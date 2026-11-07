6 công dụng tuyệt vời của rau muống, sử dụng hàng ngày rất tốt cho sức khỏe

Các giá trị dinh dưỡng có trong rau muống

Theo Cổng thông tin điện tử của Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, rau muống là loại giống cây thân thảo, mọc bò trên mặt nước hoặc trên đất. Rau muống có thân dài, rỗng. Với giống rau muống mọc bò dưới nước, tại mỗi khớp sẽ có rễ ngắn bám xung quanh thân cây.

Giá trị dinh dưỡng có trong rau muống gồm có vitamin A, B, C, canxi, phospho, các chất dinh dưỡng và đặc biệt là hàm lượng chất sắt dồi dào, phù hợp với những người có thể trạng thiếu sắt, muốn bổ sung thêm sắt.

6 công dụng tuyệt vời của rau muống đối với sức khỏe

Rau muống giảm cholesterol

Rau muống là lựa chọn tuyệt vời cho người muốn giảm cân và hạ cholesterol một cách tự nhiên.

n rau muống một cách hợp lý sẽ có rất nhiều công dụng như: Giảm cholesterol, phòng chống tiểu đường, phòng chống các bệnh tim mạch...

Nghiên cứu đã chỉ ra rau muống có thể làm giảm cholesterol cũng như Triglycoside (3 loại acid béo gồm chất béo bão hòa, chất béo không bão hòa hoặc cả hai ở trong dầu ăn, mỡ động vật).

Rau muống điều trị bệnh thiếu máu

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, do giàu sắt, lá rau muống non cực kỳ có lợi cho người bị thiếu máu và phụ nữ mang thai. Sắt là vi lượng thiết yếu cho cơ thể, đặc biệt đây là thành phần tạo nên các tế bào hồng cầu trong máu.

Rau muống trị khó tiêu, táo bón

Rau muống rất giàu chất xơ và chứa nhiều nước, do vậy, đây là thực phẩm giúp bạn giảm các chứng rối loạn tiêu hóa một cách tự nhiên.

Nhờ đặc tính nhuận tràng, món ăn từ rau muống và nước rau muống luộc có lợi cho người bị táo bón và khó tiêu. Ngoài ra, rau muống còn được dùng để trị giun.

Rau muống tăng cường miễn dịch cơ thể

Nhờ hàm lượng vitamin C dồi dào, rau muống là món ăn rẻ tiền giúp bạn tăng cường hệ miễn dịch. Ngoài thúc đẩy xương phát triển khỏe mạnh, rau muống có công dụng thải độc cho cơ thể.

Rau muống điều trị bệnh thiếu máu

Cũng theo VTC News, do giàu sắt, lá rau muống non cực kỳ có lợi cho người bị thiếu máu và phụ nữ mang thai. Sắt là vi lượng thiết yếu cho cơ thể, đặc biệt đây là thành phần tạo nên các tế bào hồng cầu trong máu.

Rau muống chứa hàm lượng vitamin A, vitamin C và beta-carotene cao. Đây là những chất chống oxy hóa giảm các gốc tự do trong cơ thể, nhờ đó ngăn ngừa cholesterol bị oxy hóa.

Rau muống tốt cho tim mạch

Rau muống chứa hàm lượng vitamin A, vitamin C và beta-carotene cao. Đây là những chất chống oxy hóa giảm các gốc tự do trong cơ thể, nhờ đó ngăn ngừa cholesterol bị oxy hóa.

Như bạn biết, tình trạng cholesterol bị oxy hóa bám vào thành mạch máu có thể gây tắc nghẽn động mạch, dẫn đến tình trạng đau tim hoặc đột quỵ. Nhờ công dụng chống oxy hóa, rau muống có thể ngăn ngừa các biến chứng tim mạch.

Folate trong rau muống giúp chuyển hóa homocysteine - loại chất tiềm ẩn nguy hiểm có thể dẫn đến đau tim hay đột quỵ. Vì vậy, rau muống là món ăn tuyệt vời giúp bạn bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Ngoài ra, ma giê trong rau muống có công dụng hạ huyết áp một cách tự nhiên. Do đó, người huyết áp cao nên ăn rau muống để có một trái tim khỏe mạnh.

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