Tuổi thọ dài hay ngắn: Bất ngờ với công thức '3-3-3', thói quen nhỏ quyết định vận mệnh sức khỏe
GĐXH - Tuổi thọ không phải là điều xa vời, mà là kết quả của việc kiên trì thực hiện những thói quen khoa học vào đúng những thời điểm này trong ngày.
Nghiên cứu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã khẳng định: Lối sống đóng vai trò chủ đạo quyết định sức khỏe và tuổi thọ của con người, vượt xa cả yếu tố di truyền hay điều kiện y tế. Để sống vui, sống thọ, các chuyên gia sức khỏe khuyên bạn nên nằm lòng bộ quy tắc "3 không": Trước khi ngủ không làm 3 việc, sáng sớm tránh 3 điều và sau bữa ăn đừng vội vã 3 thứ.
Chỉ cần điều chỉnh những thói quen nhỏ nhặt này, bạn đã tự xây dựng cho mình một nền tảng sức khỏe vững chắc để tận hưởng cuộc sống viên mãn.
Bí quyết tuổi thọ nằm ở "9 chữ không"
1. "3 không" trước khi đi ngủ: Để giấc ngủ thực sự là liều thuốc bổ
Giấc ngủ ngon là chìa khóa của sự tái tạo. Để đảm bảo cơ thể được nghỉ ngơi trọn vẹn trước 23 giờ, bạn cần lưu ý:
Không nên ăn quá no: Chuyên gia khuyến cáo không nên dùng bữa muộn sau 20h. Khi ngủ, nhu động dạ dày giảm xuống, việc nạp quá nhiều thức ăn sẽ khiến hệ tiêu hóa phải làm việc quá tải, gây trằn trọc và ảnh hưởng xấu đến chất lượng giấc ngủ.
Không vận động mạnh: Sau khi tập thể dục, đại não sẽ rơi vào trạng thái hưng phấn cao độ và cần một khoảng thời gian khá dài để bình ổn trở lại. Việc vận động nặng trong vòng 2 giờ trước khi ngủ sẽ khiến bạn khó vào giấc. Tốt nhất, hãy chuyển các bài tập cường độ cao sang ban ngày.
Không lạm dụng điện thoại: Sử dụng điện thoại liên tục hơn 1 giờ trên giường sẽ khiến ánh sáng xanh ức chế sản sinh melatonin (hormone ngủ) tới 22%. Điều này khiến cơ thể luôn rơi vào trạng thái ngủ nông, mệt mỏi khi thức dậy. Nếu bắt buộc phải dùng, hãy giảm độ sáng và không quá 45 phút.
2. "3 đừng" khi thức dậy: Bảo vệ hệ tim mạch và thần kinh
Sáng sớm là thời điểm nhạy cảm của cơ thể, đặc biệt là với người cao tuổi:
Đừng vội vã rời giường: Khi vừa tỉnh giấc, các đĩa đệm cột sống còn đang thả lỏng, việc thay đổi tư thế từ nằm sang đứng đột ngột dễ gây chấn thương lưng và ảnh hưởng hệ thần kinh. Đặc biệt với người có bệnh lý huyết áp, tim mạch, việc này có thể gây ra những sự cố đáng tiếc. Hãy dành 5 phút nằm trên giường, vươn vai thư giãn rồi mới từ từ ngồi dậy.
Đừng bỏ bữa sáng: Sau khoảng 10 tiếng kể từ bữa tối, cơ thể cần nạp năng lượng để ổn định huyết áp và hormone. Nhịn ăn sáng lâu ngày chắc chắn sẽ dẫn đến rối loạn nội tiết và các bệnh lý dạ dày nghiêm trọng.
Đừng tập thể dục quá sớm: Vào mùa thu đông, chênh lệch nhiệt độ lớn có thể gây sốc nhiệt. Chuyên gia khuyên người già nên đợi sau khi mặt trời mọc khoảng 1 giờ mới ra ngoài. Thời điểm lý tưởng là sau 8-9 giờ sáng hoặc chiều mát trước khi mặt trời lặn.
3. "3 không vội" sau bữa ăn: Để hệ tiêu hóa vận hành trơn tru
Sau khi ăn, máu tập trung về dạ dày để tiêu hóa, vì vậy cần tránh:
Không vội đi tản bộ ngay: Rất nhiều người già gặp tình trạng tụt huyết áp sau ăn, đặc biệt là bệnh nhân tiểu đường, Parkinson hay tim mạch. Thay vì vận động mạnh, hãy ngồi nghỉ hoặc nằm bán ngọa (nửa nằm nửa ngồi). Sau khoảng 20-30 phút mới nên bắt đầu các vận động nhẹ nhàng.
Không vội đi ngủ: Buồn ngủ sau khi ăn là hiện tượng sinh lý bình thường, nhưng ngủ ngay sẽ làm chậm nhu động ruột, khiến thức ăn không được tiêu hóa hết. Đặc biệt với người bị trào ngược dạ dày, tuyệt đối không nằm phẳng trong vòng 2 giờ sau ăn.
Không vội uống trà: Axit tannic trong trà khi vào dạ dày sẽ ức chế tiết dịch vị và dịch ruột, dễ gây khó tiêu và cản trở hấp thụ sắt. Hãy đợi ít nhất 1 giờ sau bữa ăn để thưởng thức tách trà yêu thích của bạn.
Tuổi thọ không phải điều xa vời
Trước ngủ: Ăn nhẹ, nghỉ ngơi tĩnh, rời xa màn hình điện thoại.
Sáng dậy: Thức dậy chậm rãi, ăn sáng đầy đủ, tập thể dục khi trời đã ấm.
Sau ăn: Nghỉ ngơi tại chỗ, không ngủ ngay, lùi thời gian uống trà.
Trường thọ không phải là điều xa vời, mà là kết quả của việc kiên trì thực hiện những thói quen khoa học vào đúng thời điểm. Hãy trân trọng cơ thể bằng những kỷ luật nhỏ mỗi ngày!
Nam giới ngoài 40 tuổi đừng chủ quan: 7 dưỡng chất quan trọng giúp giữ phong độ và phòng bệnh sớmSống khỏe - 14 giờ trước
GĐXH - Các chuyên gia khuyến nghị, chỉ cần bổ sung đúng 7 dưỡng chất quan trọng này, đàn ông trung niên hoàn toàn có thể duy trì phong độ, bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa nhiều bệnh lý nguy hiểm.
7 siêu thực phẩm mùa xuân giúp thải độc, đẹp da và tăng đề kháng: Ăn đúng là khỏe cả nămSống khỏe - 18 giờ trước
GĐXH - Mùa xuân là thời điểm cơ thể dễ mệt mỏi, tích tụ độc tố và suy giảm đề kháng do thay đổi thời tiết. Theo chuyên gia dinh dưỡng, việc bổ sung các siêu thực phẩm mùa xuân như măng tây, atisô, dâu tây, rau chân vịt hay đậu Hà Lan có thể giúp thanh lọc cơ thể, cải thiện làn da và tăng sức đề kháng một cách tự nhiên.
Người đàn ông 64 tuổi bất ngờ cùng lúc mắc 2 bệnh ung thư: Có 2 dấu hiệu người Việt thường xem nhẹSống khỏe - 18 giờ trước
GĐXH - Chỉ với biểu hiện đau bụng âm ỉ kèm vàng da nhẹ, người đàn ông 64 tuổi đi khám bất ngờ phát hiện ung thư bàng quang và ung thư ống mật chủ.
Người bệnh suy thận giai đoạn cuối chia sẻ kinh nghiệm không để gián đoạn chạy thận trong dịp TếtSống khỏe - 20 giờ trước
GĐXH - Về quê ăn Tết, chị Thúy chủ động sắp xếp chạy thận, không còn lo lắng như những ngày đầu mắc suy thận.
Nhiều người vẫn xào gan heo với giá đỗ mà không biết: Bác sĩ cảnh báo điều nàySống khỏe - 23 giờ trước
GĐXH - Gan heo giàu vitamin A và sắt, giá đỗ lại nổi tiếng vì chứa nhiều vitamin C. Thế nhưng, theo chuyên gia dinh dưỡng, việc xào chung hai thực phẩm này có thể làm hao hụt dưỡng chất. Không chỉ vậy, gan heo còn tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu chế biến sai cách. Dưới đây là tư vấn đầy đủ từ bác sĩ để bạn ăn đúng, ăn an toàn.
Người phụ nữ 40 tuổi đang khỏe mạnh bỗng nguy kịch sau 2 tháng mắc sai lầm này khi dùng thuốcSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Một phụ nữ 40 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch chỉ sau thời gian tự ý sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc.
Muốn da săn chắc, chậm lão hóa: Bác sĩ khuyên bổ sung ngay thực phẩm này, nhiều lợi ích mà ít ai biếtSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Gân bò không chỉ là món khoái khẩu trong nhiều mâm cơm Việt mà còn được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y), collagen và protein trong gân bò có thể hỗ trợ làn da, xương khớp và hệ miễn dịch nếu sử dụng đúng cách.
Tại sao có những người cả đời không lo ung thư?: Bí mật nằm ở 5 việc đơn giản đến bất ngờSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Trong một nghiên cứu sức khỏe dài hạn, các chuyên gia y tế đã công bố một phát hiện đáng kinh ngạc: Những người ít có nguy cơ mắc các khối u ác tính thường sở hữu những thói quen sinh hoạt rất tương đồng.
Suy thận, suy tim sau hơn 20 năm bỏ điều trị tăng huyết áp: Cái giá đắt của sự chủ quanSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Sau hơn hai thập kỷ không điều trị tăng huyết áp, anh Tuấn (46 tuổi) nhập viện trong tình trạng suy tim nặng, suy thận mạn, tổn thương đáy mắt, đối mặt nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim.
4 loại thực phẩm 'quen mặt' giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng: Nhiều người ăn mỗi ngày mà không biết đang 'tự cứu mình'Sống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Ung thư đại trực tràng ngày càng trẻ hóa, nhưng điều ít ai để ý là bạn hoàn toàn có thể giảm nguy cơ mắc bệnh ngay từ bữa ăn hàng ngày. Chỉ với 4 loại thực phẩm quen thuộc, giàu chất xơ và dưỡng chất có lợi cho hệ tiêu hóa, cơ thể bạn đã được bảo vệ tốt hơn trước nguy cơ ung thư đại trực tràng. Vấn đề là: bạn đã thực sự ăn đúng và đủ chưa?
Người đàn ông 44 tuổi phát hiện ung thư gan sau khi xét nghiệm men gan tăng cao: Có 1 thói quen nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe
GĐXH - Dù duy trì lối sống lành mạnh, không rượu bia và ăn uống điều độ suốt nhiều năm, 1 người đàn ông 44 tuổi vẫn bất ngờ được chẩn đoán ung thư gan giai đoạn II khi khám định kỳ.