Người tuổi thọ cao thường có 3 đặc điểm này trên khuôn mặt: Có 1 thôi cũng đã là may mắn

“Thần sắc” quyết định tuổi thọ: Không chỉ là vẻ ngoài

Trong Hoàng Đế Nội Kinh có câu: “Đắc thần giả xương, thất thần giả vong” – người giữ được thần khí thì hưng thịnh, mất đi thì suy bại.

Hiểu đơn giản, “thần” ở đây không phải điều huyền bí, mà là trạng thái tổng hòa của tinh thần, cảm xúc và sức khỏe. Khi cơ thể cân bằng, tâm trí an ổn, điều đó sẽ biểu hiện ra bên ngoài – đặc biệt là trên khuôn mặt.

Theo thời gian, diện mạo không chỉ là thứ “trời sinh” mà còn là kết quả của lối sống và tâm thái mỗi người.

Ảnh minh họa

3 đặc điểm trên khuôn mặt của người sống thọ

1. Chân mày giãn nở, tâm không tạp niệm

Người lúc nào cũng nhíu mày là người đang mang nặng quá nhiều tâm sự. Họ hối hận vì quá khứ, lo lắng cho tương lai, chi li từng việc nhỏ, phiền lòng vì việc thiên hạ. Những cảm xúc ấy lâu ngày sẽ khắc thành những nếp nhăn ưu sầu trên vầng trán.

Có một bác thợ mộc già hơn 70 tuổi, tay nghề giỏi nhưng tính tình còn tuyệt vời hơn. Một người trẻ đặt làm ghế rồi lấy lý do khó khăn để trả chưa đầy một nửa tiền, bác vẫn cười xòa: "Nếu không thực sự túng quẫn, cậu ấy đã không mở lời như vậy". Sau này người trẻ kia thành danh đã quay lại đặt bác làm toàn bộ gia cụ. Bác sống vui vẻ làm nghề đến tận lúc 90 tuổi.

Chiêm nghiệm: "Phúc không gì bằng ít việc, họa không gì bằng đa đoan". Khi lòng mở, chân mày sẽ giãn, khí huyết từ đó mà thông suốt, bệnh tật tự khắc lui xa.

Ảnh minh họa

2. Sắc mặt ôn nhuận, sinh hoạt điều độ

Khuôn mặt là tấm gương phản chiếu sức khỏe của ngũ tạng. Sắc mặt hồng hào, sáng láng chứng tỏ khí huyết đầy đủ, kinh lạc thông suốt. Để có được điều này, thuốc bổ không bằng thực bổ, thực bổ không bằng "ngủ bổ".

Một khảo sát bỏ túi cho thấy bí quyết của những cụ sống thọ trên 100 tuổi cực kỳ đơn giản: Tối ngủ sớm, dậy lúc bình minh và luôn có một giấc nghỉ trưa ngắn. Các cụ sống có quy luật, làm việc theo hứng thú và kiên trì đi bộ mỗi ngày.

Chiêm nghiệm: "Ngủ ngon là phương thuốc tiên quý nhất đời". Người có sắc diện tốt là người biết sống thuận theo tự nhiên, ăn sạch, ngủ sâu, làm điều mình thích. Khi cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, phúc thọ tự khắc tìm đến.

Ảnh minh họa

3. Khóe miệng thường nở nụ cười, tâm thái bình thản

Dân gian có câu: "Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ". Người lúc nào cũng nhăn mặt, khóe miệng trễ xuống thường chứa đầy oán khí. Ngược lại, người có khóe miệng luôn hướng lên là người chọn đối diện với cuộc đời bằng sự lạc quan, biến khó khăn thành trải nghiệm.

Một cụ bà họ Phạm dù cuộc đời đầy sương gió vẫn luôn nở nụ cười và ca hát mỗi ngày. Ở viện dưỡng lão, bà vẫn hào hứng đàn hát vui vẻ, những nếp nhăn nơi khóe mắt bà đều cong lên đầy hạnh phúc. Bà quan niệm: "Ít tính toán, không giận dữ, mọi việc cứ xem nhẹ mà qua".

Chiêm nghiệm: "Lạc thiên tri mệnh, cố bất ưu" - Thuận theo tự nhiên, an yên với mệnh mình thì không còn ưu sầu. Người trường thọ chưa chắc đã sống trong giàu sang, nhưng chắc chắn họ sở hữu một trái tim biết cười.

Ảnh minh họa

Tuổi thọ cao: Nuôi dưỡng dung mạo chính là nuôi dưỡng cuộc đời

Một gương mặt đẹp không chỉ để “nhìn”, mà là để “sống”. Diện mạo không chỉ để người khác nhìn, mà là để chính mình cảm nhận sự an yên.

Chân mày giãn: Bớt lo chuyện bao đồng, lòng tự khắc thanh thản.

Sắc mặt nhuận: Sinh hoạt khoa học, thân thể tự khắc dẻo dai.

Khóe miệng cười: Tâm thái từ bi, vạn sự tự khắc hanh thông.

Nếu bạn sở hữu được những đặc điểm này, đó chính là "phúc báo" lớn nhất của đời người. Chúc bạn luôn giữ được tâm rộng mở, thân khỏe mạnh và môi luôn nở nụ cười.

Mai Anh