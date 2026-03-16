Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Bữa sáng khác lạ của Hà Tăng

Thứ hai, 13:36 16/03/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tham khảo thực đơn đầy đủ dưỡng chất giúp giữ dáng, đẹp da của Hà Tăng.

Dù không còn hoạt động sôi nổi trong làng giải trí, Tăng Thanh Hà vẫn luôn được nhắc đến như một biểu tượng nhan sắc của showbiz Việt. Ở tuổi gần 40, ngọc nữ màn ảnh vẫn giữ được sắc vóc vạn người mê với vóc dáng thon gọn, thần thái tươi tắn cùng vẻ ngoài trẻ trung. Chính vì vậy, lối sống và chế độ ăn uống của cô luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ phái đẹp.

Hình ảnh thực đơn bữa sáng được Hà Tăng chia sẻ trên MXH mới đây. (Nguồn: Instagram)

Trên mạng xã hội, Tăng Thanh Hà cũng thường xuyên chia sẻ những bữa ăn lành mạnh, ưu tiên thực phẩm tươi và cách chế biến đơn giản - bí quyết giúp cô luôn xinh đẹp, rạng rỡ. Mới đây, người đẹp tiếp tục thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh bữa sáng với thực đơn gọn nhẹ, toàn nguyên liệu quen thuộc trong công cuộc giữ dáng, nhưng xuất hiện thêm 1 món lạ hơn mọi khi.

Cụ thể, bữa sáng của Hà Tăng khá đơn giản gồm vài lát khoai lang, 2 quả trứng luộc và một miếng bơ. Dù gọn nhẹ, đây lại là sự kết hợp được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao vì vừa đủ năng lượng vừa hỗ trợ giữ dáng và làm đẹp. 

Thoạt nhìn, nhiều người sẽ thắc mắc về miếng bơ béo ngậy trong bữa sáng của Hà Tăng vì quan niệm bơ là món ăn dễ tích mỡ, khác hẳn với trứng và khoai lang. Nhưng thực chất, nếu được ăn theo liều lượng hợp lý, bơ không gây tăng cân mà đóng vai trò bổ sung dinh dưỡng khá quan trọng. 

Ăn bơ vào bữa sáng không chỉ giúp bổ sung năng lượng mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp. Bơ sữa chứa lượng chất béo giúp cơ thể tỉnh táo, duy trì cảm giác no lâu và hạn chế ăn vặt trong buổi sáng. Bên cạnh đó, thực phẩm này còn giàu vitamin A, vitamin E cùng các axit béo có lợi, góp phần nuôi dưỡng làn da mềm mịn và hỗ trợ chống oxy hóa. Đặc biệt, chất béo trong bơ còn giúp tóc giữ được độ ẩm tự nhiên, nhờ đó mái tóc trở nên bóng mượt và ít khô xơ hơn. Ngoài ra, bơ cũng hỗ trợ cơ thể hấp thụ tốt hơn các vitamin tan trong dầu từ những thực phẩm khác như trứng, rau xanh hay cà chua khi ăn cùng bữa.

Tuy nhiên, vì bơ khá giàu calo nên chỉ nên dùng khoảng 5–10g vào bữa sáng, chẳng hạn phết một lớp mỏng lên bánh mì nguyên cám, hoặc ăn cùng trứng và khoai như Hà Tăng, hoặc ăn cùng salad để vừa cung cấp dinh dưỡng mà vẫn kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Protein rất quan trọng đối với cơ thể. Ăn đủ lượng protein cơ thể cần sẽ kiểm soát việc ăn uống trong cả ngày tốt hơn, hạn chế ăn vặt, tránh sa đà vào những món kém lý tưởng cho cân nặng. Protein còn có chức năng thúc đẩy tốc độ trao đổi và xây dựng, duy trì cơ bắp. Tiêu thụ đủ lượng protein cơ thể cần cũng là cách giúp sản xuất collagen, chữa lành vết thương, duy trì cấu trúc da, độ đàn hồi và độ ẩm của da. Trứng là một trong những món quen thuộc trong bữa sáng của Tăng Thanh Hà, cung cấp protein và các axit amin thiết yếu cho cơ thể, hỗ trợ giữ làn da, vóc dáng săn chắc.

Tăng Thanh Hà không ít lần khoe bữa sáng chuẩn bị cho mình và các thành viên trong gia đình. Có nhiều món như bánh mì, bánh pancake, bánh sừng bò... kết hợp cùng nhiều rau xanh, hoa quả. Nhưng món ăn với trứng là thứ mà cô luôn ưu tiên đưa vào thực đơn ăn sáng của gia đình.


Tăng Thanh Hà rất chú trọng đến vấn đề lành mạnh cho bữa sáng. Cô làm bánh mì tròn không chứa gluten để an toàn cho sức khỏe. Và tất nhiên luôn kẹp trứng.

Những bữa sáng của Tăng Thanh Hà mang phong cách Tây, trông như ở các nhà hàng sang trọng.

Đôi khi cô thay đổi thực đơn với bánh sừng bò cùng trứng, thịt nguội.

"Bánh mì khoai mì tự làm với bơ dừa, việt quất, cải xoăn luộc và trứng", cô viết.

Trứng giàu dinh dưỡng và chứa hàm lượng protein cao, thúc đẩy quá trình xây dựng và sửa chữa các mô, đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ.

Protein và các axit amin thiết yếu trong trứng giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Ăn một hoặc hai quả trứng vào bữa sáng có thể đáp ứng tốt nhu cầu protein cho cơ thể, giữ làn da, vóc dáng săn chắc, mái tóc khỏe mạnh.

Chỉ là trứng mà cô cũng sáng tạo ra rất nhiều cách kết hợp khác nhau.

Thêm trứng vào bữa sáng giúp tăng tỷ lệ protein mà không độn thêm quá nhiều calo

GĐXH - Nếu sử dụng hợp lý, loại thực phẩm này vẫn có thể cung cấp nhiều vi chất quan trọng mà các loại thịt thông thường không dồi dào bằng.

GĐXH - Nữ diễn viên xuất hiện trong căn bếp quen thuộc với phong cách giản dị: mặc pyjama, tóc buộc nửa và gần như không trang điểm.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top