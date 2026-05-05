Ù tai do tiếng ồn lớn: Điều trị thế nào để tránh nghe kém kéo dài?

Tiếng ồn lớn tác động đến tai như thế nào?

Trong môi trường sống hiện đại, việc tiếp xúc với tiếng ồn lớn gần như không thể tránh khỏi. Từ công trường, nhà máy đến thói quen nghe nhạc bằng tai nghe với âm lượng cao, tất cả đều có thể gây áp lực lên hệ thính giác.

Về cấu trúc, tai trong chứa các tế bào thính giác có nhiệm vụ tiếp nhận sóng âm và chuyển đổi thành tín hiệu truyền về não. Những tế bào này rất nhạy cảm và đặc biệt không có khả năng tái tạo khi bị tổn thương.

Khi tiếp xúc với âm thanh cường độ lớn trong thời gian dài, các tế bào này sẽ bị "quá tải", dẫn đến suy giảm chức năng. Ban đầu, tổn thương có thể chỉ mang tính tạm thời, nhưng nếu lặp lại nhiều lần sẽ trở thành vĩnh viễn.

Đây chính là lý do nhiều người sau khi làm việc trong môi trường ồn thường có cảm giác ù tai, nghe kém thoáng qua nhưng không chú ý, dẫn đến tình trạng ngày càng nặng hơn.

Tiếp xúc với tiếng ồn lớn trong thời gian dài dễ gây ù tai

Ù tai – Dấu hiệu cảnh báo sớm của suy giảm thính lực

Ù tai là một trong những biểu hiện sớm nhất khi thính giác bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn. Người bệnh có thể nghe thấy tiếng ve kêu, tiếng ù ù hoặc tiếng rít nhẹ trong tai, đặc biệt rõ khi ở trong không gian yên tĩnh.

Ở giai đoạn đầu, triệu chứng này thường xuất hiện sau khi tiếp xúc với tiếng ồn và giảm dần khi nghỉ ngơi. Tuy nhiên, nếu tiếp tục duy trì thói quen sinh hoạt không phù hợp, tình trạng ù tai sẽ kéo dài và xuất hiện thường xuyên hơn.

Khi đó, người bệnh có thể bắt đầu nhận thấy các dấu hiệu:

- Nghe không rõ trong môi trường có nhiều âm thanh.

- Phải hỏi lại nhiều lần khi giao tiếp.

- Tăng âm lượng tivi, điện thoại cao hơn bình thường.

- Cảm giác tai "đục", âm thanh không còn trong như trước.

Theo các chuyên gia, đây là giai đoạn thính lực đã bắt đầu suy giảm. Nếu không được can thiệp sớm, tổn thương có thể tiến triển và trở nên khó phục hồi.

Ù tai là dấu hiệu cảnh báo của suy giảm thính lực

Cách cải thiện ù tai do tiếp xúc với tiếng ồn

Để tránh tình trạng nghe kém kéo dài, việc điều trị ù tai do tiếng ồn cần được thực hiện càng sớm càng tốt và theo hướng toàn diện, không chỉ dừng lại ở việc giảm triệu chứng mà phải tác động vào nguyên nhân gây tổn thương thính giác.

Trước hết, người bệnh cần giảm tối đa tiếp xúc với tiếng ồn – yếu tố trực tiếp gây tổn thương các tế bào thính giác. Trong trường hợp bắt buộc phải làm việc trong môi trường ồn ào, nên sử dụng các thiết bị bảo vệ như nút tai hoặc tai nghe chống ồn để hạn chế áp lực âm thanh lên tai.

Đối với những người thường xuyên sử dụng tai nghe, việc điều chỉnh thói quen là yếu tố then chốt. Âm lượng nên duy trì ở mức an toàn, tốt nhất dưới 60% công suất tối đa, đồng thời tránh nghe liên tục trong thời gian dài để giảm nguy cơ "quá tải" cho hệ thính giác.

Bên cạnh đó, duy trì lối sống lành mạnh cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi. Ngủ đủ giấc, hạn chế căng thẳng và tăng cường vận động nhẹ giúp cải thiện tuần hoàn máu, từ đó tăng cường khả năng nuôi dưỡng tai trong và hệ thần kinh thính giác – những yếu tố cốt lõi quyết định khả năng nghe.

Nên đeo nút tai chống ồn khi tiếp xúc với tiếng ồn lớn

Giải pháp hỗ trợ cải thiện tình trạng ù tai từ thảo dược

Theo các chuyên gia, muốn cải thiện ù tai và nghe kém một cách bền vững, cần tác động vào hai yếu tố cốt lõi, đó là tăng cường tuần hoàn máu đến tai trong và bảo vệ – phục hồi tế bào thần kinh thính giác. Đây chính là "nguồn nuôi" và "đường truyền" quyết định chất lượng nghe.

Trong những năm gần đây, các giải pháp từ thảo dược được nhiều người lựa chọn nhờ khả năng tác động theo cơ chế này. Các thành phần như cây cối xay, đan sâm, câu kỷ tử, thục địa, vảy ốc không chỉ có vai trò hỗ trợ chung mà còn tác động trực tiếp đến từng khâu của hệ thính giác:

- Cây cối xay theo y học cổ truyền có tác dụng bổ thận, hoạt huyết. Với thính giác, "thận khai khiếu ra tai", nên khi chức năng thận được củng cố sẽ giúp cải thiện nền tảng nghe. Đồng thời, khả năng hoạt huyết giúp tăng lưu lượng máu đến tai trong, hỗ trợ nuôi dưỡng tế bào thính giác.

Cây cối xay là thảo dược được dân gian sử dụng để cải thiện ù tai, nghe kém

- Đan sâm nổi bật với tác dụng tăng cường tuần hoàn máu, giãn mạch và cải thiện vi tuần hoàn. Nhờ đó, lượng oxy và dưỡng chất được đưa đến tai trong ổn định hơn, giúp các tế bào thần kinh thính giác hoạt động hiệu quả, giảm tình trạng tín hiệu âm thanh bị gián đoạn hoặc méo tiếng.

- Câu kỷ tử và thục địa giàu hoạt chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào thần kinh thính giác trước tác động của gốc tự do – một trong những nguyên nhân thúc đẩy quá trình thoái hóa thính lực. Đồng thời, các thành phần này còn hỗ trợ nuôi dưỡng và phục hồi chức năng dẫn truyền âm thanh.

- Vảy ốc là dược liệu được sử dụng trong nhiều bài thuốc cổ truyền nhằm hỗ trợ cải thiện thính lực, giúp tăng khả năng tiếp nhận và xử lý âm thanh của tai.

Để tiện lợi hơn trong quá trình sử dụng, các nhà khoa học đã nghiên cứu và bào chế thành công sản phẩm viên uống chứa thành phần chính là cây cối xay kết hợp cùng đan sâm, thục địa, câu kỷ tử, vảy ốc…

Sử dụng sản phẩm chứa thành phần chính từ cây cối xay giúp tăng cường thính lực, cải thiện ù tai

Sản phẩm giúp tác động đồng thời vào cả tuần hoàn và thần kinh – hai yếu tố quan trọng nhất của hệ thính giác. Nếu ví tai như một chiếc "cái đài", thì tuần hoàn chính là nguồn điện nuôi, còn hệ thần kinh là hệ thống dây dẫn truyền tín hiệu. Khi nguồn điện yếu hoặc đường truyền chập chờn, âm thanh sẽ bị nhiễu, rè hoặc nghe không rõ. Khi "nguồn nuôi" được cải thiện và "đường truyền" được củng cố, tín hiệu âm thanh sẽ trở nên ổn định hơn, tình trạng ù tai cũng sẽ được cải thiện.

Ù tai do tiếng ồn lớn không phải là hiện tượng nhất thời có thể bỏ qua mà là dấu hiệu cảnh báo sớm của tổn thương thính giác. Việc điều trị đúng cách, kết hợp bảo vệ tai và lựa chọn giải pháp hỗ trợ phù hợp sẽ giúp hạn chế nguy cơ nghe kém kéo dài và duy trì thính lực lâu dài.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe KIM THÍNH – Giúp hỗ trợ tăng cường sức khỏe thính giác TPBVSK Kim Thính có thành phần là cao cối xay, cao vảy ốc, cao đan sâm, cao cẩu tích, cao thục địa, cao câu kỷ tử, L-carnitine fumarate mang tới công dụng: - Hỗ trợ tăng cường lưu thông khí huyết, giúp tăng cường sức khỏe thính giác. - Hỗ trợ giảm các triệu chứng nghe kém, suy giảm thính lực. Đối tượng sử dụng: - Người có nguy cơ và người bị suy giảm thính lực như: Ù tai, nghễnh ngãng, nghe không rõ. - Các đối tượng bị suy giảm thính lực khác như: Suy giảm thính lực sau khi mắc các bệnh về tai hoặc các bệnh dẫn đến giảm thính lực. Hướng dẫn sử dụng: - Ngày uống 2-4 viên/lần x 2 lần/ ngày. - Nên sử dụng sản phẩm trước bữa ăn 30 phút. - Nên sử dụng liên tục một đợt từ 3-6 tháng. TPBVSK Kim Thính giúp hỗ trợ giảm các triệu chứng nghe kém, suy giảm thính lực Tiếp thị và phân phối bởi: Công ty TNHH Dược Phẩm Á Âu Á Âu: Địa chỉ an tâm, tin cậy, chất lượng suốt 20 năm Địa chỉ: 171 Chùa Láng - phường Láng Thượng - quận Đống Đa - thành phố Hà Nội ĐT: 024.38461530 - 028.62647169 Giấy phép xác nhận quảng cáo: 1034/2020/XNQC-ATTP Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh Sản phẩm được bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.

Doanh nghiệp tự giới thiệu



