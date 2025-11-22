Mới nhất
Có lương hưu nhưng vẫn lao lực làm thêm vì con: Nằm viện 20 ngày khiến cụ bà tỉnh ngộ

Thứ bảy, 14:05 22/11/2025 | Gia đình
GĐXH - Lương hưu chỉ hơn 3 triệu đồng, bà cụ U65 đi làm thêm đến mức nhập viện vì muốn hỗ trợ con trả nợ. Sau biến cố sức khoẻ, bà nhận ra tiền không phải tất cả.

"Lương hưu ít quá, tôi không thể ngồi yên được"

Sau hơn 30 năm gắn bó với một công ty nhà nước, bà Giang (Thượng Hải, Trung Quốc) nhận lương hưu 1.000 NDT/tháng (tương đương khoảng 3,7 triệu đồng), chỉ bằng một phần ba mức thu nhập lúc còn công tác.

Bà thừa nhận bản thân buồn và hụt hẫng, nhưng điều khiến bà trăn trở hơn cả là… con trai.

Vợ chồng bà Giang khi đó vẫn còn khoản tiết kiệm 300.000 NDT, con trai đã có công việc ổn định, thu nhập tốt. Chỉ có một điều khiến bà canh cánh là khoản nợ ngân hàng 600.000 NDT mà con trai phải trả sau khi mua nhà.

Trước khi nghỉ hưu, mỗi tháng bà dành một phần ba lương để hỗ trợ con trả nợ. Nhưng khi chỉ còn sống bằng lương hưu ít ỏi, bà cảm thấy bất lực, day dứt và không thể thoải mái tận hưởng cuộc sống của mình.

Bà nói trong nước mắt: "Là mẹ, tôi chỉ mong con bớt áp lực. Đến khi nghỉ hưu rồi, tôi lại càng muốn làm gì đó để phụ giúp".

Có lương hưu nhưng vẫn lao lực làm thêm vì con: Nằm viện 20 ngày khiến cụ bà tỉnh ngộ - Ảnh 1.

Sau khi bình phục, bà Giang thay đổi hoàn toàn quan niệm sống. Bà ngừng ám ảnh với việc kiếm tiền và hỗ trợ con bằng mọi giá. Ảnh minh họa

Đi làm lại ở tuổi 61

Chỉ ở nhà được một tháng, bà Giang quyết định tìm việc. Vài tuần sau, bà nhận được công việc rửa bát tại một nhà hàng. Con trai phản đối kịch liệt vì lo cho sức khỏe của mẹ, nhưng bà gạt đi tất cả.

Công việc ban đầu khá nhẹ, lương tốt, bữa ăn trưa tối đều do nhà hàng lo, lại còn có phụ cấp xăng xe. Bà cảm thấy ổn định và an toàn hơn bao giờ hết.

4 tháng sau, một người nghỉ việc và bà đề nghị đảm nhận thêm phần công việc còn lại để được tăng lương lên 4.500 NDT/tháng. Nhưng kèm theo mức lương đó là lịch làm việc kéo dài 11 tiếng mỗi ngày.

Càng ngày, bà càng đau lưng, kiệt sức, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng vì nghĩ "rồi sẽ quen".

Một cú ngã và bài học tỉnh ngộ

Một buổi tối, khi đang rửa bát, toàn thân bà bủn rủn, đứng không vững rồi ngã khuỵu xuống. Bác sĩ kết luận suy kiệt sức khỏe trầm trọng do làm việc quá sức và đứng quá lâu.

20 ngày nằm viện và 20 ngày dưỡng bệnh ở nhà là khoảng thời gian bà sống trong lo âu: Con trai trả nợ kiểu gì? Công việc của nó có bị ảnh hưởng không? Chồng chăm mình rồi ai lo chi tiêu gia đình?

Nhưng trái ngược với tất cả những gì bà tưởng tượng, mọi thứ vẫn ổn, con trai vẫn trả nợ bình thường, chồng vẫn đi làm và chăm sóc chu đáo. Cuộc sống của họ không hề sụp đổ vì bà ngừng kiếm tiền.

Đó là lúc bà thực sự tỉnh ngộ.

"Ngoài sức khỏe, chẳng có gì đáng để đánh đổi"

Sau khi bình phục, bà Giang thay đổi hoàn toàn quan niệm sống. Bà ngừng ám ảnh với việc kiếm tiền và hỗ trợ con bằng mọi giá.

Bà bắt đầu tận hưởng cuộc sống bằng đúng khả năng tài chính của mình: ăn món mình thích, tiêu vừa đủ, đi bộ tập thể dục, gặp gỡ bạn bè.

Dù lương hưu chỉ hơn 3 triệu đồng, bà vẫn cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều so với thời điểm làm việc kiệt sức để "gánh" giúp con.

Bà nói: "Tôi nhận ra, chúng ta càng lo cho con bao nhiêu thì càng tự khiến mình kiệt quệ bấy nhiêu. Con cái có cuộc sống của nó, còn cha mẹ cũng xứng đáng được sống an yên ở tuổi già. Tiền rất quan trọng, nhưng sức khỏe mới là điều không thể thay thế".

Thông điệp dành cho những người cha mẹ đang bước vào tuổi nghỉ hưu

Làm cha mẹ, ai cũng thương con và muốn chia sẻ gánh nặng. Nhưng giúp con không đồng nghĩa phải đánh đổi sức khỏe và cuộc đời của chính mình.

Khi mỗi người biết chăm sóc bản thân, sống vui, sống khỏe, sống an nhiên, đó cũng là món quà lớn nhất dành cho con cái.

Không chồng con, lương hưu 21 triệu: Cụ bà có cuộc sống nghỉ hưu đáng mơ ướcKhông chồng con, lương hưu 21 triệu: Cụ bà có cuộc sống nghỉ hưu đáng mơ ước

GĐXH - Dù sống một mình ở tuổi xế chiều, tôi vẫn có một cuộc sống an nhiên, tự do và đầy niềm vui.

Bách Hợp (t/h)
