5 loại thực phẩm có thể giúp phòng ngừa ung thư dạ dày

Ung thư dạ dày bắt đầu khi các tế bào ác tính phát triển bất thường trong niêm mạc dạ dày . Mặc dù yếu tố di truyền có thể ảnh hưởng đến nguy cơ nhưng chế độ ăn uống hằng ngày lại là vũ khí quan trọng nhất để phòng ngừa bệnh.

Điều may mắn là, một số loại thực phẩm không chỉ giúp duy trì sức khỏe tổng thể mà còn hoạt động như một lá chắn tự nhiên, bảo vệ dạ dày của bạn khỏi sự tấn công của ung thư. Việc lựa chọn thực phẩm thông minh chính là chìa khóa để kiểm soát và giảm thiểu rủi ro bệnh tật.

1. Trái cây và rau củ quả nhiều màu sắc có thể giúp phòng ngừa ung thư dạ dày

Chế độ ăn "cầu vồng" giúp tăng cường sức đề kháng, giảm nguy cơ ung thư dạ dày.

Dạ dày được hưởng lợi từ việc tiêu thụ các loại rau củ và trái cây đầy màu sắc (chế độ ăn cầu vồng), bao gồm cà rốt, cà chua, rau lá xanh, quả mọng… Các chất chống oxy hóa có trong những thực phẩm này hoạt động để loại bỏ các gốc tự do, vốn là nguyên nhân gây tổn thương tế bào dẫn đến sự phát triển của ung thư. Một chế độ ăn uống đa dạng từ thực vật với nhiều hình thức thực phẩm khác nhau sẽ cải thiện khả năng miễn dịch và giảm viêm, đồng thời đóng vai trò như một lá chắn bảo vệ chống lại ung thư.

2. Tỏi và hành tây

Chủ yếu được sử dụng làm gia vị cho món ăn, các hợp chất lưu huỳnh như allicin và quercetin có trong các loại thực phẩm họ hành như tỏi và hành tây thể hiện khả năng chống ung thư mạnh mẽ.

Allicin có đặc tính kháng khuẩn mạnh, đặc biệt hiệu quả trong việc ức chế vi khuẩn Helicobacter pylori (H.pylori) . Vi khuẩn H.pylori là nguyên nhân hàng đầu gây viêm loét dạ dày và được xem là yếu tố nguy cơ chính dẫn đến ung thư dạ dày.

Quercetin là chất chống viêm và chống oxy hóa mạnh. Nó giúp ngăn chặn sự nhân lên của tế bào ung thư và khởi động quá trình tự hủy (apoptosis) của các tế bào ác tính.

Các hợp chất có trong những thực phẩm này có tác dụng ngăn chặn sự nhân lên của tế bào ung thư, đồng thời tăng cường cơ chế phòng vệ tự nhiên của cơ thể. Các nghiên cứu chứng minh rằng việc tiêu thụ tỏi và hành tây thường xuyên có tác dụng bảo vệ chống lại sự phát triển của ung thư dạ dày.

Những thực phẩm này không chỉ làm tăng hương vị mà còn bảo vệ niêm mạc dạ dày khỏi vi khuẩn gây hại và tình trạng viêm. Nếu không thích vị của tỏi và hành tây, hãy nấu, xào kỹ trước khi cho vào rau.

3. Trà xanh

Trà xanh không chỉ giới hạn tác dụng ở việc giảm cân hay tạo cảm giác "nhẹ nhàng" hơn. Các polyphenol và catechin có trong trà xanh hoạt động như chất chống oxy hóa, đồng thời cũng đóng vai trò là chất ức chế ung thư.

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ trà xanh bảo vệ các tế bào dạ dày khỏi bị tổn thương, giúp ngăn ngừa ung thư dạ dày xảy ra. Các hợp chất hoạt động trong những chất này hoạt động để giảm viêm và ngăn chặn sự mở rộng của khối u, thông qua tác động của chúng lên quá trình nhân lên và tồn tại của tế bào ung thư.

Uống 2 - 3 tách trà xanh mỗi ngày sẽ bổ sung các hợp chất bảo vệ này vào chế độ ăn uống hàng ngày. Lưu ý, không thêm đường hoặc sữa vào trà.

4. Các loại hạt và chất béo lành mạnh

Có một lý do khiến nhiều người trong chúng ta bắt đầu ngày mới bằng các loại hạt khô (trái cây sấy khô và hạt). Hệ tiêu hóa được hưởng lợi rất nhiều từ chất béo lành mạnh có trong các loại hạt, hạt giống, dầu ô liu và quả bơ, đồng thời những chất này cũng giúp giảm viêm. Hàm lượng chất chống oxy hóa và vitamin E trong các thực phẩm này bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa và hư hại.

Nghiên cứu chỉ ra rằng nguy cơ ung thư dạ dày giảm đi khi mọi người tiêu thụ chế độ ăn có chứa chất béo không bão hòa đơn và không bão hòa đa, còn được gọi là "chất béo tốt". Chất béo có trong các thực phẩm này tăng cường các chức năng trao đổi chất và củng cố hệ thống miễn dịch, giúp cơ thể chống lại sự phát triển của khối u.

5. Ngũ cốc nguyên hạt

Việc thay thế ngũ cốc tinh chế bằng ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, diêm mạch (quinoa), bánh mì nguyên cám và bột yến mạch, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho dạ dày.

Hàm lượng chất xơ dồi dào trong ngũ cốc nguyên hạt giúp hỗ trợ tiêu hóa, đồng thời loại bỏ các chất độc có thể dẫn đến hình thành ung thư. Nghiên cứu chỉ ra rằng việc bổ sung thêm 10 gam chất xơ mỗi ngày có thể giúp giảm tới 44% nguy cơ ung thư dạ dày.

Ngũ cốc nguyên hạt cũng hỗ trợ kiểm soát cân nặng, giúp chống lại sự phát triển của ung thư và cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng giúp cải thiện tiêu hóa. Tuy nhiên, hãy nhớ kiểm soát khẩu phần ăn.