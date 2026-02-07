Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Bác sĩ tiết lộ phần bị vứt bỏ của bắp ngô lại có lợi cho thận, nhiều người không biết mà bỏ phí

Thứ bảy, 18:34 07/02/2026 | Bệnh thường gặp
Bảo An
Bảo An
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Râu ngô thường bị coi là phần thừa khi chế biến bắp ngô, nhưng ít ai biết đây lại là vị thuốc quen thuộc trong y học cổ truyền. Nếu sử dụng đúng cách, râu ngô có thể hỗ trợ lợi tiểu, cải thiện các vấn đề đường tiết niệu và sỏi thận, tuy nhiên không phải ai cũng nên dùng tùy tiện.

Phần thường bị bỏ đi của bắp ngô lại có lợi cho thận đến không ngờ

Khi chế biến bắp ngô, nhiều người có thói quen vứt bỏ phần râu mà không mấy bận tâm. Thế nhưng theo y học cổ truyền và cả một số nghiên cứu hiện đại, râu ngô không phải là phần vô giá trị. Ngược lại, đây còn được xem là một dược liệu quen thuộc, từng được sử dụng từ lâu để hỗ trợ các vấn đề liên quan đến đường tiết niệu và chức năng thận.

Râu ngô có tác dụng gì? Vì sao được dùng hỗ trợ sỏi thận và bệnh tiết niệu - Ảnh 1.

Ngô là loại cây quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt. Không chỉ luộc hay nướng đơn thuần mà còn có thể cho vào nấu canh để mang lại vị ngọt cho món ăn.

Trao đổi với PV Gia đình & Xã hội, BS. Bùi Thanh Hoài, Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết, râu ngô là dược liệu dân gian đã được sử dụng từ rất sớm trong đời sống. Những kinh nghiệm này hiện nay đã được khoa học chứng minh và ghi nhận, cho thấy râu ngô có thể được ứng dụng trong các bài thuốc giúp thông tiểu, hỗ trợ điều trị một số bệnh lý như tim mạch, đau thận, tê thấp, đặc biệt là trong hỗ trợ phòng và điều trị sỏi thận.

Trong y học cổ truyền, râu ngô có vị ngọt, tính bình, thường được dùng với mục đích lợi tiểu, giúp cơ thể tăng đào thải nước tiểu và các chất cặn bã. Nhờ tác dụng này, râu ngô được áp dụng trong nhiều bài thuốc dân gian nhằm hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như tiểu buốt, tiểu rắt, viêm đường tiết niệu, sỏi thận hoặc sỏi bàng quang.

Không chỉ dừng lại ở kinh nghiệm dân gian, râu ngô còn chứa nhiều thành phần có lợi cho sức khỏe. Phần râu mảnh này cung cấp một số vitamin như A, C, nhóm B cùng các khoáng chất và hợp chất sinh học như flavonoid, sterol thực vật hay inositol. Những hoạt chất này góp phần tạo nên tác dụng lợi tiểu, hỗ trợ chống oxy hóa và giúp cơ thể đào thải các chất dễ hình thành sỏi trong đường tiết niệu.

Râu ngô hỗ trợ phòng và cải thiện sỏi thận như thế nào?

Một trong những lợi ích được nhắc đến nhiều nhất của râu ngô là khả năng hỗ trợ phòng ngừa và cải thiện tình trạng sỏi thận. Khi lượng nước tiểu được tăng lên, các chất như urat, phosphat hay carbonat – vốn là thành phần dễ kết tinh thành sỏi – sẽ được đào thải tốt hơn, từ đó hạn chế nguy cơ lắng đọng trong thận và bàng quang.

Râu ngô có tác dụng gì? Vì sao được dùng hỗ trợ sỏi thận và bệnh tiết niệu - Ảnh 2.

Râu ngô – phần thường bị bỏ đi khi chế biến bắp ngô lại có giá trị trong y học cổ truyền.

Ngoài ra, việc uống nước râu ngô đều đặn còn giúp giảm cảm giác khó chịu khi đi tiểu, hỗ trợ làm dịu đường tiết niệu trong các trường hợp viêm nhẹ. Đây cũng là lý do râu ngô thường được kết hợp trong các bài thuốc hỗ trợ điều trị bệnh lý tiết niệu.

Cách sử dụng râu ngô an toàn, dễ áp dụng

Râu ngô có thể sử dụng theo nhiều cách đơn giản tại nhà. Phổ biến nhất là hãm hoặc đun nước uống như trà. Người dùng có thể lấy khoảng 10–20g râu ngô tươi hoặc đã phơi khô, rửa sạch, cắt ngắn rồi đun với nước trong khoảng 10–15 phút. Nước râu ngô sau khi để nguội có thể uống trong ngày, thay cho nước lọc.

Râu ngô có tác dụng gì? Vì sao được dùng hỗ trợ sỏi thận và bệnh tiết niệu - Ảnh 3.

Nước râu ngô có tác dụng lợi tiểu, giúp hỗ trợ đào thải chất cặn trong thận.

Ngoài ra, râu ngô cũng có thể được bào chế dưới dạng cao lỏng để tiện sử dụng. Tuy nhiên, dù dùng theo cách nào, việc dùng đúng liều lượng và không lạm dụng vẫn là yếu tố quan trọng để đảm bảo an toàn.

Những đối tượng cần thận trọng khi dùng râu ngô

Dù được đánh giá là tương đối lành tính, râu ngô không phải phù hợp với tất cả mọi người. Các chuyên gia khuyến cáo không nên sử dụng râu ngô một cách tùy tiện, đặc biệt khi kết hợp với các thảo dược lợi tiểu khác, vì có thể làm tăng nguy cơ mất nước hoặc rối loạn điện giải. 

Râu ngô có tác dụng gì? Vì sao được dùng hỗ trợ sỏi thận và bệnh tiết niệu - Ảnh 4.

Chuyên gia khuyến cáo không nên lạm dụng râu ngô, đặc biệt với người có bệnh nền.

Phụ nữ mang thai, nhất là trong ba tháng đầu, nên hạn chế dùng các loại thảo dược có tác dụng lợi tiểu nếu không có chỉ định của bác sĩ. Người mắc bệnh thận mạn tính, suy thận nặng hoặc có tiền sử bệnh gan, thận cũng cần tham khảo ý kiến chuyên môn trước khi sử dụng.

Bên cạnh đó, với người khỏe mạnh, việc uống nước râu ngô vào buổi tối có thể gây tiểu đêm nhiều lần, ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Không phải "thuốc chữa bách bệnh"

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng râu ngô chỉ có vai trò hỗ trợ, không thể thay thế thuốc điều trị trong các bệnh lý về thận hay đường tiết niệu. Việc sử dụng râu ngô cần đi kèm chế độ ăn uống hợp lý, uống đủ nước và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ.

Từ một phần thường bị bỏ đi khi chế biến thực phẩm, râu ngô cho thấy giá trị nhất định nếu được sử dụng đúng cách. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn và hiệu quả, người dùng không nên tự ý lạm dụng mà cần cân nhắc tình trạng sức khỏe của bản thân trước khi áp dụng.

Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ: Loại rau giúp phòng ngừa ung thư nhưng phần bổ dưỡng nhất lại hay bị bỏ điChuyên gia dinh dưỡng tiết lộ: Loại rau giúp phòng ngừa ung thư nhưng phần bổ dưỡng nhất lại hay bị bỏ đi

GĐXH - Không ít người vẫn quen chỉ ăn phần ngon nhất của loại rau này mà không biết rằng phần thường bị cắt bỏ lại chứa nhiều hoạt chất quý cho sức khỏe. Theo chuyên gia dinh dưỡng, đây là loại rau giàu chất chống oxy hóa, có khả năng hỗ trợ phòng ngừa ung thư nếu được sử dụng và chế biến đúng cách.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

7 loại thực phẩm cực giàu chất xơ: Sử dụng đúng cách giúp giảm mỡ máu, ổn định đường huyết

7 loại thực phẩm cực giàu chất xơ: Sử dụng đúng cách giúp giảm mỡ máu, ổn định đường huyết

Nhiều người tăng vọt vài ký: Cảnh báo nguy cơ tái phát bệnh mạn tính và béo phì sau Tết

Nhiều người tăng vọt vài ký: Cảnh báo nguy cơ tái phát bệnh mạn tính và béo phì sau Tết

Bị suy giáp nên ăn gì, kiêng gì? Gợi ý cách kiểm soát bệnh hiệu quả

Bị suy giáp nên ăn gì, kiêng gì? Gợi ý cách kiểm soát bệnh hiệu quả

Uống mỗi ngày mà không để ý: 5 loại đồ uống quen thuộc đang âm thầm bào mòn não bộ, hại trí nhớ

Uống mỗi ngày mà không để ý: 5 loại đồ uống quen thuộc đang âm thầm bào mòn não bộ, hại trí nhớ

Mùa đông ít nắng, cơ thể dễ thiếu vitamin D: 4 thực phẩm quen thuộc giúp bù đắp hiệu quả

Mùa đông ít nắng, cơ thể dễ thiếu vitamin D: 4 thực phẩm quen thuộc giúp bù đắp hiệu quả

Cùng chuyên mục

5 loại rau quả rất tốt cho thận, bác sĩ khuyên nên ăn thường xuyên

5 loại rau quả rất tốt cho thận, bác sĩ khuyên nên ăn thường xuyên

Bệnh thường gặp - 4 giờ trước

Nhiều người ăn dưa chuột, uống nước chanh bổ sung vitamin C hàng ngày nhưng có thể chưa biết loại rau quả này rất tốt cho thận, giảm nồng độ axit uric và nguy cơ sỏi thận.

Bác sĩ ung bướu nhắc nhở 5 việc phụ nữ nên làm ngay để giảm nguy cơ mắc ung thư

Bác sĩ ung bướu nhắc nhở 5 việc phụ nữ nên làm ngay để giảm nguy cơ mắc ung thư

Bệnh thường gặp - 11 giờ trước

Dù nam giới vẫn là nhóm có tỷ lệ mắc ung thư cao hơn, song tốc độ gia tăng ca bệnh lại đang diễn ra nhanh hơn rõ rệt ở phụ nữ. Để phòng tránh, chị em nên làm ngay 5 việc này.

Tại sao phụ nữ sau 40 tuổi khó giảm cân? Rất có thể bạn đang mê 4 món không dầu mỡ nhưng nhanh "béo không phanh"

Tại sao phụ nữ sau 40 tuổi khó giảm cân? Rất có thể bạn đang mê 4 món không dầu mỡ nhưng nhanh "béo không phanh"

Bệnh thường gặp - 17 giờ trước

Nhiều người hay nói đùa rằng phụ nữ sau 40 tuổi "hít khí trời cũng béo". Hóa ra, có sự thật phía sau tình trạng dễ tăng nhưng khó giảm cân này.

Trái cây tưởng càng ăn càng tốt, nhưng 5 loại quả này người axit uric cao nên dè chừng

Trái cây tưởng càng ăn càng tốt, nhưng 5 loại quả này người axit uric cao nên dè chừng

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Trái cây giàu vitamin, tốt cho sức khỏe là điều không phải bàn cãi. Thế nhưng với người có nồng độ axit uric cao, ăn trái cây không đúng loại, không đúng cách lại có thể khiến tình trạng gout và rối loạn chuyển hóa nặng hơn. Một số loại quả quen thuộc, vị ngọt dễ ăn nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ làm axit uric tăng cao nếu sử dụng thường xuyên. Dưới đây là 5 loại trái cây người axit uric cao nên lưu ý để tránh “tốt hóa hại”.

Ăn đúng 7 'siêu thực phẩm' này, làn da sáng mịn dần lên mà không cần mỹ phẩm đắt tiền

Ăn đúng 7 'siêu thực phẩm' này, làn da sáng mịn dần lên mà không cần mỹ phẩm đắt tiền

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Muốn da sáng mịn, căng khỏe không chỉ trông chờ vào mỹ phẩm hay spa đắt tiền. Những thực phẩm quen thuộc, giàu vitamin và chất chống oxy hóa nếu ăn đúng cách có thể nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong. Dưới đây là 7 siêu thực phẩm được chuyên gia đánh giá cao, giúp da cải thiện rõ rệt nếu duy trì đều đặn mỗi ngày.

Người đàn ông 45 tuổi phát hiện ung thư tuyến tụy từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông 45 tuổi phát hiện ung thư tuyến tụy từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng rối loạn tiêu hóa, đau bụng, tiêu chảy chỉ là "chuyện vặt” của dạ dày, đường ruột. Thế nhưng, ít ai ngờ rằng, những biểu hiện tưởng chừng đơn giản ấy đôi khi lại là tín hiệu cảnh báo sớm của ung thư tuyến tụy – căn bệnh được mệnh danh là “vua của các loại ung thư” vì mức độ nguy hiểm và khó phát hiện.

7 loại thực phẩm cực giàu chất xơ: Sử dụng đúng cách giúp giảm mỡ máu, ổn định đường huyết

7 loại thực phẩm cực giàu chất xơ: Sử dụng đúng cách giúp giảm mỡ máu, ổn định đường huyết

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Không chỉ ngon miệng, những loại trái cây giàu chất xơ này còn giúp giảm mỡ máu, ổn định đường huyết và bảo vệ sức khỏe lâu dài nếu ăn đúng cách.

Nhiều người tăng vọt vài ký: Cảnh báo nguy cơ tái phát bệnh mạn tính và béo phì sau Tết

Nhiều người tăng vọt vài ký: Cảnh báo nguy cơ tái phát bệnh mạn tính và béo phì sau Tết

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Tết là dịp sum họp nhưng ăn uống thả phanh nhiều ngày liền có thể khiến cân nặng tăng nhanh, bệnh mạn tính âm thầm tái phát sau kỳ nghỉ.

Bị suy giáp nên ăn gì, kiêng gì? Gợi ý cách kiểm soát bệnh hiệu quả

Bị suy giáp nên ăn gì, kiêng gì? Gợi ý cách kiểm soát bệnh hiệu quả

Bệnh thường gặp - 4 ngày trước

GĐXH - Suy giáp khiến cơ thể mệt mỏi, tăng cân, rối loạn chuyển hóa. Chế độ ăn uống phù hợp giúp hỗ trợ kiểm soát bệnh và cải thiện sức khỏe mỗi ngày.

Uống mỗi ngày mà không để ý: 5 loại đồ uống quen thuộc đang âm thầm bào mòn não bộ, hại trí nhớ

Uống mỗi ngày mà không để ý: 5 loại đồ uống quen thuộc đang âm thầm bào mòn não bộ, hại trí nhớ

Bệnh thường gặp - 5 ngày trước

GĐXH - Nhiều đồ uống quen thuộc tưởng vô hại nhưng lại có thể âm thầm bào mòn não bộ, ảnh hưởng trí nhớ nếu sử dụng thường xuyên mỗi ngày.

Xem nhiều

Ngứa dai dẳng ở 4 vị trí này: Cảnh báo ung thư gan sớm, nhiều người Việt đang bỏ qua

Ngứa dai dẳng ở 4 vị trí này: Cảnh báo ung thư gan sớm, nhiều người Việt đang bỏ qua

Bệnh thường gặp

GĐXH - Ngứa da là hiện tượng cực kỳ phổ biến, khiến đa số chúng ta nghĩ ngay đến dị ứng, chàm hoặc do thời tiết. Tuy nhiên, y học lâm sàng đã phát hiện một loại ngứa da không đến từ kích ứng bên ngoài mà do tổn thương gan, đặc biệt là ung thư gan giai đoạn đầu gây ra.

Tập thể dục buổi sáng hay buổi tối tốt hơn? Khoa học đưa ra câu trả lời khiến nhiều người thay đổi thói quen lâu nay

Tập thể dục buổi sáng hay buổi tối tốt hơn? Khoa học đưa ra câu trả lời khiến nhiều người thay đổi thói quen lâu nay

Bệnh thường gặp
7 thức uống giúp thanh lọc phổi tự nhiên, dễ làm, ai cũng nên uống khi không khí ngày càng ô nhiễm

7 thức uống giúp thanh lọc phổi tự nhiên, dễ làm, ai cũng nên uống khi không khí ngày càng ô nhiễm

Bệnh thường gặp
Uống mỗi ngày mà không để ý: 5 loại đồ uống quen thuộc đang âm thầm bào mòn não bộ, hại trí nhớ

Uống mỗi ngày mà không để ý: 5 loại đồ uống quen thuộc đang âm thầm bào mòn não bộ, hại trí nhớ

Bệnh thường gặp
Mùa đông ít nắng, cơ thể dễ thiếu vitamin D: 4 thực phẩm quen thuộc giúp bù đắp hiệu quả

Mùa đông ít nắng, cơ thể dễ thiếu vitamin D: 4 thực phẩm quen thuộc giúp bù đắp hiệu quả

Sống khỏe

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top