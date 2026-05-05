5 cách giúp cơ thể nhanh hồi phục sau kỳ nghỉ lễ, nhiều người bỏ qua bước đầu tiên

Nguyên nhân thường đến từ việc ăn uống thất thường, thức khuya, sử dụng nhiều đồ dầu mỡ và thay đổi nhịp sinh hoạt. Việc chủ động điều chỉnh lại thói quen sinh hoạt, dinh dưỡng và vận động là "chìa khóa" giúp cơ thể nhanh chóng hồi phục sức khỏe, lấy lại năng lượng sau mỗi kỳ nghỉ lễ.

Các chuyên gia cho rằng, chỉ cần điều chỉnh lại một số thói quen cơ bản, cơ thể có thể nhanh chóng phục hồi và lấy lại trạng thái ổn định.

5 cách giúp cơ thể nhanh hồi phục sức khỏe sau kỳ nghỉ lễ

Uống đủ nước giúp “làm sạch” cơ thể từ bên trong

Ảnh minh họa.

Nước đóng vai trò thiết yếu trong mọi hoạt động sống, từ vận chuyển dưỡng chất, điều hòa thân nhiệt đến đào thải chất độc qua thận, da và hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, trong những ngày nghỉ lễ bận rộn, nhiều người thường quên duy trì thói quen uống đủ nước.

Theo khuyến nghị của Viện Hàn lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y học Hoa Kỳ, nam giới nên bổ sung khoảng 3,7 lít nước mỗi ngày (bao gồm nước từ thực phẩm), trong khi nữ giới cần khoảng 2,7 lít. Trong thực tế, có thể duy trì mức 1,5–2 lít/ngày (6–8 cốc nước) để đảm bảo nhu cầu cơ bản của cơ thể.

Hạn chế đồ ăn dầu mỡ, thực phẩm chế biến sẵn

Ảnh minh họa.

Việc tiêu thụ nhiều đồ chiên rán, thức ăn nhanh, bánh kẹo ngọt trong dịp lễ là nguyên nhân khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái nặng nề, khó tiêu và thiếu năng lượng. Những thực phẩm này thường chứa nhiều chất béo xấu, đường tinh luyện và ít dưỡng chất cần thiết.

Sau kỳ nghỉ, nên ưu tiên các món ăn tươi, chế biến đơn giản như luộc, hấp hoặc nướng. Điều này giúp hệ tiêu hóa “nghỉ ngơi”, đồng thời hỗ trợ cơ thể nhanh chóng cân bằng lại chuyển hóa.

Thiết lập lại đồng hồ sinh học

Ảnh minh họa.

Rối loạn giấc ngủ là tình trạng phổ biến sau kỳ nghỉ, do thói quen thức khuya, dậy muộn hoặc di chuyển nhiều. Hậu quả là cơ thể mệt mỏi vào ban ngày, giảm khả năng tập trung và làm việc.

Để cải thiện, cần quay lại giờ giấc ngủ – thức cố định như ngày thường. Việc hạn chế sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ khoảng 30 phút và duy trì các thói quen thư giãn như tắm nước ấm, đọc sách hoặc nghe nhạc nhẹ sẽ giúp nâng cao chất lượng giấc ngủ.

Vận động nhẹ giúp cơ thể “khởi động lại”

Ảnh minh họa.

Dù cảm thấy mệt, việc tiếp tục nằm nghỉ nhiều có thể khiến cơ thể trì trệ hơn. Các chuyên gia khuyến khích bắt đầu bằng những hoạt động nhẹ như đi bộ 15–30 phút mỗi ngày, tập giãn cơ hoặc yoga để kích thích tuần hoàn máu và cải thiện tinh thần.

Với người làm việc văn phòng, nên đứng dậy vận động sau mỗi 60–90 phút ngồi liên tục. Tuy nhiên, không nên tập luyện cường độ cao ngay sau kỳ nghỉ nếu cơ thể chưa thích nghi.

Theo dõi sức khỏe, không bỏ qua dấu hiệu bất thường

Ảnh minh họa.

Nếu tình trạng mệt mỏi, chóng mặt, rối loạn tiêu hóa, sốt nhẹ hoặc nổi ban kéo dài, người dân không nên chủ quan. Đây có thể là dấu hiệu của các bệnh lý như cảm cúm, ngộ độc thực phẩm hoặc rối loạn chuyển hóa.

Đặc biệt, người có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch nên kiểm tra lại các chỉ số sức khỏe sau kỳ nghỉ để điều chỉnh chế độ sinh hoạt và dùng thuốc phù hợp.

Các bác sĩ cho rằng, kỳ nghỉ lễ giúp cơ thể thư giãn nhưng cũng dễ làm xáo trộn thói quen sống lành mạnh. Việc chủ động điều chỉnh lại chế độ ăn uống, giấc ngủ và vận động sẽ giúp cơ thể phục hồi nhanh, sẵn sàng trở lại học tập và làm việc với trạng thái tốt nhất.