sẽ xác minh qua số điện thoại quen thuộc hoặc một kênh liên lạc khác trước khi thực hiện giao dịch.

Tôi kể lại chuyện này không phải để nói rằng mình đã tỉnh táo hay giỏi nhận diện lừa đảo. Ngược lại, tôi hiểu mình đã suýt trở thành nạn nhân chỉ vì quá thương con và quá tin vào những gì nhìn thấy trên màn hình.

Nếu hôm đó không kịp dừng lại để gọi cho con, có lẽ tôi đã mất một khoản tiền lớn. Nhưng điều khiến tôi ám ảnh hơn là cảm giác bất lực khi tưởng tượng mình đang có con nằm viện mà không thể trực tiếp ở bên.

Tôi nghĩ, bất kỳ người cha, người mẹ nào có con đi học hoặc làm việc xa nhà cũng có thể rơi vào tình huống tương tự. Bởi khi tình huống khẩn cấp được dựng lên bằng chính khuôn mặt và giọng nói của người thân, lý trí rất dễ bị cảm xúc lấn át.

Vì thế, nếu một ngày nhận được cuộc gọi báo con gặp nạn và cần chuyển tiền gấp, tôi mong mọi người hãy bình tĩnh thêm một phút, chủ động gọi lại cho người thân qua số điện thoại đã biết và xác minh trực tiếp trước khi giao dịch.

Đôi khi, chỉ một lần gọi lại đúng người cũng có thể giúp chúng ta giữ được số tiền dành dụm cả đời và tránh một cú sốc không đáng có.

P.Mai

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