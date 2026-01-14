Đau gout tái phát liên tục? 7 loại thực phẩm này giúp đào thải axit uric tự nhiên
GĐXH - Những cơn đau gout dữ dội thường đến bất ngờ và khiến nhiều người khổ sở. Ít ai biết rằng, ngoài thuốc điều trị, việc ăn đúng thực phẩm mỗi ngày cũng có thể hỗ trợ đào thải axit uric trong máu, giúp kiểm soát gout hiệu quả và an toàn hơn.
Ăn gì giúp đào thải axit uric tự nhiên cho người bệnh gout?
Nồng độ axit uric cao là nguyên nhân chính gây ra bệnh gout, dẫn đến các cơn đau khớp dữ dội và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Bên cạnh việc dùng thuốc theo chỉ định, chế độ ăn uống khoa học đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát bệnh, giúp giảm axit uric trong máu một cách tự nhiên và an toàn.
Theo các chuyên gia, một số loại thực phẩm tự nhiên có khả năng hỗ trợ đào thải axit uric, giảm viêm và hạn chế tích tụ tinh thể urat trong khớp. Việc bổ sung đúng thực phẩm, kết hợp uống đủ nước và hạn chế các món giàu purin có thể giúp người bệnh gout giảm tần suất tái phát cơn đau và cải thiện tình trạng sức khỏe lâu dài.
Để đạt hiệu quả tốt, người bệnh gout cần duy trì chế độ ăn uống cân đối, lựa chọn thực phẩm phù hợp với thể trạng và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ. Khi kiểm soát tốt axit uric thông qua ăn uống và lối sống lành mạnh, người bệnh có thể sống khỏe hơn và hạn chế biến chứng do gout gây ra.
