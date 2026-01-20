Phòng ngừa suy thận từ bữa ăn hằng ngày: Những sai lầm nhiều người Việt đang mắc
GĐXH - Các chuyên gia cảnh báo, ăn mặn, dư đạm và lạm dụng thực phẩm chế biến sẵn đang âm thầm làm tổn thương thận, đẩy nhiều người vào nguy cơ suy thận mà không hề hay biết.
Phòng ngừa suy thận: Cần xây dựng chế độ ăn khoa học để bảo vệ thận
Suy thận là tình trạng chức năng thận suy giảm, khiến cơ quan này không còn khả năng lọc và đào thải chất thải, cân bằng nước – điện giải trong cơ thể. Khi thận hoạt động kém, các độc chất và dịch dư thừa sẽ tích tụ trong máu, làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, biến chứng tim mạch, đột quỵ và nhiều rối loạn nguy hiểm khác.
Theo các bác sĩ chuyên khoa, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò then chốt trong việc phòng ngừa suy thận cũng như làm chậm tiến triển bệnh. Ăn uống khoa học giúp giảm gánh nặng cho thận, hạn chế biến chứng và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.
Khi mắc bệnh thận hoặc có yếu tố nguy cơ suy thận, khả năng xử lý protein, muối, kali và phốt pho của thận bị suy giảm. Nếu chế độ ăn không phù hợp, thận phải làm việc quá mức, khiến tổn thương tiến triển nhanh hơn, dễ dẫn đến suy thận mạn giai đoạn nặng.
Do đó, người bệnh thận và những người có nguy cơ cao cần xây dựng chế độ ăn cân đối, đủ năng lượng nhưng không gây quá tải cho thận, nhằm phòng ngừa suy dinh dưỡng và hạn chế biến chứng lâu dài.
Nhóm thực phẩm người có nguy cơ suy thận cần hạn chế
Thực phẩm giàu protein động vật
Protein rất cần thiết cho cơ thể, tuy nhiên tiêu thụ quá nhiều protein từ thịt đỏ, thịt gia cầm, trứng sẽ làm tăng lượng chất thải chuyển hóa, gây áp lực lớn lên thận.
Các chuyên gia khuyến cáo nên giảm bớt protein động vật, ưu tiên protein thực vật như đậu, đỗ, lạc, hạt hướng dương… để hỗ trợ phòng ngừa suy thận hiệu quả hơn.
Thực phẩm nhiều muối
Ăn mặn là một trong những nguyên nhân hàng đầu làm tăng huyết áp và thúc đẩy quá trình suy thận. Lượng muối dư thừa khiến thận phải làm việc liên tục để đào thải natri, lâu dài gây tổn thương cấu trúc thận.
Người bệnh nên hạn chế muối, nước mắm, đồ muối chua, thực phẩm chế biến sẵn, đồng thời sử dụng các loại gia vị tự nhiên để tăng hương vị món ăn.
Thực phẩm giàu kali
Khi chức năng thận suy giảm, khả năng đào thải kali bị hạn chế, dẫn đến tăng kali máu – một tình trạng nguy hiểm có thể gây rối loạn nhịp tim.
Những thực phẩm giàu kali như chuối, cam, khoai tây, cà chua nên được kiểm soát. Thay vào đó, người bệnh suy thận có thể chọn táo, nho, dâu tây, cà rốt, súp lơ với hàm lượng kali thấp hơn.
Thực phẩm giàu phốt pho
Phốt pho dư thừa có thể gây tổn thương xương, rối loạn chuyển hóa canxi – phốt pho và làm tăng nguy cơ tim mạch ở người suy thận. Các thực phẩm như ngũ cốc nguyên cám, các loại hạt, đồ ăn chế biến sẵn cần được sử dụng có kiểm soát.
Đồ uống có cồn
Rượu, bia không chỉ gây hại cho gan mà còn làm tăng nguy cơ tổn thương thận, mất nước và rối loạn điện giải, thúc đẩy tiến triển suy thận. Thay vào đó, nên ưu tiên nước lọc, nước ép trái cây tự nhiên hoặc trà thảo dược.
Làm gì để phòng ngừa nguy cơ suy thận?
Các chuyên gia khuyến cáo, để bảo vệ chức năng thận và phòng ngừa suy thận, mỗi người nên:
- Duy trì chế độ ăn nhạt, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn.
- Ưu tiên thực phẩm tươi sống, giàu chất xơ từ rau xanh, trái cây phù hợp.
- Chọn nguồn protein thực vật thay thế một phần protein động vật.
- Uống đủ nước mỗi ngày theo nhu cầu cơ thể.
- Khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt khi có dấu hiệu tiểu bất thường, phù nề, mệt mỏi kéo dài.
