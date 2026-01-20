Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Phòng ngừa suy thận từ bữa ăn hằng ngày: Những sai lầm nhiều người Việt đang mắc

Thứ ba, 10:00 20/01/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
Nguyễn Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Các chuyên gia cảnh báo, ăn mặn, dư đạm và lạm dụng thực phẩm chế biến sẵn đang âm thầm làm tổn thương thận, đẩy nhiều người vào nguy cơ suy thận mà không hề hay biết.

Phòng ngừa suy thận: Cần xây dựng chế độ ăn khoa học để bảo vệ thận

Suy thận là tình trạng chức năng thận suy giảm, khiến cơ quan này không còn khả năng lọc và đào thải chất thải, cân bằng nước – điện giải trong cơ thể. Khi thận hoạt động kém, các độc chất và dịch dư thừa sẽ tích tụ trong máu, làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, biến chứng tim mạch, đột quỵ và nhiều rối loạn nguy hiểm khác.

Theo các bác sĩ chuyên khoa, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò then chốt trong việc phòng ngừa suy thận cũng như làm chậm tiến triển bệnh. Ăn uống khoa học giúp giảm gánh nặng cho thận, hạn chế biến chứng và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.

Phòng ngừa suy thận từ bữa ăn hằng ngày: Những sai lầm nhiều người Việt đang mắc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Khi mắc bệnh thận hoặc có yếu tố nguy cơ suy thận, khả năng xử lý protein, muối, kali và phốt pho của thận bị suy giảm. Nếu chế độ ăn không phù hợp, thận phải làm việc quá mức, khiến tổn thương tiến triển nhanh hơn, dễ dẫn đến suy thận mạn giai đoạn nặng.

Do đó, người bệnh thận và những người có nguy cơ cao cần xây dựng chế độ ăn cân đối, đủ năng lượng nhưng không gây quá tải cho thận, nhằm phòng ngừa suy dinh dưỡng và hạn chế biến chứng lâu dài.

Nhóm thực phẩm người có nguy cơ suy thận cần hạn chế

Thực phẩm giàu protein động vật

Protein rất cần thiết cho cơ thể, tuy nhiên tiêu thụ quá nhiều protein từ thịt đỏ, thịt gia cầm, trứng sẽ làm tăng lượng chất thải chuyển hóa, gây áp lực lớn lên thận.

Các chuyên gia khuyến cáo nên giảm bớt protein động vật, ưu tiên protein thực vật như đậu, đỗ, lạc, hạt hướng dương… để hỗ trợ phòng ngừa suy thận hiệu quả hơn.

Phòng ngừa suy thận từ bữa ăn hằng ngày: Những sai lầm nhiều người Việt đang mắc - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Thực phẩm nhiều muối

Ăn mặn là một trong những nguyên nhân hàng đầu làm tăng huyết áp và thúc đẩy quá trình suy thận. Lượng muối dư thừa khiến thận phải làm việc liên tục để đào thải natri, lâu dài gây tổn thương cấu trúc thận.

Người bệnh nên hạn chế muối, nước mắm, đồ muối chua, thực phẩm chế biến sẵn, đồng thời sử dụng các loại gia vị tự nhiên để tăng hương vị món ăn.

Thực phẩm giàu kali

Khi chức năng thận suy giảm, khả năng đào thải kali bị hạn chế, dẫn đến tăng kali máu – một tình trạng nguy hiểm có thể gây rối loạn nhịp tim.

Những thực phẩm giàu kali như chuối, cam, khoai tây, cà chua nên được kiểm soát. Thay vào đó, người bệnh suy thận có thể chọn táo, nho, dâu tây, cà rốt, súp lơ với hàm lượng kali thấp hơn.

Thực phẩm giàu phốt pho

Phốt pho dư thừa có thể gây tổn thương xương, rối loạn chuyển hóa canxi – phốt pho và làm tăng nguy cơ tim mạch ở người suy thận. Các thực phẩm như ngũ cốc nguyên cám, các loại hạt, đồ ăn chế biến sẵn cần được sử dụng có kiểm soát.

Đồ uống có cồn

Rượu, bia không chỉ gây hại cho gan mà còn làm tăng nguy cơ tổn thương thận, mất nước và rối loạn điện giải, thúc đẩy tiến triển suy thận. Thay vào đó, nên ưu tiên nước lọc, nước ép trái cây tự nhiên hoặc trà thảo dược.

Làm gì để phòng ngừa nguy cơ suy thận?

Các chuyên gia khuyến cáo, để bảo vệ chức năng thận và phòng ngừa suy thận, mỗi người nên:

Phòng ngừa suy thận từ bữa ăn hằng ngày: Những sai lầm nhiều người Việt đang mắc - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

- Duy trì chế độ ăn nhạt, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn.

- Ưu tiên thực phẩm tươi sống, giàu chất xơ từ rau xanh, trái cây phù hợp.

- Chọn nguồn protein thực vật thay thế một phần protein động vật.

- Uống đủ nước mỗi ngày theo nhu cầu cơ thể.

- Khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt khi có dấu hiệu tiểu bất thường, phù nề, mệt mỏi kéo dài. 

Thanh niên 26 tuổi suy thận phải chạy thận, không tin mình mắc bệnh vì vẫn thấy cơ thể bình thườngThanh niên 26 tuổi suy thận phải chạy thận, không tin mình mắc bệnh vì vẫn thấy cơ thể bình thường

GĐXH - Bỗng dưng phát hiện suy thận giai đoạn cuối khi tuổi đời còn rất trẻ, nhiều người rơi vào cảnh “không kịp trở tay".

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

7 thực phẩm tưởng tốt cho sức khỏe nhưng người bệnh suy thận không nên ăn

7 thực phẩm tưởng tốt cho sức khỏe nhưng người bệnh suy thận không nên ăn

Người phụ nữ 58 tuổi đối mặt nguy cơ suy thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ 58 tuổi đối mặt nguy cơ suy thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ suy thận độ 3 thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ suy thận độ 3 thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 25 tuổi suy thận giai đoạn cuối, phải ghép thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều bạn trẻ Việt mắc phải

Thanh niên 25 tuổi suy thận giai đoạn cuối, phải ghép thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều bạn trẻ Việt mắc phải

Người đàn ông 40 tuổi suy thận cấp do sai lầm khi ăn thịt gà, người Việt nên biết để tránh

Người đàn ông 40 tuổi suy thận cấp do sai lầm khi ăn thịt gà, người Việt nên biết để tránh

Cùng chuyên mục

Bật mí 6 công thức bữa sáng tốt nhất của các bác sĩ tim mạch hàng đầu

Bật mí 6 công thức bữa sáng tốt nhất của các bác sĩ tim mạch hàng đầu

Sống khỏe - 4 giờ trước

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, đặc biệt là đối với sức khỏe tim mạch. Vậy bạn có biết các bác sĩ tim mạch thường chọn ăn gì vào mỗi sáng không?

Người có thể trạng tốt thường có 5 đặc điểm này, sở hữu được 3 đã là rất đáng mừng

Người có thể trạng tốt thường có 5 đặc điểm này, sở hữu được 3 đã là rất đáng mừng

Sống khỏe - 4 giờ trước

GĐXH - Nếu một người sở hữu từ 3/5 đặc điểm dưới đây, có thể xem là nền tảng sức khỏe đã ở mức khá vững vàng.

Người tuổi 50 nên ăn gì mỗi ngày? 6 thực phẩm giúp làm chậm lão hóa và phòng bệnh

Người tuổi 50 nên ăn gì mỗi ngày? 6 thực phẩm giúp làm chậm lão hóa và phòng bệnh

Sống khỏe - 16 giờ trước

GĐXH - Bước sang tuổi 50, cơ thể bắt đầu đối mặt với nguy cơ lão hóa sớm và nhiều vấn đề sức khỏe nếu chế độ ăn uống không phù hợp. Vậy người tuổi 50 nên ăn gì mỗi ngày để sống khỏe, dẻo dai và phòng bệnh? Dưới đây là 6 loại thực phẩm quen thuộc nhưng mang lại lợi ích lớn, được chuyên gia khuyến nghị nên bổ sung thường xuyên.

Nam thanh niên 29 tuổi ở Quảng Ninh bất ngờ phát hiện nhồi máu cơ tim cấp từ 1 việc nhiều người Việt bỏ qua

Nam thanh niên 29 tuổi ở Quảng Ninh bất ngờ phát hiện nhồi máu cơ tim cấp từ 1 việc nhiều người Việt bỏ qua

Sống khỏe - 16 giờ trước

GĐXH - Nam thanh niên 29 tuổi phát hiện nhồi máu cơ tim cấp trong 1 lần đến viện để nội soi dạ dày, kiểm tra sức khỏe.

35 tuổi không có tiền sử bệnh nhưng bị liệt nửa người! "Nhật ký đột quỵ" của anh khiến nhiều người bừng tỉnh

35 tuổi không có tiền sử bệnh nhưng bị liệt nửa người! "Nhật ký đột quỵ" của anh khiến nhiều người bừng tỉnh

Sống khỏe - 19 giờ trước

Dù trẻ, dù khỏe mạnh đến đâu, chỉ cần xuất hiện những dấu hiệu cảnh báo đột quỵ nhất định, phải lập tức đi cấp cứu, tuyệt đối đừng bỏ lỡ "thời gian vàng" cứu mạng.

Không chỉ kombucha, 4 loại đồ uống này còn nhiều lợi khuẩn hơn, tốt cho hệ tiêu hóa

Không chỉ kombucha, 4 loại đồ uống này còn nhiều lợi khuẩn hơn, tốt cho hệ tiêu hóa

Sống khỏe - 20 giờ trước

GĐXH - Kombucha thường được nhắc đến như một thức uống giàu lợi khuẩn, nhưng thực tế còn nhiều loại đồ uống khác tốt cho hệ tiêu hóa không kém, thậm chí vượt trội hơn. Vậy đó là những thức uống nào? Dưới đây là 4 loại đồ uống nhiều lợi khuẩn, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột và hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa một cách tự nhiên.

Tuổi thọ có thể nhìn mặt là biết?: 6 đặc điểm trên khuôn mặt chỉ có ở người sống lâu, khỏe mạnh

Tuổi thọ có thể nhìn mặt là biết?: 6 đặc điểm trên khuôn mặt chỉ có ở người sống lâu, khỏe mạnh

Sống khỏe - 21 giờ trước

GĐXH - Người xưa tin rằng “tướng sinh thọ”, còn khoa học hiện đại cho thấy ngoại hình, đặc biệt là khuôn mặt quả thực phản ánh phần nào sức khỏe. Vậy người sống thọ thường có những đặc điểm gì trên gương mặt?

6 loại thực phẩm là thủ phạm "thúc đẩy ung thư", nhiều người vẫn vô tình ăn tới 5 loại

6 loại thực phẩm là thủ phạm "thúc đẩy ung thư", nhiều người vẫn vô tình ăn tới 5 loại

Sống khỏe - 21 giờ trước

Một số thói quen ăn uống phổ biến trong cuộc sống hàng ngày có thể vô tình chôn vùi các mối nguy hiểm cho sức khỏe và thậm chí gây ung thư, vì vậy hãy cảnh giác!

Loại rau đang bán rẻ đầy chợ, được ví là 'khắc tinh' của tế bào ung thư, người Việt nên ăn đúng cách

Loại rau đang bán rẻ đầy chợ, được ví là 'khắc tinh' của tế bào ung thư, người Việt nên ăn đúng cách

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Rau cải xoong được đánh giá là một trong những loại rau có lợi cho sức khỏe, đặc biệt trong việc hỗ trợ ngăn ngừa ung thư, tăng cường miễn dịch và bảo vệ tim mạch.

Thanh niên 26 tuổi suy thận phải chạy thận, không tin mình mắc bệnh vì vẫn thấy cơ thể bình thường

Thanh niên 26 tuổi suy thận phải chạy thận, không tin mình mắc bệnh vì vẫn thấy cơ thể bình thường

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Bỗng dưng phát hiện suy thận giai đoạn cuối khi tuổi đời còn rất trẻ, nhiều người rơi vào cảnh “không kịp trở tay".

Xem nhiều

Thanh niên 26 tuổi suy thận phải chạy thận, không tin mình mắc bệnh vì vẫn thấy cơ thể bình thường

Thanh niên 26 tuổi suy thận phải chạy thận, không tin mình mắc bệnh vì vẫn thấy cơ thể bình thường

Sống khỏe

GĐXH - Bỗng dưng phát hiện suy thận giai đoạn cuối khi tuổi đời còn rất trẻ, nhiều người rơi vào cảnh “không kịp trở tay".

Đau gout tái phát liên tục? 7 loại thực phẩm này giúp đào thải axit uric tự nhiên

Đau gout tái phát liên tục? 7 loại thực phẩm này giúp đào thải axit uric tự nhiên

Bệnh thường gặp
Muốn đón Tết 2026 với làn da căng mịn, chị em nhất định phải tránh xa 5 loại đồ uống này

Muốn đón Tết 2026 với làn da căng mịn, chị em nhất định phải tránh xa 5 loại đồ uống này

Sống khỏe
Hóa trị đã mệt, ăn sai còn mệt hơn: 6 loại thực phẩm người bệnh ung thư nên tránh xa

Hóa trị đã mệt, ăn sai còn mệt hơn: 6 loại thực phẩm người bệnh ung thư nên tránh xa

Bệnh thường gặp
Tưởng chỉ là gia vị cho món 'giả cầy', hoá ra đây là 'thần dược' tiêu hoá nhưng 4 nhóm người này vẫn phải lưu ý

Tưởng chỉ là gia vị cho món 'giả cầy', hoá ra đây là 'thần dược' tiêu hoá nhưng 4 nhóm người này vẫn phải lưu ý

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top