Sáng dậy mà thấy 4 điều này thì đừng đổ tại ‘ngủ chưa đủ’ nữa: Cơ thể đang kêu cứu vì mỡ máu quá cao!

Nồng độ lipid trong máu cao (mỡ máu cao) thường không có triệu chứng rõ rệt, nhưng chúng có thể dễ dàng và âm thầm làm tắc nghẽn mạch máu. Các bác sĩ tin rằng sáng hôm sau, khi thức dậy là thời điểm nồng độ lipid trong máu cao dễ bộc lộ nhất. Một số triệu chứng tưởng chừng như không đáng kể thực chất có thể cho thấy nồng độ lipid trong máu quá cao.

4 triệu chứng này xuất hiện sau khi thức dậy chứng tỏ chỉ số mỡ máu của bạn có thể cao

1. Buồn ngủ và mệt mỏi

Sau một đêm ngủ ngon, bạn sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng và sảng khoái khi thức dậy vào buổi sáng. Tuy nhiên, những người có mỡ máu cao có độ nhớt máu tăng và tuần hoàn máu kém, vì vậy họ vẫn có thể cảm thấy mệt mỏi, yếu ớt và đầu óc không minh mẫn sau khi thức dậy vào buổi sáng. Tình trạng này thường được cải thiện sau bữa sáng.

2. Chóng mặt và đau đầu

Nồng độ lipid trong máu cao cũng có thể ảnh hưởng đến lưu thông máu trong não, gây ra chóng mặt và đau đầu sau khi thức dậy vào buổi sáng.

3. Cảm giác tức ngực và khó thở

Đối với những người có lượng mỡ máu cao, sự tích tụ quá mức chất béo trên thành mạch máu có thể làm suy giảm lưu lượng máu, dẫn đến thiếu máu cơ tim và thiếu oxy, gây ra các triệu chứng như tức ngực và khó thở. Các triệu chứng này có thể trở nên tồi tệ hơn khi thức dậy do nhu cầu oxy của tim tăng lên.

4. Tê bì ở tay và chân

Những người có lượng mỡ trong máu cao dễ bị tê bì và nặng tay chân do lượng máu cung cấp không đủ.

Dựa trên bốn chỉ số, rối loạn lipid máu có thể được phân loại thành:

Tăng cholesterol máu (TC≥5,2mmol/L); tăng triglyceride máu (TG≥1,7mmol/L);

Cholesterol lipoprotein mật độ thấp cao (LDL-C≥3,4mmol/L);

Cholesterol lipoprotein mật độ cao thấp (HDL-C<1,0mmol/L).

Nếu bất kỳ một hoặc nhiều trong bốn chỉ số này bất thường, thì đó được coi là rối loạn lipid máu.

Điều gì sẽ xảy ra nếu chỉ số mỡ máu của tôi không giảm xuống?

1. Hình thành huyết khối

Nếu lượng lipid trong máu không giảm xuống, độ nhớt của máu sẽ tăng lên, tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành mảng xơ vữa. Khi các mảng xơ vữa vỡ ra, chúng dần dần tạo thành cục máu đông. Bất cứ nơi nào cục máu đông hình thành, nó đều có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho khu vực đó, thậm chí đe dọa đến tính mạng.

2. Gây ra bệnh thận

Nếu không thể giảm lượng lipid trong máu, cầu thận sẽ không nhận đủ lượng máu cần thiết, điều này sẽ làm tăng gánh nặng cho thận và có thể dẫn đến bệnh thận nghiêm trọng theo thời gian.

3. Biến chứng tiểu đường trở nặng

Tăng lipid máu, kèm theo bệnh tiểu đường. Bệnh nhân mắc bệnh này dễ bị biến chứng hơn.

Làm cách nào để kiểm soát lượng mỡ trong máu?

- Hạn chế lượng chất béo nạp vào: Chế độ ăn uống cân bằng có tác động đáng kể đến lượng lipid trong máu, chủ yếu bằng cách hạn chế lượng axit béo bão hòa và axit béo chuyển hóa.

- Hạn chế tổng lượng chất béo nạp vào cơ thể xuống còn 20-25 gram mỗi ngày và giảm lượng tiêu thụ các thực phẩm giàu chất béo, cholesterol và đường.

- Hãy thay thế các axit béo bão hòa (dầu động vật, dầu cọ...) bằng các axit béo không bão hòa (dầu thực vật) và tránh tiêu thụ các axit béo chuyển hóa (dầu thực vật hydro hóa...).

- Những người mắc bệnh tim mạch hoặc tăng cholesterol máu nên hạn chế lượng cholesterol trong chế độ ăn uống xuống dưới 300 mg mỗi ngày.

- Ăn nhiều loại thực phẩm khác nhau: Hãy tăng cường ăn rau củ quả, ngũ cốc nguyên hạt, chất xơ và cá. Nên tiêu thụ khoảng 500 gram rau và khoảng 350 gram trái cây mỗi ngày; ăn nhiều đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành, vốn giàu chất xơ; và ăn cá biển sâu hai lần một tuần hoặc nhiều hơn.

- Duy trì thói quen tập thể dục thường xuyên: Duy trì lượng vận động vừa phải mỗi tuần giúp thúc đẩy tuần hoàn máu và chuyển hóa lipid. Nên tập thể dục nhịp điệu 3 đến 5 lần một tuần, mỗi lần không dưới 30 phút. Bơi lội, đi bộ nhanh và đạp xe đều là những lựa chọn tốt.

- Duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh: Ví dụ, bỏ hút thuốc, hạn chế uống rượu và tránh thức khuya. Uống rượu là một yếu tố quan trọng làm tăng nồng độ triglyceride, và những người có nồng độ triglyceride cao nên hạn chế tối đa lượng rượu tiêu thụ.

Ai nên đặc biệt chú ý đến chỉ số mỡ máu của mình?

Những người có tiền sử bệnh tim mạch do xơ vữa động mạch.

Các nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch do xơ vữa động mạch bao gồm những người mắc bệnh tiểu đường, béo phì và hút thuốc.

Những người có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch khởi phát sớm.

Bệnh nhân mắc chứng tăng lipid máu gia đình.

U vàng trên da hoặc gân, và dày gân Achilles.

Tôi nên kiểm tra mỡ máu bao lâu một lần?

Người trên 40 tuổi nên kiểm tra mỡ máu định kỳ 2 đến 5 năm một lần.

Bệnh nhân mắc bệnh tim mạch do xơ vữa động mạch và các nhóm có nguy cơ cao nên xét nghiệm mỡ máu 3 đến 6 tháng một lần.

Bệnh nhân nhập viện vì bệnh tim mạch do xơ vữa động mạch nên được xét nghiệm mỡ máu khi nhập viện hoặc trong vòng 24 giờ sau khi nhập viện.