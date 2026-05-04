Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Tuổi thọ ngắn hay dài nhìn cân nặng là biết: Sau tuổi 70, cân nặng bao nhiêu là lý tưởng nhất?

Thứ hai, 07:56 04/05/2026 | Sống khỏe
Mai Anh
Mai Anh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Qua tuổi trung niên, nhiều người vẫn bị ám ảnh bởi cân nặng thậm chí luôn siết cân để giữ dáng. Tuy nhiên, ở lứa tuổi này trở đi, cân nặng lại là yếu tố ảnh hưởng lớn đến tuổi thọ, nhiều người không biết nên duy trì thế nào cho hợp lý.

Quản lý cân nặng ở tuổi 70 có những khía cạnh khác biệt so với tuổi trẻ. Mục tiêu không phải là một thân hình hoàn hảo mà là duy trì sự ổn định cho các chức năng cơ thể, góp phần nâng cao tuổi thọ. Việc ăn kiêng cần được xem xét một cách hợp lý để đảm bảo cơ thể có đủ năng lượng và sức khỏe. Hãy tìm hiểu cách duy trì cân nặng hợp lý để sống lâu và khỏe mạnh hơn.

Tuổi thọ ngắn hay dài nhìn cân nặng là biết? 

Tại sao người già không nên quá gầy?

Sau tuổi 70, tốc độ trao đổi chất giảm, khối lượng cơ bắp mất đi tự nhiên. Nếu cố tình ăn kiêng để giảm cân, bạn có thể đối mặt với rủi ro lớn hơn. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, người cao tuổi có chỉ số BMI dưới 20 có nguy cơ nhiễm trùng, gãy xương và tử vong cao hơn.

Lý do: Cân nặng quá thấp đồng nghĩa với thiếu hụt cơ bắp và sức đề kháng yếu. Khi gặp bệnh tật, khả năng phục hồi của người gầy thường kém hơn nhiều so với người có thể trạng "hơi đậm người".

Tuổi thọ ngắn hay dài nhìn cân nặng là biết: Sau tuổi 70, cân nặng bao nhiêu là lý tưởng nhất? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

"Nghịch lý cân nặng": Hơi béo một chút lại là lợi thế

Trong y học, chỉ số BMI (Trọng lượng/Chiều cao bình phương) được dùng để đánh giá thể trạng. Ở người trẻ, ngưỡng 18.5 - 24 là lý tưởng. Tuy nhiên, với người trên 70 tuổi, các nghiên cứu cho thấy những người có BMI từ 22 đến 26 lại có tỷ lệ tử vong thấp nhất.

Lời khuyên: Một cơ thể hơi tròn trịa một chút cung cấp "vùng đệm" năng lượng và dự trữ dinh dưỡng tốt hơn để chống chọi với các bệnh mãn tính, kéo dài tuổi thọ hơn.

Sự ổn định quan trọng hơn con số cụ thể

Cân nặng không có giá trị tuyệt đối nếu không xét đến chiều cao và sự ổn định. Nếu trong vòng một năm, cân nặng của người già biến động trên 5% (không do chủ đích giảm cân), đó là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe có vấn đề như viêm mãn tính hoặc hấp thụ kém.

Ghi nhớ: Giữ cân nặng ổn định trong một phạm vi an toàn quan trọng hơn việc ép mình vào một con số "tiêu chuẩn" nào đó.

Đừng giảm mỡ mà hãy giữ cơ

Vấn đề lớn nhất của tuổi già là Hội chứng suy giảm cơ bắp (Sarcopenia). Nhiều cụ già chỉ mải mê giảm cân mà không biết mình đang giảm đi khối lượng cơ quý giá thay vì mỡ. Mất cơ dẫn đến khả năng thăng bằng kém, tăng nguy cơ té ngã — vốn là "kẻ thù" số một của tuổi thọ.

Lời khuyên: Thay vì ăn kiêng khắt khe, hãy tập trung vào việc bổ sung Protein (ít nhất 1 - 1.2g trên mỗi kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày) kết hợp vận động nhẹ nhàng.

Tuổi thọ ngắn hay dài nhìn cân nặng là biết: Sau tuổi 70, cân nặng bao nhiêu là lý tưởng nhất? - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Quản lý cân nặng theo 3 từ khóa: Ổn định - Cân bằng - Cá nhân hóa

Ổn định: Không để cân nặng trồi sụt thất thường.

Cân bằng: Cơ cấu dinh dưỡng hợp lý giữa đạm, tinh bột và chất béo.

Cá nhân hóa: Mỗi người có một nền tảng bệnh lý và chiều cao khác nhau. Ví dụ: Một người cao 1m60 nặng 62kg (BMI ~24.2) là trạng thái rất khỏe mạnh nếu các chỉ số huyết áp, đường huyết vẫn ổn định.

Tuổi thọ ngắn hay dài nhìn cân nặng là biết: Sau tuổi 70, cân nặng bao nhiêu là lý tưởng nhất? - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Để có tuổi thọ lý tưởng: Cân nặng là một chỉ số, không phải tất cả

Sức khỏe tuổi già là sự tổng hòa của nhiều yếu tố: Huyết áp ổn định, đường huyết trong tầm kiểm soát, tinh thần minh mẫn và khả năng vận động dẻo dai. 

Nếu bạn có chỉ số BMI hơi cao một chút nhưng vẫn duy trì đi bộ mỗi ngày, ăn uống thanh đạm và tim phổi tốt, thì đó mới là trạng thái trường thọ lý tưởng.

Hãy nhớ: Mục tiêu của tuổi 70 không phải là sự hoàn hảo, mà là sự cân bằng.

Thông tin trong bài không thay thế cho chẩn đoán và điều trị y tế cá nhân. Vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn, điều trị khi gặp vấn đề về sức khỏe.

Tuổi thọ ngắn hay dài nhìn cân nặng là biết: Sau tuổi 70, cân nặng bao nhiêu là lý tưởng nhất? - Ảnh 4.Cách ăn này sau tuổi 40 giúp bạn kéo dài tuổi thọ

GĐXH - Nhiều người vẫn tin rằng “ăn được là còn khỏe”, nhưng khoa học hiện đại lại cho thấy điều ngược lại: ăn vừa đủ, thậm chí ít hơn một chút sau tuổi trung niên, có thể giúp làm chậm lão hóa và giảm nguy cơ tử vong.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Gan nhiễm mỡ 'thích' ngọt, 'sợ' xơ: 3 loại thực phẩm giúp gan khỏe mà nhiều người lại bỏ qua

Gan nhiễm mỡ 'thích' ngọt, 'sợ' xơ: 3 loại thực phẩm giúp gan khỏe mà nhiều người lại bỏ qua

Phụ nữ dễ mắc ung thư thường có 4 thói quen này: Mong rằng bạn không có dù chỉ một!

Phụ nữ dễ mắc ung thư thường có 4 thói quen này: Mong rằng bạn không có dù chỉ một!

7 hành vi tưởng sạch sẽ hóa ra lại 'rất bẩn', nhiều người vẫn mắc phải hàng ngày

7 hành vi tưởng sạch sẽ hóa ra lại 'rất bẩn', nhiều người vẫn mắc phải hàng ngày

Coi chừng người cao tuổi mắc trầm cảm khi có dấu hiệu này

Coi chừng người cao tuổi mắc trầm cảm khi có dấu hiệu này

Những dấu hiệu đặc trưng lão hóa ở phụ nữ: 1 MÙI - 2 TO - 3 NHỎ, nếu không có, chúc mừng bạn còn rất trẻ!

Những dấu hiệu đặc trưng lão hóa ở phụ nữ: 1 MÙI - 2 TO - 3 NHỎ, nếu không có, chúc mừng bạn còn rất trẻ!

Cùng chuyên mục

5 loại rau lá xanh hỗ trợ chức năng tuyến giáp

5 loại rau lá xanh hỗ trợ chức năng tuyến giáp

Sống khỏe - 37 phút trước

Các loại rau lá xanh như rau bina, cải xoăn, cải cầu vồng là những thực phẩm tốt cho người bệnh tuyến giáp. Các loại rau này chứa nguồn vitamin và khoáng chất hỗ trợ chức năng tuyến giáp như vitamin A, vitamin K, magie...

Người phụ nữ 49 tuổi bụng to như mang thai 9 tháng: Phát hiện ung thư buồng trứng chiếm gần hết ổ bụng

Người phụ nữ 49 tuổi bụng to như mang thai 9 tháng: Phát hiện ung thư buồng trứng chiếm gần hết ổ bụng

Sống khỏe - 13 giờ trước

GĐXH - Bụng to bất thường như mang thai đủ tháng, một phụ nữ 49 tuổi đi khám và phát hiện khối u buồng trứng khổng lồ, sau phẫu thuật xác định là ung thư buồng trứng.

Thực phẩm ít muối và natri tốt cho thận

Thực phẩm ít muối và natri tốt cho thận

Sống khỏe - 16 giờ trước

GĐXH - Đâu là danh sách các loại thức ăn tốt cho thận mà người bệnh suy thận hoặc sỏi thận cần quan tâm? Tất cả sẽ được giải đáp ngay trong bài viết sau.

4 loại thức uống giàu canxi hỗ trợ sức khỏe xương khớp không phải sữa bò

4 loại thức uống giàu canxi hỗ trợ sức khỏe xương khớp không phải sữa bò

Sống khỏe - 18 giờ trước

Đây là 4 loại đồ uống giàu canxi có thể giúp bạn đạt được mục tiêu chăm sóc xương khớp hàng ngày mà không cần uống sữa bò.

Sáng dậy thoa 5 vị trí này trên cơ thể để sống thọ 100 tuổi

Sáng dậy thoa 5 vị trí này trên cơ thể để sống thọ 100 tuổi

Sống khỏe - 22 giờ trước

GĐXH - Dưỡng sinh buổi sáng ngay khi thức dậy (xoa bóp cơ thể trước khi ra khỏi giường) là một phương pháp dưỡng sinh đơn giản, giúp đánh thức hệ thần kinh, thúc đẩy tuần hoàn máu và kinh lạc thông suốt, từ đó hỗ trợ kéo dài tuổi thọ.

3 thời điểm bổ sung magie tốt nhất tùy mục đích sử dụng, bạn đã biết chưa?

3 thời điểm bổ sung magie tốt nhất tùy mục đích sử dụng, bạn đã biết chưa?

Sống khỏe - 1 ngày trước

Magie là khoáng chất thiết yếu tham gia vào hàng trăm phản ứng enzyme trong cơ thể. Tuy nhiên, việc uống magie vào lúc nào không chỉ đơn thuần là thói quen, mà còn giúp hoạt chất này phát huy tối đa công dụng...

Người đàn ông 28 tuổi đường huyết tăng gấp 10 lần, thừa nhận 1 sai lầm khi ăn hoa quả để giảm cân

Người đàn ông 28 tuổi đường huyết tăng gấp 10 lần, thừa nhận 1 sai lầm khi ăn hoa quả để giảm cân

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Người đàn ông hôn mê vì đường huyết tăng vọt sau khi áp dụng chế độ ăn chỉ gồm trái cây trong 10 ngày để giảm cân.

Dinh dưỡng cho người bệnh suy thận: Ăn đúng cách giúp làm chậm tiến triển bệnh

Dinh dưỡng cho người bệnh suy thận: Ăn đúng cách giúp làm chậm tiến triển bệnh

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát suy thận, giúp giảm biến chứng, làm chậm tiến triển bệnh và kéo dài thời gian chưa phải lọc máu.

Vai trò của protein trong tăng trưởng và phát triển cơ thể

Vai trò của protein trong tăng trưởng và phát triển cơ thể

Sống khỏe - 1 ngày trước

Theo ThS. BS Vũ Thị Lan Anh, nếu ví cơ thể trẻ là một công trình đang xây dựng, thì protein chính là vật liệu, không có vật liệu thì công trình không thể hoàn thiện.

5 nhóm thực phẩm cần tránh khi bị loãng xương

5 nhóm thực phẩm cần tránh khi bị loãng xương

Sống khỏe - 2 ngày trước

Việc tiêu thụ thực phẩm gây thất thoát canxi sai cách đang vô tình khiến tình trạng loãng xương trở nên nghiêm trọng và khó kiểm soát. Dưới đây là 5 nhóm thực phẩm người bị loãng xương cần tránh.

Xem nhiều

Người đàn ông 35 tuổi mắc suy thận mạn tính từ những món ăn quen thuộc tại hàng quán

Người đàn ông 35 tuổi mắc suy thận mạn tính từ những món ăn quen thuộc tại hàng quán

Bệnh thường gặp

GĐXH - Cảm thấy khó thở khi đi bộ, tức ngực và thỉnh thoảng bị hồi hộp, anh Lâm (35 tuổi, quản lý tại một công ty ở Đài Loan - Trung Quốc) đi khám được phát hiện bị suy thận độ 3. Nguyên nhân mắc bệnh do những món ăn quen thuộc của người này.

Mùa thi, ăn đúng 5 thứ này trước giờ học: Não 'chạy nhanh hơn', nhớ lâu hơn

Mùa thi, ăn đúng 5 thứ này trước giờ học: Não 'chạy nhanh hơn', nhớ lâu hơn

Sống khỏe
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'

Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'

Y tế
Không chỉ kem chống nắng: 4 thứ này sẽ giúp làn da 'sống sót' qua mọi chuyến du lịch

Không chỉ kem chống nắng: 4 thứ này sẽ giúp làn da 'sống sót' qua mọi chuyến du lịch

Bệnh thường gặp
Người đàn ông 40 tuổi bị liệt mặt thừa nhận 1 sai lầm trong lúc nằm điều hòa: Ai có thói quen này cần bỏ ngay

Người đàn ông 40 tuổi bị liệt mặt thừa nhận 1 sai lầm trong lúc nằm điều hòa: Ai có thói quen này cần bỏ ngay

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top