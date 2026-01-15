Mới nhất
Muốn đón Tết 2026 với làn da căng mịn, chị em nhất định phải tránh xa 5 loại đồ uống này

Thứ năm, 11:56 15/01/2026 | Sống khỏe
Bảo An
Bảo An
GĐXH - Nhiều người vẫn giữ thói quen uống nước ngọt mỗi ngày mà không hề hay biết rằng đồ uống này có thể thúc đẩy quá trình lão hóa, làm tăng nguy cơ tim mạch và rối loạn chuyển hóa. Đặc biệt, có 5 loại nước ngọt quen thuộc càng uống nhiều càng gây hại cho sức khỏe về lâu dài.

Vì sao uống nhiều nước ngọt khiến cơ thể lão hóa nhanh hơn?

Nước ngọt là loại đồ uống quen thuộc trong đời sống hằng ngày, nhưng việc sử dụng thường xuyên có thể gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Các loại nước ngọt chứa hàm lượng đường cao và nhiều phụ gia dễ làm tăng quá trình oxy hóa trong cơ thể, khiến máu và tế bào lão hóa nhanh hơn, đồng thời làm rối loạn chuyển hóa.

Theo các chuyên gia, uống nhiều nước ngọt không chỉ ảnh hưởng đến cân nặng mà còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tiểu đường và gan nhiễm mỡ. Khi lượng đường dư thừa tích tụ trong máu, cơ thể phải làm việc quá tải để chuyển hóa, lâu dần dẫn đến suy giảm chức năng các cơ quan và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tổng thể.

Để bảo vệ cơ thể, các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế nước ngọt trong chế độ ăn uống hằng ngày, đặc biệt là các loại đồ uống có gas và nhiều đường. Thay vào đó, nên ưu tiên nước lọc, nước trái cây tự nhiên hoặc các loại đồ uống ít đường nhằm làm chậm quá trình lão hóa và duy trì sức khỏe bền vững.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

5 loại nước ngọt càng uống càng làm cơ thể lão hóa nhanh, tăng nguy cơ bệnh tật - Ảnh 1.8 nguồn collagen tự nhiên giúp da căng bóng: Toàn món quen mà hội skincare hay bỏ qua!

GĐXH - Bạn không cần mỹ phẩm đắt tiền để da căng bóng đâu - vì 8 nguồn collagen tự nhiên dưới đây đã đủ để “nâng cấp” làn da mỗi ngày. Toàn những thực phẩm quen thuộc trong bếp, nhưng nếu biết cách bổ sung đúng, da sẽ bật sáng, đàn hồi và căng mướt thấy rõ. Danh sách này đặc biệt phù hợp cho những ai muốn đẹp từ bên trong mà vẫn lành mạnh và tiết kiệm.

3 loại trái cây giúp tăng collagen tự nhiên, cho làn da săn chắc và trẻ trung hơn3 loại trái cây giúp tăng collagen tự nhiên, cho làn da săn chắc và trẻ trung hơn

GĐXH - Bổ sung collagen không nhất thiết phải phụ thuộc vào thực phẩm chức năng. Nhiều loại trái cây quen thuộc có thể giúp cơ thể kích thích tổng hợp collagen tự nhiên, từ đó cải thiện độ đàn hồi, giữ da săn chắc và làm chậm quá trình lão hóa. Bài viết dưới đây giới thiệu 3 loại trái cây giàu dưỡng chất mà bạn nên bổ sung thường xuyên để nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh từ bên trong.

Tin liên quan

Nằm mãi không ngủ được: 8 loại trái cây quen mặt nhưng được ví như 'thuốc ngủ tự nhiên'

Nằm mãi không ngủ được: 8 loại trái cây quen mặt nhưng được ví như 'thuốc ngủ tự nhiên'

Chị em đua nhau ăn thứ này để đẹp da đón Tết 2026, chuyên gia ngăn vội vì coi chừng 'hại thân'

Chị em đua nhau ăn thứ này để đẹp da đón Tết 2026, chuyên gia ngăn vội vì coi chừng 'hại thân'

Món cháo 'vạn người mê' ngày lạnh: Chuyên gia chỉ rõ 5 nhóm người 'né gấp' nếu không muốn nhập viện

Món cháo 'vạn người mê' ngày lạnh: Chuyên gia chỉ rõ 5 nhóm người 'né gấp' nếu không muốn nhập viện

3 loại trà mùa đông uống đúng cách vừa giữ ấm cơ thể vừa giúp giảm mỡ bụng

3 loại trà mùa đông uống đúng cách vừa giữ ấm cơ thể vừa giúp giảm mỡ bụng

Cây rau từng bị coi là cỏ dại, nay 'lên đời' thành 'đặc sản': Chuyên gia nói gì về loại rau này?

Cây rau từng bị coi là cỏ dại, nay 'lên đời' thành 'đặc sản': Chuyên gia nói gì về loại rau này?

Người đàn ông suy gan cấp, tải lượng virus viêm gan B cao hơn 351 lần từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông suy gan cấp, tải lượng virus viêm gan B cao hơn 351 lần từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Sống khỏe - 2 giờ trước

GĐXH - Trước khi nhập viện vì suy gan cấp, người bệnh đột ngột xuất hiện đau bụng vùng hạ sườn phải, kèm theo mệt mỏi nhiều, ăn uống kém...

Hóa trị đã mệt, ăn sai còn mệt hơn: 6 loại thực phẩm người bệnh ung thư nên tránh xa

Hóa trị đã mệt, ăn sai còn mệt hơn: 6 loại thực phẩm người bệnh ung thư nên tránh xa

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình hóa trị, cơ thể người bệnh ung thư trở nên vô cùng nhạy cảm, chỉ một lựa chọn ăn uống sai cũng có thể khiến tình trạng mệt mỏi, buồn nôn hoặc suy kiệt nặng hơn. Ít ai ngờ rằng có những thực phẩm quen thuộc lại không phù hợp trong giai đoạn này và cần được hạn chế để quá trình điều trị đạt hiệu quả tốt hơn.

Đau gout tái phát liên tục? 7 loại thực phẩm này giúp đào thải axit uric tự nhiên

Đau gout tái phát liên tục? 7 loại thực phẩm này giúp đào thải axit uric tự nhiên

Bệnh thường gặp - 17 giờ trước

GĐXH - Những cơn đau gout dữ dội thường đến bất ngờ và khiến nhiều người khổ sở. Ít ai biết rằng, ngoài thuốc điều trị, việc ăn đúng thực phẩm mỗi ngày cũng có thể hỗ trợ đào thải axit uric trong máu, giúp kiểm soát gout hiệu quả và an toàn hơn.

BioGaia và hành trình góp phần xây dựng nền tảng sức khỏe cho trẻ em Việt

BioGaia và hành trình góp phần xây dựng nền tảng sức khỏe cho trẻ em Việt

Sống khỏe - 18 giờ trước

Sức khỏe tiêu hóa của trẻ em chịu ảnh hưởng lớn từ điều kiện sinh hoạt hằng ngày, trong đó nguồn nước sử dụng. Ở các điểm trường vùng cao, nơi học sinh nội trú ăn ở và học tập xa gia đình, việc tiếp cận nguồn nước an toàn vẫn còn nhiều hạn chế.

Người phụ nữ suy thận độ 3 thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ suy thận độ 3 thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 18 giờ trước

GĐXH - Suy thận có thể bắt đầu từ những thói quen tưởng chừng vô hại, nhưng nếu phát hiện muộn, người bệnh sẽ phải trả giá bằng cả chất lượng cuộc sống về sau.

Bệnh viện 19-8 tái khởi động kỹ thuật ghép tủy: Bước tiến chiến lược trong điều trị ung thư máu

Bệnh viện 19-8 tái khởi động kỹ thuật ghép tủy: Bước tiến chiến lược trong điều trị ung thư máu

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - 13/01/2026, BV 19-8 phối hợp Viện Huyết học thảo luận tái khởi động ghép tủy, mở hy vọng mới sau 13 năm gián đoạn.

Người đàn ông ở Tuyên Quang áp xe gan, nhiễm trùng huyết từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông ở Tuyên Quang áp xe gan, nhiễm trùng huyết từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 19 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong vài ngày xuất hiện sốt cao và đau bụng, một người đàn ông ở Tuyên Quang đã rơi vào tình trạng nhiễm trùng huyết nguy kịch do áp xe gan.

Loại củ được ví là 'khắc tinh' của tế bào ung thư, người Việt nên ăn thường xuyên để phòng bệnh

Loại củ được ví là 'khắc tinh' của tế bào ung thư, người Việt nên ăn thường xuyên để phòng bệnh

Sống khỏe - 23 giờ trước

GĐXH - Củ cải được ghi nhận giàu chất chống oxy hóa và hợp chất sinh học có lợi, góp phần hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.

Sebamed pH5.5 - Giải pháp chăm sóc an toàn cho bệnh lý viêm da cơ địa

Sebamed pH5.5 - Giải pháp chăm sóc an toàn cho bệnh lý viêm da cơ địa

Sống khỏe - 23 giờ trước

Viêm da cơ địa là một bệnh lý da mãn tính phổ biến, đặc trưng bởi tình trạng da khô, ngứa, dễ kích ứng và tái phát kéo dài. Với những làn da này, việc chăm sóc hằng ngày – đặc biệt là lựa chọn sản phẩm làm sạch – đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định của da.

Người phụ nữ 49 tuổi nguy kịch sau hút mỡ bụng tại một phòng khám tư nhân: Bác sĩ cảnh báo nguy cơ này khi chị em làm đẹp cuối năm

Người phụ nữ 49 tuổi nguy kịch sau hút mỡ bụng tại một phòng khám tư nhân: Bác sĩ cảnh báo nguy cơ này khi chị em làm đẹp cuối năm

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Khoa Cấp cứu Bệnh viện E tiếp nhận một trường hợp (nữ, 49 tuổi, ở Quảng Ninh) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do biến chứng sau hút mỡ tại cơ sở thẩm mỹ tư nhân trên địa bàn Hà Nội.

Thanh niên 25 tuổi suy thận giai đoạn cuối, phải ghép thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều bạn trẻ Việt mắc phải

Thanh niên 25 tuổi suy thận giai đoạn cuối, phải ghép thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều bạn trẻ Việt mắc phải

Sống khỏe

GĐXH - Một sự thật đáng buồn cho bệnh nhân suy thận, chạy thận và ghép thận là bệnh viêm cầu thận dễ xảy ra ở người trẻ nhưng lại rất khó để thuyết phục họ theo dõi và điều trị bệnh.

Loại củ được ví là 'khắc tinh' của tế bào ung thư, người Việt nên ăn thường xuyên để phòng bệnh

Loại củ được ví là 'khắc tinh' của tế bào ung thư, người Việt nên ăn thường xuyên để phòng bệnh

Sống khỏe
Người phụ nữ suy thận độ 3 thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ suy thận độ 3 thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe
Người đàn ông phát hiện tiền ung thư dạ dày từ dấu từ một việc nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông phát hiện tiền ung thư dạ dày từ dấu từ một việc nhiều người Việt bỏ qua

Bệnh thường gặp
Nằm mãi không ngủ được: 8 loại trái cây quen mặt nhưng được ví như 'thuốc ngủ tự nhiên'

Nằm mãi không ngủ được: 8 loại trái cây quen mặt nhưng được ví như 'thuốc ngủ tự nhiên'

Bệnh thường gặp

