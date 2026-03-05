Người phụ nữ mắc suy thận lúc tuổi già: Bác sĩ chỉ ra thói quen tưởng tốt, nhiều người Việt vẫn làm

Phát hiện suy thận sau nhiều năm dùng thuốc bắc

Bà Na phát hiện suy thận ở tuổi 84 tuổi cho biết, suốt hơn 40 năm bà mắc nhiều bệnh nền như đái tháo đường, tăng huyết áp và bệnh tim mạch. Ngoài đơn thuốc do bác sĩ kê, bà còn tự đi bốc thuốc bắc về uống hàng ngày với mong muốn bồi bổ sức khỏe.

Năm 2019, bà bắt đầu cảm thấy cơ thể thường xuyên mệt mỏi, chán ăn và đi tiểu nhiều nên đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM.

Ảnh minh họa.

TTƯT.BS.CKII Tạ Phương Dung, Phó Giám đốc Trung tâm Tiết niệu – Thận học – Nam khoa của bệnh viện cho biết, thời điểm nhập viện chỉ số creatinin máu của bà khoảng 1,5 mg/dL (bình thường 0,5–1,1 mg/dL), tương ứng độ lọc cầu thận eGFR khoảng 30 mL/phút/1,73m², gần mức suy thận độ 4.

Theo bác sĩ Dung, bệnh suy thận của bà là kết quả của nhiều yếu tố tác động kéo dài trong nhiều năm.

Đái tháo đường khiến đường huyết tăng cao lâu ngày làm tổn thương các mao mạch nhỏ trong cầu thận, khiến màng lọc bị rò rỉ protein ra nước tiểu và làm thận suy giảm chức năng lọc. Trong khi đó, tăng huyết áp và bệnh tim mạch kéo dài gây tổn thương các mạch máu nuôi thận, làm giảm tưới máu và thúc đẩy quá trình xơ hóa thận.

Đặc biệt, việc sử dụng thuốc bắc không rõ nguồn gốc trong thời gian dài cũng có thể góp phần khiến bệnh tiến triển nặng.

Phòng ngừa suy thận: Cảnh giác với thuốc thảo dược không rõ nguồn gốc

Theo bác sĩ Dung, một số chế phẩm thảo dược không kiểm soát có thể chứa kim loại nặng như chì, thủy ngân hoặc cadimi. Khi sử dụng lâu dài, các chất này có thể gây tổn thương tế bào ống thận và làm suy giảm chức năng thận.

Ngoài ra, người mắc bệnh thận nếu dùng các chế phẩm chứa nhiều kali có thể làm tăng kali máu, gây nguy hiểm cho tim mạch.

Bên cạnh đó, các loại thảo dược nếu được sấy hoặc bảo quản không đúng cách có nguy cơ phát sinh nấm mốc, làm tăng nguy cơ tổn thương thận và thậm chí có thể liên quan đến nguy cơ ung thư.

"Không ít người bệnh tin rằng thuốc có nguồn gốc thảo dược là an toàn nên sử dụng kéo dài mà không kiểm soát. Tuy nhiên, một số chế phẩm không rõ thành phần có thể gây tổn thương thận âm thầm trong nhiều năm", bác sĩ Dung cho biết.

Giúp người bệnh suy thận kiểm soát tốt giúp chức năng thận

Sau khi được chẩn đoán suy thận, bà Na được truyền dịch để tăng tưới máu cho thận, đồng thời sử dụng thuốc hỗ trợ tim mạch, kiểm soát điện giải và hạ huyết áp nhằm giảm áp lực cho thận. Bà cũng được yêu cầu ngừng hoàn toàn việc sử dụng thuốc bắc, điều chỉnh chế độ ăn giảm muối và kiểm soát lượng đạm.

Sau thời gian điều trị và tuân thủ phác đồ, tình trạng sức khỏe của bà Na dần ổn định. Bà duy trì tái khám định kỳ mỗi tháng để theo dõi chức năng thận và điều chỉnh thuốc.

Đến tháng 2/2026, kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số creatinin máu của bà duy trì ở mức 0,67–0,7 mg/dL. Cân nặng và sức khỏe ổn định, bà cho biết hiện ăn ngủ tốt, có thể sinh hoạt bình thường, phụ giúp con cháu việc nhà và tham gia các câu lạc bộ người cao tuổi.

Ảnh minh họa.

Cảnh giác với dấu hiệu sớm của suy thận

Theo các chuyên gia, suy thận là tình trạng chức năng lọc máu của thận suy giảm, khiến các chất độc, nước và điện giải tích tụ trong cơ thể. Bệnh gồm hai dạng chính là suy thận cấp và suy thận mạn.

Trong đó, suy thận mạn thường diễn tiến âm thầm trong nhiều tháng hoặc nhiều năm và không thể hồi phục hoàn toàn. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể tiến triển đến suy thận giai đoạn cuối.

Nguyên nhân phổ biến gây suy thận mạn bao gồm đái tháo đường, tăng huyết áp, viêm cầu thận, bệnh thận di truyền và việc lạm dụng thuốc giảm đau trong thời gian dài.

Ở giai đoạn đầu, suy thận thường không có triệu chứng rõ ràng. Khi bệnh tiến triển nặng hơn, người bệnh có thể gặp các biểu hiện như mệt mỏi, phù chân hoặc phù mặt, tiểu ít hoặc tiểu nhiều ban đêm, chán ăn, buồn nôn, ngứa da, khó thở, thiếu máu hoặc tăng huyết áp.

Bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người có bệnh nền như đái tháo đường hoặc tăng huyết áp, nên khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm nguy cơ tổn thương thận. Đồng thời, không nên tự ý sử dụng thuốc nam, thuốc bắc hoặc các chế phẩm thảo dược không rõ nguồn gốc trong thời gian dài nhằm tránh nguy cơ suy thận và các biến chứng nguy hiểm.