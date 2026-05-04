Một kiểu ngủ có thể giúp bạn tăng thêm 5 năm tuổi thọ
GĐXH - Theo Healthline, nếu muốn cải thiện sức khỏe tổng thể và kéo dài tuổi thọ, việc xây dựng thói quen ngủ đúng cách cần được xem là một trong những nền tảng quan trọng nhất.
Giấc ngủ ảnh hưởng thế nào đến tuổi thọ của bạn?
Một nghiên cứu quy mô lớn từ Centers for Disease Control and Prevention (CDC Mỹ) phối hợp với National Center for Health Statistics đã chỉ ra rằng: những người có giấc ngủ chất lượng cao không chỉ khỏe mạnh hơn mà còn có tuổi thọ cao hơn, nhờ nguy cơ tử vong do tim mạch và ung thư thấp hơn đáng kể.
Frank Qian, chuyên gia lâm sàng tại Trường Y Harvard, nhấn mạnh rằng cải thiện giấc ngủ là một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả để kéo dài tuổi thọ, giảm nguy cơ tử vong sớm.
Điều đáng nói là nghiên cứu này không chỉ đề cập đến thời gian ngủ, mà còn xác định một "kiểu ngủ" lý tưởng có thể giúp gia tăng tuổi thọ rõ rệt nếu duy trì lâu dài.
Trước hết, bạn cần ngủ đủ từ 7–8 tiếng mỗi đêm – khoảng thời gian tối ưu để cơ thể phục hồi và duy trì tuổi thọ bền vững. Tuy nhiên, ngủ đủ vẫn chưa đủ. Bạn cần có khả năng dễ đi vào giấc ngủ trong hầu hết các đêm, thay vì trằn trọc kéo dài làm ảnh hưởng tiêu cực đến tuổi thọ.
Tiếp theo là chất lượng giấc ngủ phải ổn định. Một giấc ngủ chập chờn, dễ tỉnh giấc sẽ làm suy giảm quá trình tái tạo cơ thể, từ đó ảnh hưởng lâu dài đến tuổi thọ.
Dấu hiệu quan trọng khác là bạn thức dậy với trạng thái tỉnh táo, sảng khoái. Đây là chỉ báo rõ ràng cho thấy cơ thể đã được nghỉ ngơi đầy đủ, góp phần cải thiện sức khỏe và nâng cao tuổi thọ.
Cuối cùng, một giấc ngủ lành mạnh là giấc ngủ không phụ thuộc vào thuốc ngủ. Việc lạm dụng thuốc có thể gây tác dụng phụ, làm giảm chất lượng sống và gián tiếp ảnh hưởng đến tuổi thọ.
Dựa trên dữ liệu của hơn 172.000 người trong giai đoạn 2013–2018, các nhà nghiên cứu phát hiện những ai đáp ứng đầy đủ 5 tiêu chí này có nguy cơ tử vong do tim mạch thấp hơn 21%, do ung thư thấp hơn 19% và giảm tới 40% nguy cơ tử vong vì các nguyên nhân khác – những yếu tố then chốt quyết định tuổi thọ.
Đặc biệt, nam giới duy trì đủ 5 thói quen ngủ lành mạnh có thể tăng thêm gần 5 năm tuổi thọ. Với nữ giới, con số này là khoảng 2,4 năm tuổi thọ, một khác biệt đáng kể chỉ nhờ thay đổi cách ngủ.
Vì sao nhiều người ngủ đủ nhưng vẫn mệt?
Thực tế, nhiều người vẫn ngủ đủ 7–8 tiếng mỗi đêm nhưng chất lượng giấc ngủ kém, khiến cơ thể không được phục hồi đúng cách. Điều này khiến lợi ích đối với tuổi thọ gần như không đạt được.
Khi bạn cố ép mình ngủ, cơ thể lại rơi vào trạng thái căng thẳng. Não bộ càng "cố ngủ" thì càng tỉnh táo, làm giảm chất lượng nghỉ ngơi và gián tiếp ảnh hưởng đến tuổi thọ.
Ngoài ra, môi trường ngủ, ánh sáng, tiếng ồn và thói quen sinh hoạt ban ngày như dùng điện thoại hay uống cà phê muộn cũng là những yếu tố âm thầm làm suy giảm tuổi thọ thông qua việc phá vỡ giấc ngủ.
Những cách đơn giản giúp cải thiện giấc ngủ
Một trong những kỹ thuật hiệu quả là phương pháp thở 4-7-8, giúp làm chậm nhịp tim và đưa cơ thể vào trạng thái thư giãn. Khi cơ thể thư giãn sâu, giấc ngủ sẽ đến tự nhiên hơn, từ đó hỗ trợ cải thiện tuổi thọ theo thời gian.
Bên cạnh đó, phương pháp "ngủ quân sự" cũng giúp bạn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bằng cách thả lỏng toàn bộ cơ thể và làm trống tâm trí. Đây là cách hữu ích cho những người thường xuyên căng thẳng, một yếu tố ảnh hưởng lớn đến tuổi thọ.
Chỉ cần vài phút thư giãn đúng cách, bạn đã có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ và từng bước nâng cao tuổi thọ của mình.
Giấc ngủ: Chìa khóa đơn giản nhưng quyết định tuổi thọ
Nhiều người đầu tư rất nhiều vào dinh dưỡng hay tập luyện nhưng lại bỏ quên giấc ngủ. Trong khi đó, đây lại là yếu tố có tác động trực tiếp và bền vững nhất đến tuổi thọ.
Một giấc ngủ ngon không chỉ giúp bạn khỏe hơn mỗi ngày mà còn là nền tảng để kéo dài tuổi thọ một cách tự nhiên, không tốn kém.
Và điều quan trọng nhất, cải thiện tuổi thọ không bắt đầu từ những thay đổi lớn, mà đôi khi chỉ bắt đầu từ việc bạn ngủ đúng cách mỗi đêm.
