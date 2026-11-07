Cây gia vị trồng ở ban công vừa trang trí lại được xem là 'khắc tinh' giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng

Cách trồng tỏi đơn giản tại ban công

Thông tin trên VTC News, nếu là người thích thú vui làm vườn nhưng không có đất vườn, bạn hãy thử trồng tỏi ở ban công. Cách trồng tỏi rất đơn giản, đầu tiên, bạn cần chuẩn bị các tép tỏi để làm giống, chậu (hoặc thùng xốp) và đất. Chậu có đường kính tối thiểu 25-30cm; nên sử dụng chậu nhựa hoặc chậu sành, có độ thoáng khí tốt hoặc. Đất cần màu mỡ, tơi xốp. Để tăng khả năng thoát nước, bạn có thể trộn hỗn hợp đất mốc lá, đất vườn, đất cát pha.

Mùa thu và mùa đông là thời điểm thích hợp nhất để trồng tỏi. Nếu cần tăng tốc độ nảy mầm, bạn có thể cho các tép tỏi vào ngăn mát tủ lạnh và giữ ở nhiệt độ khoảng 4°C. Sau khi tỏi nảy mầm, bạn lấy ra và đem trồng.

Đầu tiên, bạn đổ đất vào chậu và lấp đầy 2/3 chậu, sau đó rải đều tép tỏi lên bề mặt đất, chú ý duy trì khoảng cách hợp lý để có đủ không gian cho tỏi phát triển. Tiếp theo, bạn phủ đất lên, nén nhẹ sao cho đất phủ đều trên tép tỏi. Sau khoảng 5-7 ngày, tỏi sẽ nảy mầm. Lúc này, bạn nên chuyển chậu đến nơi có ánh sáng tốt để cây phát triển.

Khi tưới nước, bạn cần chú ý giữ ẩm đất nhưng tránh đọng nước. Mỗi tuần tưới một hoặc hai lần là đủ, có thể điều chỉnh theo thời tiết và độ ẩm của đất. Về phân bón, có thể sử dụng phân gà đã ủ khô hoặc phân bánh, đặt vào dưới chậu, cũng có thể dùng vỏ trứng, bã đậu lên men để làm phân bón hữu cơ cho tỏi.

Mùa thu và mùa đông là thời điểm thích hợp nhất để trồng tỏi.

Khi trồng tỏi tại nhà, bạn hãy đảm bảo ban công có đủ ánh sáng. Tỏi rất ưa nắng, do đó bạn cần đặt chậu ở nơi có ánh nắng trực tiếp. Chú ý thông gió, tránh môi trường ẩm ướt khiến tỏi bị mốc, thối. Trong quá trình trồng, cần theo dõi thường xuyên sự sinh trưởng của tỏi để phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề như sâu bệnh hại.

Khi lá tỏi phát triển đến độ cao khoảng 20cm, chúng ta có thể cắt tỉa lá. Điều này không chỉ giữ cho tỏi có hình dáng đẹp mà còn khuyến khích sự phát triển của các chồi bên. Dùng kéo cắt bỏ những lá quá dài, chừa lại độ dài thích hợp. Những lá tỏi này có thể sử dụng làm gia vị cho món ăn. Nếu bạn chỉ lấy lá thì có thể thu hoạch được 2-3 vụ trước khi thu hoạch củ.

Khi lá tỏi bắt đầu chuyển sang màu vàng và rụng dần là lúc củ tỏi đã trưởng thành và sẵn sàng để thu hoạch; nhẹ nhàng nhổ tỏi ra khỏi đất rồi rửa sạch. Bạn có thể phơi tỏi để dùng dần hoặc dùng trực tiếp tỏi tươi khi nấu ăn, chiên xào.

Tỏi đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, tiêu thụ tỏi thường xuyên làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và giúp cho hoạt động trao đổi cholesterol trong cơ thể diễn ra dễ dàng hơn. Đồng thời tỏi còn giúp giảm tình trạng huyết áp cao.

Tỏi giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống lại các căn bệnh thông thường như cảm lạnh, cảm cúm. Việc tiêu thụ tỏi thường xuyên tỏi còn làm giảm nguy cơ mắc các bệnh thông thường lên tới 63%.

Đa số mọi người thường dùng tỏi mua ở ngoài chợ hoặc các siêu thị về vì chưa biết cách trồng hoặc đơn giản chỉ là tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, tỏi hữu cơ tự trồng ở nhà sẽ đem lại nhiều lợi ích sức khỏe hơn vì nó không chứa hóa chất khi gieo trồng và bảo quản.

Báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, yrong mỗi nhánh tỏi có chứa nhiều chất phytochemical (dược chất thực vật), nhiều chất trong đó đã thể hiện đặc tính phòng chống ung thư khi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm như flavonoid, inulin, saponin, S-allyl cysteine...

Một số nghiên cứu về tỏi và ung thư đại trực tràng đều chỉ ra rằng, việc giảm nguy cơ khi tăng lượng tiêu thụ nhưng không có mối liên quan nào ngược lại. Nhưng một số bằng chứng tiền lâm sàng dựa trên mô hình các chất gây ung thư và các ung thư có thể cấy ghép được đưa ra những gợi ý về tác dụng của tỏi và allyl sulfur trong thành phần của tỏi.

Các nghiên cứu thực nghiệm trên động vật cho thấy, allyl sulfur ngăn chặn ung thư đại trực tràng. Như vậy là đã có bằng chứng chứng minh được công dụng của tỏi với ung thư đại trực tràng. Các hợp chất trong tỏi giúp sửa chữa DNA, làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư và giảm viêm.

Ngoài ra, tỏi cũng đang được nghiên cứu về vai trò của nó trong việc giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư khác như ung thư vú, ung thư dạ dày, ung thư vòm họng, ung thư thực quản, ung thư tiền liệt tuyến, ung thư gan, ung thư bàng quang...

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