Suy thận độ 1 - Nhận biết thế nào, cải thiện ra sao?

Suy thận độ 1 là tình trạng như thế nào?

Suy thận độ 1 xảy ra khi tốc độ lọc cầu thận (eGFR) từ 60–90 ml/phút/1,73 m². Chức năng thận giảm nhẹ, chưa ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hàng ngày. Ở giai đoạn này, người bệnh hầu như không có triệu chứng rõ ràng, nên rất dễ bỏ qua nếu không kiểm tra sức khỏe định kỳ. Mặc dù triệu chứng không điển hình, người bệnh cần chú ý nếu cơ thể xuất hiện các dấu hiệu sau:

• Mệt mỏi kéo dài, uể oải không rõ nguyên nhân.

• Đau đầu, buồn nôn hoặc nôn.

• Đau lưng âm ỉ.

• Phù nhẹ tay, chân hoặc mí mắt.

• Đi tiểu đêm nhiều lần hơn bình thường.

Suy thận độ 1 chưa nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu không được phát hiện và can thiệp sớm, bệnh có thể tiến triển sang các giai đoạn nặng hơn, đặc biệt ở người mắc đái tháo đường, tăng huyết áp, hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia, tuổi cao,... Nếu để kéo dài, suy thận độ 1 có thể làm tăng nguy cơ:

• Bệnh tim mạch và đột quỵ.

• Rối loạn chuyển hóa canxi, loãng xương.

• Mệt mỏi, khó thở do tích tụ độc tố.

Vì vậy, phát hiện sớm và kiểm soát từ suy thận độ 1 có ý nghĩa quyết định trong việc bảo vệ chức năng thận lâu dài.

Suy thận độ 1 với triệu chứng mệt mỏi dễ nhầm lẫn với bệnh lý khác.

Làm thế nào để phát hiện suy thận độ 1?

Để chẩn đoán chính xác suy thận độ 1, người bệnh cần đến chuyên khoa thận thực hiện các xét nghiệm và thăm khám sau:

Kiểm tra huyết áp

Tăng huyết áp vừa là nguyên nhân, vừa là hệ quả của suy thận. Huyết áp cao kéo dài làm tổn thương các mạch máu nhỏ trong cầu thận, khiến khả năng lọc máu suy giảm dần. Việc đo huyết áp thường xuyên giúp phát hiện sớm nguy cơ suy thận và theo dõi mức độ tổn thương thận ngay từ giai đoạn đầu.

Kiểm tra đường huyết

Đường huyết tăng cao, đặc biệt ở người mắc đái tháo đường, có thể gây tổn thương vi mạch thận, dẫn đến suy thận mạn. Kiểm tra đường huyết định kỳ giúp phát hiện sớm rối loạn chuyển hóa và ngăn ngừa biến chứng thận do tiểu đường.

Xét nghiệm máu và nước tiểu

Những chỉ số này giúp bác sĩ xác định mức độ suy giảm chức năng thận, ngay cả khi người bệnh chưa có biểu hiện bất thường.

• Xét nghiệm máu: Đo nồng độ creatinin, ure máu để đánh giá khả năng lọc của thận và ước tính mức lọc cầu thận (eGFR).

• Xét nghiệm nước tiểu: Phát hiện protein niệu, hồng cầu niệu – dấu hiệu sớm cho thấy thận đã bắt đầu bị tổn thương.

Siêu âm thận

Siêu âm thận giúp đánh giá kích thước, hình dạng và cấu trúc của thận, đồng thời phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ như sỏi thận, dị dạng thận, u thận hoặc ứ nước ở thận – những nguyên nhân có thể góp phần gây suy thận mạn.

Xét nghiệm máu và nước tiểu giúp chẩn đoán suy thận độ 1

Suy thận độ 1 có chữa được không?

Suy thận độ 1 có thể cải thiện tới 90–95% nếu được phát hiện sớm và áp dụng đúng phương pháp điều trị. Mục tiêu chính là: Ngăn ngừa tổn thương thận tiến triển, bảo tồn tối đa chức năng thận và phòng ngừa biến chứng về sau.

Điều chỉnh chế độ ăn uống

Những thay đổi nhỏ nhưng đúng cách trong khẩu phần hàng ngày có thể giúp giảm gánh nặng cho thận, hạn chế tổn thương tiến triển và tạo nền tảng để thận phục hồi tốt hơn trong thời gian dài. Người bệnh nên:

• Giảm muối, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn.

• Giảm đường, chất béo động vật.

• Tăng cường rau xanh, trái cây giàu chất xơ.

• Uống đủ nước theo nhu cầu cơ thể.

Kiểm soát các yếu tố nguy cơ

Những bệnh lý nền như tăng huyết áp, tiểu đường hay thói quen sinh hoạt thiếu khoa học nếu không được kiểm soát chặt chẽ sẽ âm thầm làm tổn thương thận theo thời gian, khiến chức năng thận suy giảm nhanh hơn. Vì vậy, lời khuyên là:

• Duy trì huyết áp và đường huyết ổn định.

• Tập luyện thể dục đều đặn, phù hợp thể trạng.

• Tránh rượu bia, thuốc lá.

Theo dõi sức khỏe định kỳ

Người suy thận độ 1 cần khám định kỳ để theo dõi eGFR, creatinin cũng như phát hiện sớm dấu hiệu tiến triển sang giai đoạn nặng.

Người bệnh suy thận độ 1 nên xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý.

Hỗ trợ người bệnh suy thận độ 1 hiệu quả nhờ thảo dược

Bên cạnh việc quan tâm đến chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý, tuân thủ điều trị thì người bị suy thận nói chung và suy thận độ 1 nói riêng nên lựa chọn kết hợp sử dụng thảo dược tự nhiên để tăng hiệu quả hỗ trợ cải thiện chức năng thận (giống như bảo vệ nhà máy lọc của cơ thể), giúp thận lọc sạch độc tố và khỏe mạnh mỗi ngày, tránh nguy cơ phải chạy thận, ghép thận.

Trong đó nổi bật là thảo dược dành dành. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, dành dành giúp hỗ trợ bảo vệ thận, chống xơ hóa thận, ức chế quá trình dịch chuyển biểu mô, trung mô, tăng cường chức năng bộ lọc cầu thận.

Để tăng cường tác dụng của dành dành, các nhà khoa học đã lấy vị thuốc này làm thành phần chính, kết hợp với nhiều dược liệu quý khác như: Hoàng kỳ, đan sâm, linh chi đỏ, trầm hương, râu mèo, mã đề,… sản xuất theo công nghệ lượng tử tiên tiến tạo nên viên uống tiện dùng.

Sử dụng sản phẩm đều đặn sẽ giúp bổ thận, lợi tiểu, đồng thời hỗ trợ giảm biểu hiện phù thũng, rối loạn tiểu tiện, tiểu khó, tiểu rắt, vô niệu do thận kém.

Các thảo dược hỗ trợ người bệnh

Theo khảo sát của VN-Economy năm 2021, có đến 92,9% người dùng sản phẩm chứa các thành phần trên hài lòng về hiệu quả. Mới đây, sản phẩm còn vinh dự nhận giải thưởng "Top 10 thương hiệu mạnh quốc gia".

Suy thận độ 1 là giai đoạn vàng để can thiệp, bởi thận vẫn còn khả năng phục hồi tốt nếu được chăm sóc đúng cách. Việc chủ động kiểm tra sức khỏe, điều chỉnh lối sống và kết hợp giải pháp hỗ trợ phù hợp sẽ giúp phòng ngừa suy thận tiến triển, bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Thận Vương Thành phần: Cao dành dành, cao đan sâm, cao hoàng kỳ, trầm hương, cao râu mèo, cao mã đề, bạch phục linh, cao linh chi đỏ, L-Carnitine fumarate, Coenzyme Q10. Công dụng: • Giúp bổ thận, lợi tiểu. • Hỗ trợ giảm biểu hiện phù thũng, rối loạn tiểu tiện, tiểu khó, tiểu rắt, vô niệu do thận kém. Đối tượng sử dụng: Người bị suy thận, chức năng thận kém biểu hiện: Tiểu ít, tiểu rắt, vô niệu, bí tiểu. Cách dùng • Ngày uống 2 - 3 viên/lần, 2 lần/ngày. • Nên uống trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. • Nên sử dụng liên tục một đợt từ 1 - 3 tháng tùy theo bệnh lý hoặc theo hướng dẫn của bác sĩ. Tiếp thị và phân phối bởi: Công ty TNHH Dược Phẩm Á Âu Á Âu - Địa chỉ an tâm, tin cậy, chất lượng suốt 20 năm Địa chỉ: 171 Chùa Láng - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa - Hà Nội ĐT: 024.38461530 - 028.62647169 Số GPQC: 01502/2019/ATTP-XNQC *Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. * Sản phẩm được bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc

