Bác sĩ tiết lộ phần bị vứt bỏ của bắp ngô lại có lợi cho thận, nhiều người không biết mà bỏ phí
GĐXH - Râu ngô thường bị coi là phần thừa khi chế biến bắp ngô, nhưng ít ai biết đây lại là vị thuốc quen thuộc trong y học cổ truyền. Nếu sử dụng đúng cách, râu ngô có thể hỗ trợ lợi tiểu, cải thiện các vấn đề đường tiết niệu và sỏi thận, tuy nhiên không phải ai cũng nên dùng tùy tiện.
Phần thường bị bỏ đi của bắp ngô lại có lợi cho thận đến không ngờ
Khi chế biến bắp ngô, nhiều người có thói quen vứt bỏ phần râu mà không mấy bận tâm. Thế nhưng theo y học cổ truyền và cả một số nghiên cứu hiện đại, râu ngô không phải là phần vô giá trị. Ngược lại, đây còn được xem là một dược liệu quen thuộc, từng được sử dụng từ lâu để hỗ trợ các vấn đề liên quan đến đường tiết niệu và chức năng thận.
Trao đổi với PV Gia đình & Xã hội, BS. Bùi Thanh Hoài, Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết, râu ngô là dược liệu dân gian đã được sử dụng từ rất sớm trong đời sống. Những kinh nghiệm này hiện nay đã được khoa học chứng minh và ghi nhận, cho thấy râu ngô có thể được ứng dụng trong các bài thuốc giúp thông tiểu, hỗ trợ điều trị một số bệnh lý như tim mạch, đau thận, tê thấp, đặc biệt là trong hỗ trợ phòng và điều trị sỏi thận.
Trong y học cổ truyền, râu ngô có vị ngọt, tính bình, thường được dùng với mục đích lợi tiểu, giúp cơ thể tăng đào thải nước tiểu và các chất cặn bã. Nhờ tác dụng này, râu ngô được áp dụng trong nhiều bài thuốc dân gian nhằm hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như tiểu buốt, tiểu rắt, viêm đường tiết niệu, sỏi thận hoặc sỏi bàng quang.
Không chỉ dừng lại ở kinh nghiệm dân gian, râu ngô còn chứa nhiều thành phần có lợi cho sức khỏe. Phần râu mảnh này cung cấp một số vitamin như A, C, nhóm B cùng các khoáng chất và hợp chất sinh học như flavonoid, sterol thực vật hay inositol. Những hoạt chất này góp phần tạo nên tác dụng lợi tiểu, hỗ trợ chống oxy hóa và giúp cơ thể đào thải các chất dễ hình thành sỏi trong đường tiết niệu.
Râu ngô hỗ trợ phòng và cải thiện sỏi thận như thế nào?
Một trong những lợi ích được nhắc đến nhiều nhất của râu ngô là khả năng hỗ trợ phòng ngừa và cải thiện tình trạng sỏi thận. Khi lượng nước tiểu được tăng lên, các chất như urat, phosphat hay carbonat – vốn là thành phần dễ kết tinh thành sỏi – sẽ được đào thải tốt hơn, từ đó hạn chế nguy cơ lắng đọng trong thận và bàng quang.
Ngoài ra, việc uống nước râu ngô đều đặn còn giúp giảm cảm giác khó chịu khi đi tiểu, hỗ trợ làm dịu đường tiết niệu trong các trường hợp viêm nhẹ. Đây cũng là lý do râu ngô thường được kết hợp trong các bài thuốc hỗ trợ điều trị bệnh lý tiết niệu.
Cách sử dụng râu ngô an toàn, dễ áp dụng
Râu ngô có thể sử dụng theo nhiều cách đơn giản tại nhà. Phổ biến nhất là hãm hoặc đun nước uống như trà. Người dùng có thể lấy khoảng 10–20g râu ngô tươi hoặc đã phơi khô, rửa sạch, cắt ngắn rồi đun với nước trong khoảng 10–15 phút. Nước râu ngô sau khi để nguội có thể uống trong ngày, thay cho nước lọc.
Ngoài ra, râu ngô cũng có thể được bào chế dưới dạng cao lỏng để tiện sử dụng. Tuy nhiên, dù dùng theo cách nào, việc dùng đúng liều lượng và không lạm dụng vẫn là yếu tố quan trọng để đảm bảo an toàn.
Những đối tượng cần thận trọng khi dùng râu ngô
Dù được đánh giá là tương đối lành tính, râu ngô không phải phù hợp với tất cả mọi người. Các chuyên gia khuyến cáo không nên sử dụng râu ngô một cách tùy tiện, đặc biệt khi kết hợp với các thảo dược lợi tiểu khác, vì có thể làm tăng nguy cơ mất nước hoặc rối loạn điện giải.
Phụ nữ mang thai, nhất là trong ba tháng đầu, nên hạn chế dùng các loại thảo dược có tác dụng lợi tiểu nếu không có chỉ định của bác sĩ. Người mắc bệnh thận mạn tính, suy thận nặng hoặc có tiền sử bệnh gan, thận cũng cần tham khảo ý kiến chuyên môn trước khi sử dụng.
Bên cạnh đó, với người khỏe mạnh, việc uống nước râu ngô vào buổi tối có thể gây tiểu đêm nhiều lần, ảnh hưởng đến giấc ngủ.
Không phải "thuốc chữa bách bệnh"
Các chuyên gia nhấn mạnh rằng râu ngô chỉ có vai trò hỗ trợ, không thể thay thế thuốc điều trị trong các bệnh lý về thận hay đường tiết niệu. Việc sử dụng râu ngô cần đi kèm chế độ ăn uống hợp lý, uống đủ nước và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ.
Từ một phần thường bị bỏ đi khi chế biến thực phẩm, râu ngô cho thấy giá trị nhất định nếu được sử dụng đúng cách. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn và hiệu quả, người dùng không nên tự ý lạm dụng mà cần cân nhắc tình trạng sức khỏe của bản thân trước khi áp dụng.
