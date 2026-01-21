Suy thận độ 1 - Nhận biết thế nào, cải thiện ra sao?
Suy thận độ 1 là giai đoạn sớm của bệnh suy thận mạn, khi chỉ một phần nhỏ tế bào thận bị tổn thương và chức năng thận mới giảm nhẹ. Vậy làm thế nào để nhận biết suy thận độ 1 và cách cải thiện ra sao?
Suy thận độ 1 là tình trạng như thế nào?
Suy thận độ 1 xảy ra khi tốc độ lọc cầu thận (eGFR) từ 60–90 ml/phút/1,73 m². Chức năng thận giảm nhẹ, chưa ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hàng ngày. Ở giai đoạn này, người bệnh hầu như không có triệu chứng rõ ràng, nên rất dễ bỏ qua nếu không kiểm tra sức khỏe định kỳ. Mặc dù triệu chứng không điển hình, người bệnh cần chú ý nếu cơ thể xuất hiện các dấu hiệu sau:
• Mệt mỏi kéo dài, uể oải không rõ nguyên nhân.
• Đau đầu, buồn nôn hoặc nôn.
• Đau lưng âm ỉ.
• Phù nhẹ tay, chân hoặc mí mắt.
• Đi tiểu đêm nhiều lần hơn bình thường.
Suy thận độ 1 chưa nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu không được phát hiện và can thiệp sớm, bệnh có thể tiến triển sang các giai đoạn nặng hơn, đặc biệt ở người mắc đái tháo đường, tăng huyết áp, hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia, tuổi cao,... Nếu để kéo dài, suy thận độ 1 có thể làm tăng nguy cơ:
• Bệnh tim mạch và đột quỵ.
• Rối loạn chuyển hóa canxi, loãng xương.
• Mệt mỏi, khó thở do tích tụ độc tố.
Vì vậy, phát hiện sớm và kiểm soát từ suy thận độ 1 có ý nghĩa quyết định trong việc bảo vệ chức năng thận lâu dài.
Làm thế nào để phát hiện suy thận độ 1?
Để chẩn đoán chính xác suy thận độ 1, người bệnh cần đến chuyên khoa thận thực hiện các xét nghiệm và thăm khám sau:
Kiểm tra huyết áp
Tăng huyết áp vừa là nguyên nhân, vừa là hệ quả của suy thận. Huyết áp cao kéo dài làm tổn thương các mạch máu nhỏ trong cầu thận, khiến khả năng lọc máu suy giảm dần. Việc đo huyết áp thường xuyên giúp phát hiện sớm nguy cơ suy thận và theo dõi mức độ tổn thương thận ngay từ giai đoạn đầu.
Kiểm tra đường huyết
Đường huyết tăng cao, đặc biệt ở người mắc đái tháo đường, có thể gây tổn thương vi mạch thận, dẫn đến suy thận mạn. Kiểm tra đường huyết định kỳ giúp phát hiện sớm rối loạn chuyển hóa và ngăn ngừa biến chứng thận do tiểu đường.
Xét nghiệm máu và nước tiểu
Những chỉ số này giúp bác sĩ xác định mức độ suy giảm chức năng thận, ngay cả khi người bệnh chưa có biểu hiện bất thường.
• Xét nghiệm máu: Đo nồng độ creatinin, ure máu để đánh giá khả năng lọc của thận và ước tính mức lọc cầu thận (eGFR).
• Xét nghiệm nước tiểu: Phát hiện protein niệu, hồng cầu niệu – dấu hiệu sớm cho thấy thận đã bắt đầu bị tổn thương.
Siêu âm thận
Siêu âm thận giúp đánh giá kích thước, hình dạng và cấu trúc của thận, đồng thời phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ như sỏi thận, dị dạng thận, u thận hoặc ứ nước ở thận – những nguyên nhân có thể góp phần gây suy thận mạn.
Suy thận độ 1 có chữa được không?
Suy thận độ 1 có thể cải thiện tới 90–95% nếu được phát hiện sớm và áp dụng đúng phương pháp điều trị. Mục tiêu chính là: Ngăn ngừa tổn thương thận tiến triển, bảo tồn tối đa chức năng thận và phòng ngừa biến chứng về sau.
Điều chỉnh chế độ ăn uống
Những thay đổi nhỏ nhưng đúng cách trong khẩu phần hàng ngày có thể giúp giảm gánh nặng cho thận, hạn chế tổn thương tiến triển và tạo nền tảng để thận phục hồi tốt hơn trong thời gian dài. Người bệnh nên:
• Giảm muối, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn.
• Giảm đường, chất béo động vật.
• Tăng cường rau xanh, trái cây giàu chất xơ.
• Uống đủ nước theo nhu cầu cơ thể.
Kiểm soát các yếu tố nguy cơ
Những bệnh lý nền như tăng huyết áp, tiểu đường hay thói quen sinh hoạt thiếu khoa học nếu không được kiểm soát chặt chẽ sẽ âm thầm làm tổn thương thận theo thời gian, khiến chức năng thận suy giảm nhanh hơn. Vì vậy, lời khuyên là:
• Duy trì huyết áp và đường huyết ổn định.
• Tập luyện thể dục đều đặn, phù hợp thể trạng.
• Tránh rượu bia, thuốc lá.
Theo dõi sức khỏe định kỳ
Người suy thận độ 1 cần khám định kỳ để theo dõi eGFR, creatinin cũng như phát hiện sớm dấu hiệu tiến triển sang giai đoạn nặng.
Hỗ trợ người bệnh suy thận độ 1 hiệu quả nhờ thảo dược
Bên cạnh việc quan tâm đến chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý, tuân thủ điều trị thì người bị suy thận nói chung và suy thận độ 1 nói riêng nên lựa chọn kết hợp sử dụng thảo dược tự nhiên để tăng hiệu quả hỗ trợ cải thiện chức năng thận (giống như bảo vệ nhà máy lọc của cơ thể), giúp thận lọc sạch độc tố và khỏe mạnh mỗi ngày, tránh nguy cơ phải chạy thận, ghép thận.
Trong đó nổi bật là thảo dược dành dành. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, dành dành giúp hỗ trợ bảo vệ thận, chống xơ hóa thận, ức chế quá trình dịch chuyển biểu mô, trung mô, tăng cường chức năng bộ lọc cầu thận.
Để tăng cường tác dụng của dành dành, các nhà khoa học đã lấy vị thuốc này làm thành phần chính, kết hợp với nhiều dược liệu quý khác như: Hoàng kỳ, đan sâm, linh chi đỏ, trầm hương, râu mèo, mã đề,… sản xuất theo công nghệ lượng tử tiên tiến tạo nên viên uống tiện dùng.
Sử dụng sản phẩm đều đặn sẽ giúp bổ thận, lợi tiểu, đồng thời hỗ trợ giảm biểu hiện phù thũng, rối loạn tiểu tiện, tiểu khó, tiểu rắt, vô niệu do thận kém.
Theo khảo sát của VN-Economy năm 2021, có đến 92,9% người dùng sản phẩm chứa các thành phần trên hài lòng về hiệu quả. Mới đây, sản phẩm còn vinh dự nhận giải thưởng "Top 10 thương hiệu mạnh quốc gia".
Suy thận độ 1 là giai đoạn vàng để can thiệp, bởi thận vẫn còn khả năng phục hồi tốt nếu được chăm sóc đúng cách. Việc chủ động kiểm tra sức khỏe, điều chỉnh lối sống và kết hợp giải pháp hỗ trợ phù hợp sẽ giúp phòng ngừa suy thận tiến triển, bảo vệ sức khỏe lâu dài.
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Thận Vương
Thành phần: Cao dành dành, cao đan sâm, cao hoàng kỳ, trầm hương, cao râu mèo, cao mã đề, bạch phục linh, cao linh chi đỏ, L-Carnitine fumarate, Coenzyme Q10.
Công dụng:
• Giúp bổ thận, lợi tiểu.
• Hỗ trợ giảm biểu hiện phù thũng, rối loạn tiểu tiện, tiểu khó, tiểu rắt, vô niệu do thận kém.
Đối tượng sử dụng: Người bị suy thận, chức năng thận kém biểu hiện: Tiểu ít, tiểu rắt, vô niệu, bí tiểu.
Cách dùng
• Ngày uống 2 - 3 viên/lần, 2 lần/ngày.
• Nên uống trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ.
• Nên sử dụng liên tục một đợt từ 1 - 3 tháng tùy theo bệnh lý hoặc theo hướng dẫn của bác sĩ.
Tiếp thị và phân phối bởi: Công ty TNHH Dược Phẩm Á Âu
Á Âu - Địa chỉ an tâm, tin cậy, chất lượng suốt 20 năm
Địa chỉ: 171 Chùa Láng - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa - Hà Nội
ĐT: 024.38461530 - 028.62647169
Số GPQC: 01502/2019/ATTP-XNQC
*Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
* Sản phẩm được bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc
Doanh nghiệp tự giới thiệu
Tế bào ung thư hình thành thế nào trong cơ thể? Người Việt cần hiểu đúng để ngăn ngừa từ sớmSống khỏe - 1 giờ trước
GĐXH - Tế bào ung thư không xuất hiện đột ngột mà hình thành âm thầm từ những biến đổi nhỏ trong cơ thể.
Vì sao nhiều người được khuyên ăn yến mạch vào buổi sáng? 4 lợi ích tốt cho huyết áp và tim mạchSống khỏe - 2 giờ trước
GĐXH - Không chỉ là món ăn quen thuộc trong thực đơn giảm cân, yến mạch còn được đánh giá cao về lợi ích tim mạch nếu ăn đúng thời điểm. Đặc biệt vào buổi sáng, loại ngũ cốc này có thể hỗ trợ ổn định huyết áp và bảo vệ trái tim theo cách đơn giản nhưng hiệu quả.
Tại sao đầu giường không nên để giấy vệ sinh?: Biết lý do này bạn sẽ bỏ chúng đi ngay lập tứcSống khỏe - 4 giờ trước
GĐXH - Thực tế, việc để giấy vệ sinh ở đầu giường nhiều người thấy thuận tiện và nghĩ là sạch sẽ nhưng không hề vô hại như chúng ta tưởng. Có rất nhiều yếu tố gây hại cho sức khỏe mà mọi người không thể nhìn bằng mắt thường được.
Thói quen âm thầm 'nuôi lớn' tế bào ung thư, nhiều người Việt đang mắc phảiSống khỏe - 16 giờ trước
GĐXH - Bỏ thuốc lá và hạn chế rượu bia là cách giảm nguy cơ hình thành tế bào ung thư đơn giản nhưng và mang lại lợi ích lâu dài.
Đừng để thói quen ăn uống hại sức khoẻ: Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ 9 quy tắc 'vàng' giúp bạn khoẻ đẹp toàn diệnSống khỏe - 18 giờ trước
GĐXH - Dinh dưỡng không chỉ là ăn để no mà là nền tảng cốt lõi của sức khỏe bền vững. Theo PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng – Viện Dinh dưỡng Quốc gia, việc tuân thủ 9 lời khuyên dựa trên Hướng dẫn chế độ ăn uống giai đoạn 2025-2030 sẽ giúp chúng ta phòng tránh bệnh tật và duy trì cơ thể dẻo dai.
Người gầy vẫn gan nhiễm mỡ: Hóa ra 'thủ phạm' không phải do ăn nhiều hay béo phìBệnh thường gặp - 19 giờ trước
GĐXH - Dù sở hữu thân hình mảnh khảnh, thậm chí ăn uống kiêng khem khắt khe, nhiều người trẻ vẫn ngỡ ngàng khi nhận kết quả chẩn đoán gan nhiễm mỡ độ 2, độ 3.
Tuổi thọ dài hay ngắn, chỉ cần nhìn cách ăn là biết?: 6 đặc điểm ở những người có tuổi thọ thấpSống khỏe - 21 giờ trước
GĐXH - Cách bạn ăn phản ánh khả năng điều tiết dinh dưỡng và sức chịu đựng của hệ tiêu hóa. Đừng để những thói quen tùy tiện hằng ngày trở thành "kẻ sát nhân thầm lặng" rút ngắn đi hàng chục năm tuổi thọ của chính mình.
Phòng ngừa suy thận từ bữa ăn hằng ngày: Những sai lầm nhiều người Việt đang mắcSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Các chuyên gia cảnh báo, ăn mặn, dư đạm và lạm dụng thực phẩm chế biến sẵn đang âm thầm làm tổn thương thận, đẩy nhiều người vào nguy cơ suy thận mà không hề hay biết.
Bật mí 6 công thức bữa sáng tốt nhất của các bác sĩ tim mạch hàng đầuSống khỏe - 1 ngày trước
Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, đặc biệt là đối với sức khỏe tim mạch. Vậy bạn có biết các bác sĩ tim mạch thường chọn ăn gì vào mỗi sáng không?
Người có thể trạng tốt thường có 5 đặc điểm này, sở hữu được 3 đã là rất đáng mừngSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Nếu một người sở hữu từ 3/5 đặc điểm dưới đây, có thể xem là nền tảng sức khỏe đã ở mức khá vững vàng.
Tuổi thọ dài hay ngắn, chỉ cần nhìn cách ăn là biết?: 6 đặc điểm ở những người có tuổi thọ thấpSống khỏe
GĐXH - Cách bạn ăn phản ánh khả năng điều tiết dinh dưỡng và sức chịu đựng của hệ tiêu hóa. Đừng để những thói quen tùy tiện hằng ngày trở thành "kẻ sát nhân thầm lặng" rút ngắn đi hàng chục năm tuổi thọ của chính mình.