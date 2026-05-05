Người phụ nữ 41 tuổi phát hiện ung thư thận giai đoạn sớm từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
GĐXH - Một phụ nữ 41 tuổi ở Tây Ninh được phát hiện u thận giai đoạn sớm chỉ từ triệu chứng đau bụng không điển hình.
Bệnh nhân N.G. (41 tuổi, ngụ Long Hoa – Tây Ninh) nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh trong tình trạng mệt mỏi, đau bụng quanh rốn kéo dài. Ban đầu, triệu chứng không đặc hiệu khiến người bệnh không nghĩ đến bệnh lý nghiêm trọng.
Đau bụng tưởng rối loạn tiêu hóa, phát hiện ung thư thận giai đoạn sớm
Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng, bác sĩ phát hiện một khối bất thường tại thận phải, nghi ngờ ung thư thận dạng tế bào sáng (RCC). Đồng thời, người bệnh còn bị nhiễm khuẩn đường tiết niệu.
Các bác sĩ ưu tiên điều trị ổn định tình trạng nhiễm khuẩn trước khi can thiệp ngoại khoa nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh.
Sau khi kiểm soát nhiễm khuẩn, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi sau phúc mạc để cắt bướu và bảo tồn một phần thận phải – phương pháp hiện đại giúp loại bỏ khối u nhưng vẫn giữ được chức năng thận.
Trong quá trình phẫu thuật, khối u được xác định kích thước khoảng 2x2 cm, nằm ở 1/3 giữa mặt sau thận phải, có vỏ bao rõ. Ê-kíp tiến hành kẹp tạm thời động mạch thận để kiểm soát chảy máu, sau đó cắt trọn khối u cùng phần nhu mô xung quanh với diện an toàn.
Hệ thống đài – bể thận được khâu phục hồi tỉ mỉ. Thời gian thiếu máu nóng được kiểm soát trong khoảng 30 phút – nằm trong ngưỡng an toàn, giúp hạn chế tối đa tổn thương thận. Sau khi tái lập tuần hoàn, nhu mô thận hồi phục tốt, không ghi nhận biến chứng.
Sau 7 ngày điều trị, sức khỏe người bệnh ổn định và được xuất viện.
Ung thư thận giai đoạn sớm: âm thầm nhưng có thể điều trị hiệu quả
Theo Nguyễn Tấn Trung, các trường hợp bướu thận giai đoạn sớm thường tiến triển âm thầm, ít biểu hiện rõ ràng nên dễ bị bỏ qua.
Khi được phát hiện sớm, khối u còn nhỏ, ranh giới rõ, người bệnh có thể được điều trị bằng phương pháp bảo tồn thận thay vì phải cắt bỏ toàn bộ. Điều này có ý nghĩa rất lớn trong việc duy trì chức năng thận lâu dài và nâng cao chất lượng sống.
Phẫu thuật nội soi bóc bướu thận là kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi kiểm soát chính xác mạch máu và rút ngắn thời gian thiếu máu thận. Việc triển khai thành công kỹ thuật này ngay tại địa phương giúp người bệnh tiếp cận điều trị hiện đại mà không cần chuyển tuyến.
Dấu hiệu ung thư thận không nên chủ quan
Các chuyên gia cảnh báo, ung thư thận có thể không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện tình cờ khi đi khám vì lý do khác.
Tuy nhiên, một số dấu hiệu người dân cần lưu ý gồm đau bụng kéo dài, tiểu buốt, tiểu máu, mệt mỏi không rõ nguyên nhân hoặc cảm giác tức nặng vùng hông lưng.
Khi xuất hiện các triệu chứng bất thường, việc thăm khám sớm tại cơ sở y tế là yếu tố quan trọng giúp phát hiện bệnh kịp thời, tăng cơ hội điều trị hiệu quả và hạn chế biến chứng.
