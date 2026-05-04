Thanh niên 24 tuổi tăng huyết áp, tiểu đường vì 1 thói quen nhiều người Việt mắc phải

Thứ hai, 10:00 04/05/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
GĐXH - Thức khuya, nhịp sinh hoạt đảo lộn khiến anh đối mặt cùng lúc với tăng huyết áp, tiểu đường type 2 và nhiều rối loạn chuyển hóa nguy hiểm.

Thức khuya, ngủ ngày tưởng chỉ là thói quen sinh hoạt của người trẻ, nhưng thực tế có thể kéo theo hàng loạt hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng. Trường hợp của một nam thanh niên 24 tuổi dưới đây là cảnh báo điển hình.

Vũ (24 tuổi, Đồng Tháp) tăng 25kg chỉ trong một năm do thường xuyên làm việc xuyên đêm. Nhịp sinh hoạt đảo lộn khiến anh đối mặt cùng lúc với tăng huyết áp, tiểu đường type 2 và nhiều rối loạn chuyển hóa nguy hiểm.

Thức khuya kéo dài, tăng cân mất kiểm soát dẫn đến tăng huyết áp

Từng có thói quen thức khuya từ thời sinh viên, khi đi làm, Vũ rơi vào tình trạng thiếu ngủ kéo dài. Do làm việc với đối tác nước ngoài, mỗi tuần anh có 3–4 buổi họp từ 2h sáng đến sáng, ngủ ban ngày chỉ khoảng 4–5 tiếng.

Để duy trì năng lượng, Vũ ăn nhiều, uống nước tăng lực và cà phê thường xuyên. Chỉ trong một năm, cân nặng tăng từ 60kg lên 85kg.

Ban đầu, các dấu hiệu như đau đầu, chóng mặt, nhìn mờ, nóng bừng mặt xuất hiện nhưng anh cho rằng do căng thẳng công việc. Chỉ đến khi xuất hiện tình trạng thở nhanh, đánh trống ngực và khó thở, Vũ mới đi khám.

Tại bệnh viện, huyết áp của Vũ lên tới 180/120 mmHg – mức nguy hiểm, cần can thiệp khẩn cấp.

Người bệnh giảm gần 9kg sau 1 tháng điều trị. Ảnh: BVCC

Tiểu đường type 2 xuất hiện sớm do rối loạn giấc ngủ và béo phì

Kết quả kiểm tra chuyên sâu cho thấy Vũ bị béo phì độ 2 với BMI 30,5, mỡ nội tạng cao vượt ngưỡng an toàn. Đồng thời, xét nghiệm xác định mắc tiểu đường type 2, gan nhiễm mỡ độ 2, tăng axit uric và rối loạn mỡ máu.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp điển hình của tăng huyết áp và tiểu đường do béo phì ở người trẻ – mà nguyên nhân sâu xa là thói quen thức khuya kéo dài.

Giấc ngủ có vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp và chuyển hóa. Khi thiếu ngủ, cơ thể tăng tiết cortisol và adrenaline – hai hormone gây co mạch, tăng nhịp tim và giữ muối nước, từ đó làm tăng huyết áp.

Bên cạnh đó, thiếu ngủ còn làm rối loạn hoạt động của insulin, thúc đẩy đề kháng insulin – yếu tố cốt lõi gây tiểu đường type 2.

Thức khuya làm tăng nguy cơ tiểu đường và bệnh tim mạch

Các nghiên cứu cho thấy người ngủ dưới 6 giờ mỗi đêm có nguy cơ mắc tăng huyết áp và tiểu đường cao hơn rõ rệt.

Không chỉ vậy, thiếu ngủ còn làm tăng hormone gây đói (ghrelin) và giảm hormone tạo cảm giác no (leptin), khiến người bệnh ăn nhiều hơn, đặc biệt là vào ban đêm. Đây là nguyên nhân khiến cân nặng tăng nhanh và khó kiểm soát.

Việc thức khuya kéo dài còn gây stress oxy hóa, làm tổn thương thành mạch, giảm đàn hồi mạch máu và làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, đột quỵ và suy tim.

Điều chỉnh lối sống giúp đảo ngược nguy cơ tăng huyết áp, tiểu đường

Sau khi được chẩn đoán, Vũ được chỉ định điều trị bằng thuốc kết hợp thay đổi lối sống. Anh giảm tần suất làm việc đêm xuống còn 1–2 lần/tuần, điều chỉnh chế độ ăn lành mạnh hơn, tăng rau xanh, hạn chế đường và duy trì vận động.

Chỉ sau 2 tuần, Vũ giảm 4kg. Sau một tháng, cân nặng giảm gần 9kg, các triệu chứng như chóng mặt, tim đập nhanh cải thiện rõ rệt.

Theo bác sĩ, người bệnh cần giảm ít nhất 5–10% trọng lượng cơ thể để kiểm soát tốt đường huyết và huyết áp, đồng thời duy trì giấc ngủ đủ và đúng giờ.

Phòng ngừa bệnh tăng huyết áp, tiểu đường: Đừng coi thường thói quen thức khuya

Các chuyên gia khuyến cáo, thức khuya không đơn thuần là vấn đề sinh hoạt mà có thể trở thành yếu tố nguy cơ hàng đầu gây tăng huyết áp, tiểu đường và bệnh tim mạch ở người trẻ.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như tăng cân nhanh, mệt mỏi, chóng mặt, tim đập nhanh hoặc rối loạn giấc ngủ kéo dài, người dân nên đi khám sớm để được kiểm tra và can thiệp kịp thời.

Việc duy trì giấc ngủ đủ 7–8 tiếng mỗi ngày, ăn uống cân đối và vận động thường xuyên vẫn là “chìa khóa” quan trọng giúp phòng ngừa các bệnh lý mạn tính nguy hiểm.

Mắc suy thận, tiểu đường, người phụ nữ 68 tuổi suýt mù mắt vì gặp biến chứng

GĐXH - Tình trạng suy thận độ 3, kết hợp với đái tháo đường nặng đã làm tổn thương hệ thống mạch máu, đặc biệt là các mạch máu nuôi mắt.

Người đàn ông 45 tuổi sụt 10kg vì biến chứng bệnh tiểu đường, thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Nhóm máu có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao nhất: Ai có dấu hiệu này cần cảnh giác để phòng bệnh

Người đàn ông 45 tuổi bất ngờ phát hiện bệnh tiểu đường từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người phụ nữ 45 tuổi suýt mất mạng vì biến chứng bệnh tiểu đường, thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người bệnh tiểu đường ăn Tết thế nào để không tăng đường huyết? Cần kiêng kỵ gì trong mâm cỗ ngày Tết?

Tuổi thọ ngắn hay dài nhìn cân nặng là biết: Sau tuổi 70, cân nặng bao nhiêu là lý tưởng nhất?

Sống khỏe - 3 giờ trước

GĐXH - Qua tuổi trung niên, nhiều người vẫn bị ám ảnh bởi cân nặng thậm chí luôn siết cân để giữ dáng. Tuy nhiên, ở lứa tuổi này trở đi, cân nặng lại là yếu tố ảnh hưởng lớn đến tuổi thọ, nhiều người không biết nên duy trì thế nào cho hợp lý.

5 loại rau lá xanh hỗ trợ chức năng tuyến giáp

Sống khỏe - 3 giờ trước

Các loại rau lá xanh như rau bina, cải xoăn, cải cầu vồng là những thực phẩm tốt cho người bệnh tuyến giáp. Các loại rau này chứa nguồn vitamin và khoáng chất hỗ trợ chức năng tuyến giáp như vitamin A, vitamin K, magie...

Người phụ nữ 49 tuổi bụng to như mang thai 9 tháng: Phát hiện ung thư buồng trứng chiếm gần hết ổ bụng

Sống khỏe - 16 giờ trước

GĐXH - Bụng to bất thường như mang thai đủ tháng, một phụ nữ 49 tuổi đi khám và phát hiện khối u buồng trứng khổng lồ, sau phẫu thuật xác định là ung thư buồng trứng.

Thực phẩm ít muối và natri tốt cho thận

Sống khỏe - 19 giờ trước

GĐXH - Đâu là danh sách các loại thức ăn tốt cho thận mà người bệnh suy thận hoặc sỏi thận cần quan tâm? Tất cả sẽ được giải đáp ngay trong bài viết sau.

4 loại thức uống giàu canxi hỗ trợ sức khỏe xương khớp không phải sữa bò

Sống khỏe - 21 giờ trước

Đây là 4 loại đồ uống giàu canxi có thể giúp bạn đạt được mục tiêu chăm sóc xương khớp hàng ngày mà không cần uống sữa bò.

Sáng dậy thoa 5 vị trí này trên cơ thể để sống thọ 100 tuổi

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Dưỡng sinh buổi sáng ngay khi thức dậy (xoa bóp cơ thể trước khi ra khỏi giường) là một phương pháp dưỡng sinh đơn giản, giúp đánh thức hệ thần kinh, thúc đẩy tuần hoàn máu và kinh lạc thông suốt, từ đó hỗ trợ kéo dài tuổi thọ.

3 thời điểm bổ sung magie tốt nhất tùy mục đích sử dụng, bạn đã biết chưa?

Sống khỏe - 1 ngày trước

Magie là khoáng chất thiết yếu tham gia vào hàng trăm phản ứng enzyme trong cơ thể. Tuy nhiên, việc uống magie vào lúc nào không chỉ đơn thuần là thói quen, mà còn giúp hoạt chất này phát huy tối đa công dụng...

Người đàn ông 28 tuổi đường huyết tăng gấp 10 lần, thừa nhận 1 sai lầm khi ăn hoa quả để giảm cân

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Người đàn ông hôn mê vì đường huyết tăng vọt sau khi áp dụng chế độ ăn chỉ gồm trái cây trong 10 ngày để giảm cân.

Dinh dưỡng cho người bệnh suy thận: Ăn đúng cách giúp làm chậm tiến triển bệnh

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát suy thận, giúp giảm biến chứng, làm chậm tiến triển bệnh và kéo dài thời gian chưa phải lọc máu.

Vai trò của protein trong tăng trưởng và phát triển cơ thể

Sống khỏe - 1 ngày trước

Theo ThS. BS Vũ Thị Lan Anh, nếu ví cơ thể trẻ là một công trình đang xây dựng, thì protein chính là vật liệu, không có vật liệu thì công trình không thể hoàn thiện.

Người đàn ông 35 tuổi mắc suy thận mạn tính từ những món ăn quen thuộc tại hàng quán

Bệnh thường gặp

GĐXH - Cảm thấy khó thở khi đi bộ, tức ngực và thỉnh thoảng bị hồi hộp, anh Lâm (35 tuổi, quản lý tại một công ty ở Đài Loan - Trung Quốc) đi khám được phát hiện bị suy thận độ 3. Nguyên nhân mắc bệnh do những món ăn quen thuộc của người này.

Mùa thi, ăn đúng 5 thứ này trước giờ học: Não 'chạy nhanh hơn', nhớ lâu hơn

Sống khỏe
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'

Y tế
Không chỉ kem chống nắng: 4 thứ này sẽ giúp làn da 'sống sót' qua mọi chuyến du lịch

Bệnh thường gặp
Người đàn ông 40 tuổi bị liệt mặt thừa nhận 1 sai lầm trong lúc nằm điều hòa: Ai có thói quen này cần bỏ ngay

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

