5 loại rau quả rất tốt cho thận, bác sĩ khuyên nên ăn thường xuyên
Nhiều người ăn dưa chuột, uống nước chanh bổ sung vitamin C hàng ngày nhưng có thể chưa biết loại rau quả này rất tốt cho thận, giảm nồng độ axit uric và nguy cơ sỏi thận.
Thận là hai cơ quan hình hạt đậu, có kích thước gần bằng một nắm tay. Chúng nằm ở phía sau khoang bụng, dưới lồng ngực và hai bên cột sống. Thận phải thường thấp hơn thận trái một chút để tạo không gian cho gan. Thận điều chỉnh lượng dịch, cân bằng điện giải và các yếu tố khác giúp duy trì môi trường bên trong cơ thể để ổn định. Cơ quan này cũng có chức năng lọc chất thải ra khỏi máu.
Giữ cho thận luôn khỏe mạnh rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể. Thực phẩm ăn vào hàng ngày có tác động đáng kể đến sức khỏe thận.
Ớt chuông đỏ, dưa chuột, hành, táo giàu vitamin, chất chống oxy hóa có thể giúp đào thải độc tố, kiểm soát đường huyết và giảm gánh nặng cho thận.
Ớt chuông đỏ, là nguồn cung cấp dinh dưỡng dồi dào, hỗ trợ bảo vệ chức năng thận. Chúng có hàm lượng kali thấp, an toàn cho người mắc bệnh thận, đồng thời giàu vitamin A, C - các chất chống oxy hóa mạnh giúp giảm viêm và stress tế bào. Ớt chuông đỏ còn chứa lycopene có lợi cho hệ miễn dịch, tim mạch.
Hành tây, cung cấp flavonoid cùng các chất chống oxy hóa mạnh như quercetin, có vai trò giảm viêm, chống lại tổn thương do gốc tự do ở thận. Chúng còn giúp cải thiện tuần hoàn, hỗ trợ quá trình thải độc tự nhiên của cơ thể. Đặc tính kháng khuẩn của hành tây góp phần tăng cường miễn dịch, giảm nguy cơ nhiễm trùng ảnh hưởng đến chức năng thận.
Súp lơ trắng, là loại rau ít kali, giàu chất xơ, vitamin C cùng chất chống oxy hóa, có lợi cho chức năng thận và sức khỏe toàn thân. Thực phẩm này còn hỗ trợ cơ thể đào thải độc tố, làm giảm stress oxy hóa - những yếu tố gây tổn thương thận theo thời gian. Súp lơ trắng còn chứa các hợp chất hỗ trợ chức năng gan, góp phần vào quá trình thải độc, giảm quá tải cho thận.
Dưa chuột, không chỉ là món ăn kèm trong salad mà còn có lợi cho thận. Dưa chuột còn có đặc tính lợi tiểu tự nhiên nhờ chứa nhiều nước, kali và hợp chất cucurbitin, giúp cơ thể thải độc, giảm sỏi thận và giảm phù nề quanh vùng thận.
Ngoài thêm vào salad, bạn cũng có thể ăn dưa chuột như một bữa ăn nhẹ, kết hợp với sữa chua để giảm cảm giác đói giữa các bữa.
Táo, tốt cho sức khỏe thận nhờ hàm lượng chất xơ cao, ít kali và giàu chất chống oxy hóa. Chúng giúp ổn định đường huyết - yếu tố quan trọng trong phòng ngừa tổn thương thận do đái tháo đường.
Táo còn hỗ trợ tiêu hóa và quá trình thải độc, giúp cơ thể loại bỏ các chất có hại. Đặc tính chống viêm của táo góp phần giảm nguy cơ viêm thận đồng thời hỗ trợ sức khỏe tim mạch, vốn rất quan trọng đối với chức năng thận.
Quỳnh Chi (t/h)
