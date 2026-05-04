Thanh niên 24 tuổi tăng huyết áp, tiểu đường vì 1 thói quen nhiều người Việt mắc phải
GĐXH - Thức khuya, nhịp sinh hoạt đảo lộn khiến anh đối mặt cùng lúc với tăng huyết áp, tiểu đường type 2 và nhiều rối loạn chuyển hóa nguy hiểm.
Thức khuya, ngủ ngày tưởng chỉ là thói quen sinh hoạt của người trẻ, nhưng thực tế có thể kéo theo hàng loạt hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng. Trường hợp của một nam thanh niên 24 tuổi dưới đây là cảnh báo điển hình.
Vũ (24 tuổi, Đồng Tháp) tăng 25kg chỉ trong một năm do thường xuyên làm việc xuyên đêm. Nhịp sinh hoạt đảo lộn khiến anh đối mặt cùng lúc với tăng huyết áp, tiểu đường type 2 và nhiều rối loạn chuyển hóa nguy hiểm.
Thức khuya kéo dài, tăng cân mất kiểm soát dẫn đến tăng huyết áp
Từng có thói quen thức khuya từ thời sinh viên, khi đi làm, Vũ rơi vào tình trạng thiếu ngủ kéo dài. Do làm việc với đối tác nước ngoài, mỗi tuần anh có 3–4 buổi họp từ 2h sáng đến sáng, ngủ ban ngày chỉ khoảng 4–5 tiếng.
Để duy trì năng lượng, Vũ ăn nhiều, uống nước tăng lực và cà phê thường xuyên. Chỉ trong một năm, cân nặng tăng từ 60kg lên 85kg.
Ban đầu, các dấu hiệu như đau đầu, chóng mặt, nhìn mờ, nóng bừng mặt xuất hiện nhưng anh cho rằng do căng thẳng công việc. Chỉ đến khi xuất hiện tình trạng thở nhanh, đánh trống ngực và khó thở, Vũ mới đi khám.
Tại bệnh viện, huyết áp của Vũ lên tới 180/120 mmHg – mức nguy hiểm, cần can thiệp khẩn cấp.
Tiểu đường type 2 xuất hiện sớm do rối loạn giấc ngủ và béo phì
Kết quả kiểm tra chuyên sâu cho thấy Vũ bị béo phì độ 2 với BMI 30,5, mỡ nội tạng cao vượt ngưỡng an toàn. Đồng thời, xét nghiệm xác định mắc tiểu đường type 2, gan nhiễm mỡ độ 2, tăng axit uric và rối loạn mỡ máu.
Theo các bác sĩ, đây là trường hợp điển hình của tăng huyết áp và tiểu đường do béo phì ở người trẻ – mà nguyên nhân sâu xa là thói quen thức khuya kéo dài.
Giấc ngủ có vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp và chuyển hóa. Khi thiếu ngủ, cơ thể tăng tiết cortisol và adrenaline – hai hormone gây co mạch, tăng nhịp tim và giữ muối nước, từ đó làm tăng huyết áp.
Bên cạnh đó, thiếu ngủ còn làm rối loạn hoạt động của insulin, thúc đẩy đề kháng insulin – yếu tố cốt lõi gây tiểu đường type 2.
Thức khuya làm tăng nguy cơ tiểu đường và bệnh tim mạch
Các nghiên cứu cho thấy người ngủ dưới 6 giờ mỗi đêm có nguy cơ mắc tăng huyết áp và tiểu đường cao hơn rõ rệt.
Không chỉ vậy, thiếu ngủ còn làm tăng hormone gây đói (ghrelin) và giảm hormone tạo cảm giác no (leptin), khiến người bệnh ăn nhiều hơn, đặc biệt là vào ban đêm. Đây là nguyên nhân khiến cân nặng tăng nhanh và khó kiểm soát.
Việc thức khuya kéo dài còn gây stress oxy hóa, làm tổn thương thành mạch, giảm đàn hồi mạch máu và làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, đột quỵ và suy tim.
Điều chỉnh lối sống giúp đảo ngược nguy cơ tăng huyết áp, tiểu đường
Sau khi được chẩn đoán, Vũ được chỉ định điều trị bằng thuốc kết hợp thay đổi lối sống. Anh giảm tần suất làm việc đêm xuống còn 1–2 lần/tuần, điều chỉnh chế độ ăn lành mạnh hơn, tăng rau xanh, hạn chế đường và duy trì vận động.
Chỉ sau 2 tuần, Vũ giảm 4kg. Sau một tháng, cân nặng giảm gần 9kg, các triệu chứng như chóng mặt, tim đập nhanh cải thiện rõ rệt.
Theo bác sĩ, người bệnh cần giảm ít nhất 5–10% trọng lượng cơ thể để kiểm soát tốt đường huyết và huyết áp, đồng thời duy trì giấc ngủ đủ và đúng giờ.
Phòng ngừa bệnh tăng huyết áp, tiểu đường: Đừng coi thường thói quen thức khuya
Các chuyên gia khuyến cáo, thức khuya không đơn thuần là vấn đề sinh hoạt mà có thể trở thành yếu tố nguy cơ hàng đầu gây tăng huyết áp, tiểu đường và bệnh tim mạch ở người trẻ.
Khi xuất hiện các dấu hiệu như tăng cân nhanh, mệt mỏi, chóng mặt, tim đập nhanh hoặc rối loạn giấc ngủ kéo dài, người dân nên đi khám sớm để được kiểm tra và can thiệp kịp thời.
Việc duy trì giấc ngủ đủ 7–8 tiếng mỗi ngày, ăn uống cân đối và vận động thường xuyên vẫn là “chìa khóa” quan trọng giúp phòng ngừa các bệnh lý mạn tính nguy hiểm.
