5 loại thức ăn để qua đêm trở thành ‘thuốc độc’

Giá thực phẩm ngày càng tăng cao khiến nhiều người có thói quen cất thức ăn thừa vào tủ lạnh để tiết kiệm và sử dụng lại vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, bác sĩ ngoại khoa Hoàng Sĩ Duy (Trung Quốc) cảnh báo rằng một số loại thực phẩm nếu để qua đêm tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Theo China Times , bác sĩ Hoàng giải thích, một số loại thức ăn dù được giữ lạnh vẫn có thể tiếp tục biến đổi, sản sinh độc tố hoặc tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển:

1. Rau lá xanh

Rau lá xanh như cải bó xôi, cải thìa, xà lách… chứa hàm lượng nitrate tự nhiên khá cao. Khi rau được nấu chín và bảo quản lâu, đặc biệt để qua đêm, vi khuẩn sẽ chuyển nitrate thành nitrit - một chất có thể gây hại cho cơ thể nếu hấp thụ nhiều. Điều quan trọng là quá trình chuyển hóa này gần như không phụ thuộc vào nhiệt độ thấp của tủ lạnh. Dù được bảo quản cẩn thận, rau lá xanh vẫn có thể tăng hàm lượng nitrit, gây khó chịu đường tiêu hóa, thậm chí tăng nguy cơ gây ung thư nếu tiêu thụ thường xuyên trong thời gian dài.

Không nên để rau xanh, hải sản qua đêm. Ảnh: Ban Mai

2. Hải sản

Hải sản là loại thực phẩm dễ hỏng nhất trong tất cả các nhóm thức ăn thông thường. Protein trong hải sản có cấu trúc đặc biệt và phân hủy rất nhanh, ngay cả khi để trong tủ lạnh. Hải sản để lâu rất dễ sinh ra histamine - chất có thể gây dị ứng, gây ngộ độc. Ngoài ra, bề mặt hải sản thường chứa nhiều loại vi khuẩn có khả năng sinh sôi nhanh chóng. Tủ lạnh chỉ làm chậm quá trình hư hỏng chứ không thể ngăn chặn hoàn toàn. Nếu ăn hải sản đã để qua đêm, người có đường ruột yếu có thể bị tiêu chảy, đau bụng hoặc ngộ độc.

3. Trứng lòng đào và trứng chần

Trứng luộc chín kỹ thường an toàn hơn khi để tủ lạnh. Tuy nhiên, trứng lòng đào, trứng chần hay trứng ốp la vẫn còn lòng đỏ lỏng là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển. Lòng đỏ chưa đông đặc có thể chứa vi khuẩn như Salmonella nếu để quá lâu. Những món trứng kiểu này tốt nhất nên ăn ngay trong ngày và không nên để dành cho bữa sau.

4. Các món nấm

Nấm có hàm lượng protein cao và rất dễ biến chất. Khi nấm đã được nấu chín và để quá lâu, đặc biệt là qua đêm, vi khuẩn có thể phát triển và tạo ra các sản phẩm chuyển hóa gây độc. Những chất này không nhất thiết gây ngộ độc cấp tính ngay lập tức nhưng có thể khiến cơ thể mệt mỏi, đau bụng hoặc tiêu chảy. Người có hệ tiêu hóa yếu càng phải cẩn thận khi ăn nấm để qua đêm.

5. Mộc nhĩ

Mộc nhĩ sau khi được ngâm nở và nấu chín có khả năng tiết ra nhiều polysaccharide. Chất này vừa giàu dinh dưỡng vừa là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển nhanh chóng. Khi để qua đêm, món có chứa mộc nhĩ dễ bị vi khuẩn tấn công, dẫn đến sinh độc tố gây hại. Ăn mộc nhĩ để lâu có nguy cơ dẫn đến rối loạn tiêu hóa hoặc thậm chí ngộ độc nếu điều kiện bảo quản không đảm bảo.