Nguyên nhân khàn tiếng kéo dài và cách cải thiện từ thảo dược

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Với những người làm nghề phải nói nhiều như giáo viên, MC, bán hàng, tổng đài viên, khàn tiếng kéo dài thậm chí có thể trở thành "rào cản sự nghiệp". Để cải thiện hiệu quả, việc nhận diện đúng nguyên nhân và lựa chọn giải pháp hỗ trợ an toàn, bền vững là vô cùng quan trọng.

Khàn tiếng là gì?

Khàn tiếng kéo dài là tình trạng giọng nói bị rè, đục, méo âm, yếu hơi hoặc thậm chí mất tiếng trong thời gian lớn hơn 2–3 tuần. Đây không chỉ là biểu hiện của viêm thanh quản thông thường mà còn có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân phức tạp hơn.

Thanh quản nằm ở phần giữa cổ, chứa hai dây thanh âm – được ví như những "sợi dây đàn" tạo ra âm sắc của giọng nói. Khi hai dây thanh hoạt động nhịp nhàng, âm thanh phát ra sẽ trong, vang, sáng. Tuy nhiên, khi dây thanh bị sưng, viêm, khô, chai hoặc tổn thương lâu dài, "sợi dây đàn" này sẽ phát ra âm thanh méo, rè hoặc đứt quãng, dẫn đến khàn tiếng kéo dài.

Nếu không cải thiện kịp thời, lớp niêm mạc dây thanh có thể dày lên, giảm đàn hồi hoặc hình thành các tổn thương thực thể như hạt xơ, polyp, nang dây thanh, khiến việc điều trị khó khăn hơn và phục hồi giọng nói chậm hơn.

Khàn tiếng là triệu chứng khá phổ biến

Nguyên nhân gây khàn tiếng kéo dài

Khàn tiếng kéo dài có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Việc xác định đúng nguồn gốc đóng vai trò then chốt giúp lựa chọn phương pháp cải thiện phù hợp.

Viêm thanh quản kéo dài: Đây là nguyên nhân phổ biến. Viêm do virus, vi khuẩn hoặc kích ứng từ môi trường nếu không được xử lý triệt để sẽ khiến dây thanh luôn trong tình trạng sưng nề, dẫn đến khàn tiếng dai dẳng.

Lạm dụng giọng nói: Nói to, hát lớn, đọc to kéo dài hoặc nói liên tục trong thời gian dài khiến dây thanh bị ma sát mạnh. Lâu dần sẽ dẫn đến phù nề, chai dây thanh, hình thành hạt xơ – polyp.

Trào ngược dạ dày – thực quản: Axit dạ dày trào ngược lên họng gây kích ứng mạnh vùng thanh quản. Người bệnh thường khàn tiếng vào buổi sáng, nuốt vướng, ho khan kéo dài.

Viêm mũi xoang – dị ứng: Dịch mũi chảy xuống họng mang theo vi khuẩn và chất kích ứng làm dây thanh tổn thương, gây giọng khàn kéo dài.

Thói quen xấu: Hút thuốc, uống rượu bia, dùng nước lạnh thường xuyên, thức khuya… làm giảm sức đề kháng của niêm mạc thanh quản, gây viêm kéo dài.

Môi trường làm việc không thuận lợi: Khói bụi, điều hòa lạnh, hóa chất, môi trường ồn ào buộc phải nói lớn đều làm dây thanh nhanh mệt và suy yếu.

Tổn thương thực thể: Các tổn thương như hạt xơ, polyp, u nang dây thanh thường khiến khàn tiếng kéo dài nhiều tháng, không tự khỏi nếu không có biện pháp can thiệp phù hợp.

Khàn tiếng kéo dài do nhiều nguyên nhân gây ra

Khàn tiếng kéo dài có nguy hiểm không?

Nhiều người chỉ coi khàn tiếng là "bệnh vặt", tuy nhiên khàn tiếng kéo dài có thể gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và cuộc sống.

Khàn tiếng kéo dài khiến giao tiếp bị hạn chế, người bệnh nói nhanh mệt, hụt hơi, giọng yếu. Với người làm nghề nói nhiều, tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến công việc và thu nhập. Dây thanh bị viêm lâu ngày dễ mất đàn hồi, dẫn đến hình thành hạt xơ, polyp, thậm chí phải can thiệp bằng thủ thuật.

Ngoài ra, khàn tiếng kéo dài còn khiến người bệnh luôn cảm thấy đau họng, rát cổ, nuốt khó, mất tập trung và dễ mệt mỏi. Một số trường hợp lo lắng quá mức, tự ti khi giao tiếp, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và tâm lý.

Khàn tiếng kéo dài cũng làm tăng nguy cơ tái phát các bệnh hô hấp như viêm họng, viêm thanh quản, viêm amidan, viêm phế quản. Niêm mạc thanh quản yếu đi khiến virus – vi khuẩn dễ tấn công, gây viêm lặp lại nhiều lần.

Biện pháp đối phó khàn tiếng kéo dài

Khàn tiếng kéo dài hoàn toàn có thể cải thiện nếu người bệnh kết hợp đúng phương pháp chăm sóc và hỗ trợ phục hồi thanh quản.

Nghỉ giọng: Dây thanh giống như dây đàn, khi hoạt động quá sức cần được nghỉ ngơi. Hạn chế nói to, nói nhanh, nói liên tục, tránh hò hét hoặc cố gắng nói khi đang khàn tiếng.

Giữ ấm cổ họng: Quàng khăn, tránh gió lạnh, tránh nước đá, hạn chế điều hòa quá lạnh giúp niêm mạc không bị khô và giảm kích ứng.

Uống nhiều nước ấm: Nước ấm làm dịu cổ họng, giảm sưng và giúp dây thanh phục hồi tốt hơn.

Súc họng bằng nước muối: Nước muối sinh lý giúp làm sạch, giảm viêm bề mặt niêm mạc, hạn chế vi khuẩn phát triển.

Điều trị bệnh nền: Nếu nguyên nhân đến từ trào ngược dạ dày, viêm xoang, viêm mũi dị ứng… cần điều trị song song để tránh tái phát.

Hạn chế rượu bia – thuốc lá: Những tác nhân này làm khô dây thanh, giảm khả năng hồi phục.

Dinh dưỡng phù hợp: Ăn thực phẩm mềm, ấm, giàu vitamin giúp tăng sức đề kháng cho thanh quản.

Ăn uống đủ chất giúp cải thiện khàn tiếng kéo dài

Giải pháp thảo dược hỗ trợ cải thiện khàn tiếng kéo dài

Bên cạnh chăm sóc và điều chỉnh lối sống, nhiều người bị khàn tiếng tìm đến thảo dược như một giải pháp an toàn, phù hợp khi cần sử dụng trong thời gian dài. Trong các thảo dược được nghiên cứu, rẻ quạt là thành phần tiêu biểu với các hoạt chất như isoflavonoid, flavonoid, iridal-triterpenoid. Những hoạt chất này có khả năng giúp hỗ trợ giảm triệu chứng đau họng, ho, khàn tiếng...

Rẻ quạt đã được chứng minh giúp hỗ trợ cải thiện khàn tiếng

Ngoài rẻ quạt, các nhà khoa học còn kết hợp thêm với nhiều thảo dược khác là bồ công anh, bán biên liên, sói rừng giúp hỗ trợ tăng hiệu quả giảm triệu chứng ho, đau họng, khàn tiếng, viêm họng, viêm thanh quản.

Sự phối hợp thảo dược này hoạt động giống như "lớp dưỡng chất tự nhiên" giúp các "sợi dây đàn – dây thanh" trở nên mềm mại, giảm sưng, tăng đàn hồi, nhờ đó âm thanh phát ra rõ ràng, trong sáng và bền hơn. Đây là giải pháp phù hợp cho người dùng giọng nhiều, người bị khàn tiếng kéo dài hoặc người hay tái phát viêm thanh quản.

Khàn tiếng kéo dài không phải vấn đề nhỏ và không nên bị xem nhẹ. Việc nhận biết sớm nguyên nhân, chăm sóc đúng cách, nghỉ giọng, giữ ấm và lựa chọn thảo dược phù hợp giúp người bệnh phục hồi giọng nói bền vững hơn. Nhờ sự hỗ trợ từ các thảo dược như rẻ quạt, bán biên liên, bồ công anh và sói rừng, dây thanh – những "sợi dây đàn" của cơ thể – được làm dịu, hỗ trợ giảm sưng viêm và hoạt động hiệu quả trở lại. Giữ cho "sợi dây đàn – dây thanh" luôn khỏe mạnh chính là chìa khóa để giọng nói luôn trong sáng, tự tin và tràn đầy năng lượng trong công việc và cuộc sống.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tiêu Khiết Thanh - Giữ gìn sự trong sáng của giọng nói Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tiêu Khiết Thanh là sản phẩm được kết hợp từ các loại thảo mộc như: cao rẻ quạt, cao bán biên liên, cao bồ công anh, cao sói rừng. Công dụng: Thanh nhiệt, giúp giảm các triệu chứng: ho, đau họng, viêm thanh quản, khản tiếng, mất tiếng. Đối tượng sử dụng: Người bị viêm họng, khản tiếng, mất tiếng, viêm thanh quản. Tiếp thị và phân phối bởi: Công ty TNHH Dược Phẩm Á Âu Á Âu - Địa chỉ an tâm, tin cậy, chất lượng suốt 20 năm Địa chỉ: 171 Chùa Láng - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa - Hà Nội ĐT: 024.38461530 - 028.62647169 XNQC: 02501/2019/ATTP-XNQC *Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. * Sản phẩm được bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc

Doanh nghiệp tự giới thiệu