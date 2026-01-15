Muốn đón Tết 2026 với làn da căng mịn, chị em nhất định phải tránh xa 5 loại đồ uống này

Vì sao uống nhiều nước ngọt khiến cơ thể lão hóa nhanh hơn?

Nước ngọt là loại đồ uống quen thuộc trong đời sống hằng ngày, nhưng việc sử dụng thường xuyên có thể gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Các loại nước ngọt chứa hàm lượng đường cao và nhiều phụ gia dễ làm tăng quá trình oxy hóa trong cơ thể, khiến máu và tế bào lão hóa nhanh hơn, đồng thời làm rối loạn chuyển hóa.

Theo các chuyên gia, uống nhiều nước ngọt không chỉ ảnh hưởng đến cân nặng mà còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tiểu đường và gan nhiễm mỡ. Khi lượng đường dư thừa tích tụ trong máu, cơ thể phải làm việc quá tải để chuyển hóa, lâu dần dẫn đến suy giảm chức năng các cơ quan và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tổng thể.

Để bảo vệ cơ thể, các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế nước ngọt trong chế độ ăn uống hằng ngày, đặc biệt là các loại đồ uống có gas và nhiều đường. Thay vào đó, nên ưu tiên nước lọc, nước trái cây tự nhiên hoặc các loại đồ uống ít đường nhằm làm chậm quá trình lão hóa và duy trì sức khỏe bền vững.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

