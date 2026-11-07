Nên đặt bàn thờ ở tầng mấy trong nhà? Vị trí thế nào để gia chủ hút lộc, luôn êm ấm hạnh phúc?

Tại sao việc chọn tầng đặt bàn thờ lại quan trọng?

Thông tin VTC News, theo phong thủy, bàn thờ là nơi linh thiêng, là không gian để kết nối con cháu với tổ tiên, thần linh và các đấng bề trên. Bàn thờ phải được đặt ở vị trí trang nghiêm, thanh tịnh và không bị tác động bởi các yếu tố ngoại cảnh. Một vị trí không phù hợp có thể gây ra những ảnh hưởng không tốt về mặt phong thủy, dẫn đến sức khỏe yếu, công việc không thuận lợi, và các mối quan hệ gia đình gặp trục trặc.

Bàn thờ cũng giống như một nguồn năng lượng tích cực trong nhà. Vì vậy, việc lựa chọn tầng đặt bàn thờ có thể tác động trực tiếp đến khí vận trong gia đình. Việc chọn đúng tầng sẽ giúp không gian thờ cúng luôn giữ được sự linh thiêng, thanh tịnh, đồng thời đảm bảo sự kết nối mạnh mẽ với năng lượng tích cực.

Nên đặt bàn thờ ở tầng thấp hay tầng cao?

Việc đặt bàn thờ ở tầng 1 và tầng thượng đều được, miễn là phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể của mỗi gia đình. Đừng vì nặng nề vấn đề phong thủy quá mà trở nên áp đặt vì dù sao phong thủy cũng là để phục vụ cho cuộc sống của con người trở nên thuận lợi hơn, tạo cảm giác thoải mái cho người sống trong nhà.

Bàn thờ phải được đặt ở vị trí trang nghiêm, thanh tịnh và không bị tác động bởi các yếu tố ngoại cảnh.

Ví dụ như nhà rộng, có thể sắp xếp không gian riêng ở tầng 1 ngay gian chính, nơi trang trọng nhất trong căn nhà là cách mà nhiều gia đình trước đây chọn lựa. Thế nhưng ngày nay không phải ai cũng có điều kiện sở hữu một căn nhà rộng rãi như mong muốn.

Đúng là theo tục lệ, phòng thờ phải được đặt ở trên tầng cao nhất. Việc xây dựng tách biệt nơi thờ tự có nhiều ưu điểm mà ai cũng nhận thấy rõ ràng như không gian thờ cúng được đảm bảo yên tĩnh cũng như tránh được việc người ngoài nhìn thấy hết các đồ lễ hay bài vị trên bàn thờ gia tiên, thần Phật…

Vị trí đặt bàn thờ hút tài lộc

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, khi bạn đặt bàn thờ cần phải đặt hướng hút lộc, hay là hướng cát, tức là phải đặt vào cung cát lợi, hướng quay về phía cung cát lợi. Ngoài ra, dựa vào tuổi của chủ nhà để biết mệnh của gia chủ, từ đó bạn hãy đặt bàn thờ đúng hướng hợp mệnh.

Nếu như chủ nhà thuộc mệnh Đông tứ trạch, bàn thờ sẽ hướng vào 1 trong các hướng Bắc, Đông Nam, Đông, Nam. Chính vì vậy, không phải nhà ai cũng có cách sắp đặt bàn thờ gia tiên giống nhau. Tùy vào mệnh mà bạn sẽ có hướng bàn thờ phù hợp riêng.

Những lưu ý khi đặt bàn thờ

Đầu tiên, bạn nên chọn nơi yên tĩnh, ít người qua lại và tránh xa các khu vực ồn ào như bếp, nhà vệ sinh. Bàn thờ nên được đặt ở nơi cao ráo, có ánh sáng tự nhiên và thoáng đãng. Điều này sẽ giúp hương khói không bị tích tụ trong nhà mà thoát ra ngoài để tạo không khí dễ chịu cho phòng thờ.

Bàn thờ nên được đặt ở nơi cao ráo, có ánh sáng tự nhiên và thoáng đãng.

Bàn thờ nên được bố trí sao cho hài hòa với không gian tổng thể của căn nhà. Tránh đặt bàn thờ đối diện trực tiếp với cửa ra vào hoặc dưới cầu thang. Bạn có thể sử dụng rèm che hoặc tấm bình phong để tạo sự riêng tư và tôn nghiêm cho bàn thờ.

Bàn thờ cần được giữ gìn sạch sẽ, thường xuyên lau chùi và dọn dẹp để phòng thờ, bàn thờ được gọn gàng. Khi đặt bàn thờ ở tầng 1, bạn nên chú ý hơn đến việc giữ vệ sinh, tránh để bụi bẩn và côn trùng làm ảnh hưởng đến sự trang nghiêm của bàn thờ. Không nên lưu trữ đồ phế phẩm hay đồ đạc bừa bãi trong phòng thờ, làm ảnh hưởng đến không gian thờ cúng tâm linh, trang trọng này.

Khi đặt bàn thờ, bạn cần tuân thủ các quy tắc phong thủy để đảm bảo sự bình an và tài lộc cho gia đình. Bạn có thể tham khảo ý kiến của các chuyên gia phong thủy hoặc người có kinh nghiệm để chọn vị trí và cách bố trí bàn thờ phù hợp nhất.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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