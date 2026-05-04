Tuổi thọ ngắn hay dài nhìn cân nặng là biết: Sau tuổi 70, cân nặng bao nhiêu là lý tưởng nhất?

Quản lý cân nặng ở tuổi 70 có những khía cạnh khác biệt so với tuổi trẻ. Mục tiêu không phải là một thân hình hoàn hảo mà là duy trì sự ổn định cho các chức năng cơ thể, góp phần nâng cao tuổi thọ. Việc ăn kiêng cần được xem xét một cách hợp lý để đảm bảo cơ thể có đủ năng lượng và sức khỏe. Hãy tìm hiểu cách duy trì cân nặng hợp lý để sống lâu và khỏe mạnh hơn.

Tuổi thọ ngắn hay dài nhìn cân nặng là biết?

Tại sao người già không nên quá gầy?

Sau tuổi 70, tốc độ trao đổi chất giảm, khối lượng cơ bắp mất đi tự nhiên. Nếu cố tình ăn kiêng để giảm cân, bạn có thể đối mặt với rủi ro lớn hơn. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, người cao tuổi có chỉ số BMI dưới 20 có nguy cơ nhiễm trùng, gãy xương và tử vong cao hơn.

Lý do: Cân nặng quá thấp đồng nghĩa với thiếu hụt cơ bắp và sức đề kháng yếu. Khi gặp bệnh tật, khả năng phục hồi của người gầy thường kém hơn nhiều so với người có thể trạng "hơi đậm người".



"Nghịch lý cân nặng": Hơi béo một chút lại là lợi thế

Trong y học, chỉ số BMI (Trọng lượng/Chiều cao bình phương) được dùng để đánh giá thể trạng. Ở người trẻ, ngưỡng 18.5 - 24 là lý tưởng. Tuy nhiên, với người trên 70 tuổi, các nghiên cứu cho thấy những người có BMI từ 22 đến 26 lại có tỷ lệ tử vong thấp nhất.

Lời khuyên: Một cơ thể hơi tròn trịa một chút cung cấp "vùng đệm" năng lượng và dự trữ dinh dưỡng tốt hơn để chống chọi với các bệnh mãn tính, kéo dài tuổi thọ hơn.

Sự ổn định quan trọng hơn con số cụ thể

Cân nặng không có giá trị tuyệt đối nếu không xét đến chiều cao và sự ổn định. Nếu trong vòng một năm, cân nặng của người già biến động trên 5% (không do chủ đích giảm cân), đó là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe có vấn đề như viêm mãn tính hoặc hấp thụ kém.

Ghi nhớ: Giữ cân nặng ổn định trong một phạm vi an toàn quan trọng hơn việc ép mình vào một con số "tiêu chuẩn" nào đó.

Đừng giảm mỡ mà hãy giữ cơ

Vấn đề lớn nhất của tuổi già là Hội chứng suy giảm cơ bắp (Sarcopenia). Nhiều cụ già chỉ mải mê giảm cân mà không biết mình đang giảm đi khối lượng cơ quý giá thay vì mỡ. Mất cơ dẫn đến khả năng thăng bằng kém, tăng nguy cơ té ngã — vốn là "kẻ thù" số một của tuổi thọ.

Lời khuyên: Thay vì ăn kiêng khắt khe, hãy tập trung vào việc bổ sung Protein (ít nhất 1 - 1.2g trên mỗi kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày) kết hợp vận động nhẹ nhàng.



Quản lý cân nặng theo 3 từ khóa: Ổn định - Cân bằng - Cá nhân hóa

Ổn định: Không để cân nặng trồi sụt thất thường.

Cân bằng: Cơ cấu dinh dưỡng hợp lý giữa đạm, tinh bột và chất béo.

Cá nhân hóa: Mỗi người có một nền tảng bệnh lý và chiều cao khác nhau. Ví dụ: Một người cao 1m60 nặng 62kg (BMI ~24.2) là trạng thái rất khỏe mạnh nếu các chỉ số huyết áp, đường huyết vẫn ổn định.



Để có tuổi thọ lý tưởng: Cân nặng là một chỉ số, không phải tất cả

Sức khỏe tuổi già là sự tổng hòa của nhiều yếu tố: Huyết áp ổn định, đường huyết trong tầm kiểm soát, tinh thần minh mẫn và khả năng vận động dẻo dai.

Nếu bạn có chỉ số BMI hơi cao một chút nhưng vẫn duy trì đi bộ mỗi ngày, ăn uống thanh đạm và tim phổi tốt, thì đó mới là trạng thái trường thọ lý tưởng.

Hãy nhớ: Mục tiêu của tuổi 70 không phải là sự hoàn hảo, mà là sự cân bằng.

Thông tin trong bài không thay thế cho chẩn đoán và điều trị y tế cá nhân. Vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn, điều trị khi gặp vấn đề về sức khỏe.