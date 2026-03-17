5 loại rau củ mà người sành ăn không bao giờ mua trong tháng 3

Người xưa vẫn có câu “mùa nào thức nấy”, hàm ý rằng ăn uống thuận theo mùa không chỉ giúp món ăn ngon hơn mà còn tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, khi ra chợ những ngày này, nhiều loại rau củ trông bắt mắt nhưng thực chất lại là hàng trái mùa, trồng ép hoặc đã được dự trữ từ trước. Những loại thực phẩm này thường kém ngọt, ít dinh dưỡng và đôi khi còn khiến món ăn mất vị.

Dưới đây là 5 loại rau củ thường không còn ngon khi mua vào tháng 3 mà nhiều người sành ăn thường tránh.

Cải thảo

Vào mùa đông, cải thảo là loại rau rất được ưa chuộng vì lá cuộn chặt, mọng nước và vị ngọt tự nhiên. Tuy nhiên, khi sang đến tháng 3, thời điểm chính vụ của cải thảo đã qua.

Những cây cải bán trên chợ lúc này thường có bẹ cứng, lá xanh đậm hoặc bắt đầu héo. Nhiều trường hợp là cải được bảo quản từ vụ đông trước đó nên đã mất bớt độ tươi. Khi chế biến, cải dễ bị xơ, vị nhạt và đôi khi hơi đắng.

Củ cải trắng to

Củ cải trắng ngon nhất thường rơi vào mùa đông. Lúc này củ giòn, nhiều nước và có vị ngọt tự nhiên.

Sang tháng 3, khi nhiệt độ bắt đầu tăng, củ cải dễ gặp tình trạng xốp ruột. Những củ cải to nhưng cầm nhẹ tay, khi bổ ra bên trong rỗng hoặc nhiều xơ thường không còn ngon. Khi nấu canh hoặc hầm xương, loại củ này thường nhạt và ít tiết ra vị ngọt.

Cà tím

Cà tím là loại cây ưa nắng và phát triển tốt nhất vào những tháng ấm áp của mùa hè.

Vào thời điểm tháng 3, nhiều quả cà tím bán trên thị trường thường được trồng trong nhà kính hoặc trồng trái vụ. Vì thiếu ánh nắng tự nhiên, thịt cà có thể kém ngọt, đôi khi nhiều hạt và phần vỏ dày hơn bình thường. Khi chế biến các món như cà nướng hay cà om, vị ngon đặc trưng cũng không rõ rệt như cà chính vụ.

Bí đao

Bí đao thường phát triển tốt vào mùa hè và đầu thu. Những quả bí đao ngon thường có lớp phấn trắng tự nhiên bên ngoài và phần ruột chắc.

Bí đao bán vào tháng 3 nhiều khi là hàng bảo quản từ vụ trước hoặc được trồng trái mùa. Loại bí này thường ít nước hơn, khi nấu canh đôi khi không còn vị thanh mát đặc trưng.

Bí ngòi

Bí ngòi là loại rau củ phổ biến trong nhiều món xào hoặc salad. Tuy nhiên, vào đầu mùa xuân, loại quả này thường chưa vào chính vụ.

Một số bí ngòi được thu hoạch sớm để cung cấp cho thị trường nên thịt quả còn non, lõi chưa phát triển đầy đủ. Khi xào nấu, bí dễ mềm và ra nhiều nước, làm món ăn kém hấp dẫn hơn.

Chọn thực phẩm theo mùa vẫn là cách tốt nhất

Trên thực tế, không phải lúc nào các loại rau trái mùa cũng kém chất lượng. Tuy nhiên, nhiều người có kinh nghiệm nấu ăn thường ưu tiên thực phẩm đúng mùa vì chúng tươi hơn, đậm vị hơn và thường có giá hợp lý hơn.

Với mâm cơm gia đình, việc chọn những loại rau đang vào mùa không chỉ giúp món ăn ngon hơn mà còn đảm bảo dinh dưỡng tự nhiên từ thực phẩm.

Vì vậy, khi đi chợ vào tháng 3, thay vì chọn những loại rau củ trái mùa trông bắt mắt, nhiều người nội trợ thường ưu tiên các loại rau xuân tươi non để bữa cơm thêm tròn vị.