Liên tiếp 2 người sốc phản vệ nguy kịch: Men gan tăng gấp 10 lần do truyền dịch tại nhà
GĐXH - Các bác sĩ đã nhiều lần cảnh báo việc truyền dịch, truyền đạm không có chỉ định và theo dõi y tế có thể gây biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng.
Khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế khu vực Tam Nông cho biết đơn vị vừa tiếp nhận cấp cứu liên tiếp hai trường hợp sốc phản vệ nặng do tự ý truyền dịch tại nhà.
Người phụ nữ men gan tăng gấp nhiều lần sau khi truyền dịch
Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân N.T.M (68 tuổi, trú tại xã Hiền Quan). Trước đó, bà bị ngã và đi khám tại một phòng khám tư, được chẩn đoán rạn xương sườn. Ba ngày sau, khi cảm thấy mệt mỏi nhiều, gia đình đã gọi người đến truyền dịch tại nhà.
Khoảng một giờ sau khi truyền, bệnh nhân bất ngờ xuất hiện các triệu chứng rét run, da xanh tái, khó thở và mệt lả. Gia đình lập tức đưa bà đến Trung tâm Y tế trong tình trạng nguy kịch với mạch nhanh nhỏ và tụt huyết áp nghiêm trọng, chỉ còn 80/43 mmHg.
Kết quả xét nghiệm cho thấy men gan tăng cao bất thường. Chỉ số ALT lên tới 422 U/L, gấp khoảng 10 lần mức bình thường, trong khi AST đạt 248 U/L, tăng khoảng 8 lần. Bên cạnh đó, chức năng thận của bệnh nhân cũng suy giảm, cho thấy tình trạng thiếu oxy mô nghiêm trọng.
Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc phản vệ độ III nghi do thuốc chưa xác định và lập tức xử trí cấp cứu theo phác đồ điều trị phản vệ, sử dụng thuốc vận mạch và hồi sức tích cực.
Sau khoảng ba giờ điều trị, tình trạng huyết động của bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Sau ba ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã tỉnh táo, ăn uống trở lại và dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.
Người bệnh nguy kịch sau khi tự ý truyền dịch có tiền sử tăng huyết áp
Chỉ một ngày sau, Trung tâm Y tế tiếp tục tiếp nhận một bệnh nhân khác cũng rơi vào tình trạng sốc phản vệ sau khi truyền dịch tại nhà.
Người bệnh có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Do cảm thấy mệt mỏi, bệnh nhân đã gọi người đến truyền đạm tại nhà với hy vọng cải thiện sức khỏe.
Tuy nhiên, khoảng ba giờ sau khi truyền, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nôn mửa dữ dội, da xanh tái, hồi hộp trống ngực và mệt lả. Khi được đưa vào bệnh viện, huyết áp của bệnh nhân đã tụt xuống còn 85/50 mmHg.
Các xét nghiệm cho thấy men gan tăng cao, trong đó ALT đạt 193 U/L và AST lên tới 405 U/L. Chức năng thận cũng suy giảm với chỉ số creatinin tăng lên 163 µmol/L.
Bệnh nhân được chẩn đoán sốc phản vệ độ III nghi do thuốc trên nền bệnh tăng huyết áp và suy yếu do tuổi cao. Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiêm Adrenalin và tiến hành hồi sức tích cực theo phác đồ cấp cứu phản vệ, giúp bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy kịch.
Cảnh báo nguy cơ sốc phản vệ khi tự ý truyền dịch tại nhà
Theo các bác sĩ, sốc phản vệ là phản ứng dị ứng cấp tính có thể xảy ra rất nhanh sau khi cơ thể tiếp xúc với thuốc hoặc các chất lạ. Bệnh có thể diễn tiến chỉ trong vài phút đến vài giờ và gây nguy hiểm đến tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.
Việc tự ý tiêm truyền dịch hoặc truyền đạm tại nhà khi không có chỉ định của bác sĩ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Không chỉ khó kiểm soát nguồn thuốc, người thực hiện cũng không có đủ chuyên môn và phương tiện cấp cứu khi xảy ra biến chứng như sốc phản vệ.
Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý mua thuốc hoặc dịch truyền để sử dụng tại nhà, đặc biệt không nghe theo những lời truyền miệng về việc “truyền nước cho khỏe” hay “truyền đạm để đỡ mệt”.
Đối với người cao tuổi hoặc người có bệnh nền như tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường, khi xuất hiện các dấu hiệu mệt mỏi, suy nhược hoặc bất kỳ vấn đề sức khỏe nào, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị đúng cách.
Mọi chỉ định dùng thuốc, tiêm truyền dịch phải được bác sĩ chuyên môn kê đơn và thực hiện tại cơ sở y tế có đầy đủ điều kiện theo dõi cũng như xử trí kịp thời nếu xảy ra phản ứng nguy hiểm như sốc phản vệ.
GĐXH - Không chỉ là phần thường bị bỏ đi sau khi ăn, vỏ bưởi thực tế chứa nhiều hợp chất có lợi cho sức khỏe. Theo chia sẻ từ Ths.BS Nguyễn Vũ Bình, nếu sử dụng đúng cách, vỏ bưởi có thể hỗ trợ cải thiện hệ hô hấp, giúp giảm mỡ máu và hạn chế táo bón. Tuy nhiên, việc sử dụng cũng cần đúng liều lượng để tránh những ảnh hưởng không mong muốn.
GĐXH - Các chuyên gia khuyến nghị, chỉ cần bổ sung đúng 7 dưỡng chất quan trọng này, đàn ông trung niên hoàn toàn có thể duy trì phong độ, bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa nhiều bệnh lý nguy hiểm.
GĐXH - Mùa xuân là thời điểm cơ thể dễ mệt mỏi, tích tụ độc tố và suy giảm đề kháng do thay đổi thời tiết. Theo chuyên gia dinh dưỡng, việc bổ sung các siêu thực phẩm mùa xuân như măng tây, atisô, dâu tây, rau chân vịt hay đậu Hà Lan có thể giúp thanh lọc cơ thể, cải thiện làn da và tăng sức đề kháng một cách tự nhiên.
GĐXH - Gan heo giàu vitamin A và sắt, giá đỗ lại nổi tiếng vì chứa nhiều vitamin C. Thế nhưng, theo chuyên gia dinh dưỡng, việc xào chung hai thực phẩm này có thể làm hao hụt dưỡng chất. Không chỉ vậy, gan heo còn tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu chế biến sai cách. Dưới đây là tư vấn đầy đủ từ bác sĩ để bạn ăn đúng, ăn an toàn.
GĐXH - Gân bò không chỉ là món khoái khẩu trong nhiều mâm cơm Việt mà còn được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y), collagen và protein trong gân bò có thể hỗ trợ làn da, xương khớp và hệ miễn dịch nếu sử dụng đúng cách.
GĐXH - Ung thư đại trực tràng ngày càng trẻ hóa, nhưng điều ít ai để ý là bạn hoàn toàn có thể giảm nguy cơ mắc bệnh ngay từ bữa ăn hàng ngày. Chỉ với 4 loại thực phẩm quen thuộc, giàu chất xơ và dưỡng chất có lợi cho hệ tiêu hóa, cơ thể bạn đã được bảo vệ tốt hơn trước nguy cơ ung thư đại trực tràng. Vấn đề là: bạn đã thực sự ăn đúng và đủ chưa?
GĐXH - Không chỉ có củ dền, nhiều loại thực phẩm quen thuộc như rau lá xanh, cá béo, trái cây giàu kali hay các loại hạt cũng giúp hỗ trợ giảm huyết áp hiệu quả. Bổ sung đúng cách có thể giúp tim mạch khỏe hơn và kiểm soát huyết áp tự nhiên mỗi ngày.
Việc nhấn nút báo lại có thể gây hại cho sức khỏe từ nhiều khía cạnh: Sinh lý, tâm lý và tinh thần.
GĐXH - Những ngày mưa nồm ẩm ở miền Bắc không chỉ gây cảm giác khó chịu mà còn tạo điều kiện cho virus, vi khuẩn và nấm mốc sinh sôi khiến nhiều bệnh gia tăng.
GĐXH - Nhiều người cứ mất ngủ, tim đập nhanh hay chuột rút là nghĩ ngay đến thiếu magie. Nhưng theo bác sĩ, phụ nữ sau 40 tuổi thường thiếu omega 3, estrogen và glutathione nhiều hơn. Trước khi bổ sung magie theo trào lưu, hãy hiểu rõ cơ thể mình đang thực sự cần gì.
