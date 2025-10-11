5 điều xảy ra với cơ thể nếu bạn ăn một quả táo trước khi ngủ

1. Ăn táo trước khi ngủ giúp bạn ngủ ngon

Các nghiên cứu cho thấy những người ăn nhiều trái cây thường ngủ ngon hơn vào ban đêm. Táo chứa chất xơ và các chất dinh dưỡng thực vật gọi là polyphenol, có thể giúp duy trì lượng đường trong máu ổn định và hỗ trợ giấc ngủ ngon hơn. Thay vì tạo cảm giác hưng phấn như caffeine, ăn táo trước khi đi ngủ thực sự có thể giúp cơ thể bạn thư giãn.

Nếu ăn quá muộn khiến bạn khó ngủ, hãy thử ăn táo một hoặc hai giờ trước khi đi ngủ.

Ăn táo như một bữa ăn nhẹ trước khi ngủ mang lại nhiều tác dụng khác nhau.

2. Lượng đường trong máu có thể tăng nhẹ

Táo có đường tự nhiên, vì vậy ăn một quả táo sẽ làm tăng lượng đường trong máu một chút. Tuy nhiên, chất xơ và polyphenol giúp bạn ngủ ngon cũng có thể làm chậm tốc độ hấp thụ đường. Điều này ngăn đường tăng quá nhanh, có thể dẫn đến hạ đường huyết sau đó.

Người bị đái tháo đường hoặc gặp vấn đề về lượng đường trong máu vào ban đêm, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thêm một quả táo vào thói quen ăn trước khi đi ngủ.

3. Hỗ trợ nhẹ nhàng cho đường ruột và hệ tiêu hóa

Táo chứa pectin, một loại chất xơ hòa tan đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru. Khi pectin đến ruột, nó hoạt động như một prebiotic, một loại thức ăn cho vi khuẩn có lợi sống trong đó (hệ vi sinh vật đường ruột).

Những người có hệ vi sinh vật đường ruột đa dạng đã được chứng minh là có khả năng tiêu hóa tốt hơn, khả năng miễn dịch mạnh hơn và thậm chí là cải thiện tâm trạng và quá trình trao đổi chất.

4. Có thể có đặc tính chống viêm

Viêm mạn tính có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe. Một số thử nghiệm đã chứng minh rằng việc ăn táo thường xuyên có thể làm giảm các dấu hiệu viêm (các chỉ số viêm có thể quan sát được).

Mặc dù không thể khắc phục hoàn toàn tác động của lối sống không lành mạnh nhưng chất chống oxy hóa và hóa chất thực vật trong táo có thể giúp giảm viêm theo thời gian, từ đó góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể.

5. Giúp giảm cơn thèm ăn hoặc ăn vặt muộn

Một quả táo có thể giúp bạn no lâu hơn so với việc ăn đồ ăn vặt nhiều đường và chế biến sẵn. Lý do là vì táo cần thời gian nhai và chứa nhiều chất xơ, giúp bạn no lâu hơn do tiêu hóa chậm hơn. Điều này có thể giúp giảm cảm giác thèm ăn vặt vào buổi tối.

Những người thích đồ ngọt nên thay thế món ăn vặt ngọt thường ngày bằng một quả táo, đây là lựa chọn lành mạnh hơn.

6. Lưu ý khi ăn táo vào buổi tối

Hãy cẩn thận với răng và men răng vì táo chứa đường, có thể nuôi dưỡng vi khuẩn đường miệng nếu các mảnh vụn thức ăn còn sót lại trên răng qua đêm. Điều này có thể dẫn đến sâu răng, vì vậy bạn nên đánh răng trước khi đi ngủ.

Táo cũng có tính acid, có thể làm hỏng men răng. Việc nhai kích thích sản xuất nước bọt, giúp bảo vệ men răng. Tuy nhiên, một số chuyên gia nha khoa khuyên bạn nên đợi khoảng 30 phút sau khi ăn thực phẩm có tính acid mới nên đánh răng, vì điều này giúp bảo vệ men răng. Nếu bạn dễ bị sâu răng, hãy thảo luận về thời điểm đánh răng với nha sĩ.