Tuổi thọ dài hay ngắn: Bất ngờ với công thức '3-3-3', thói quen nhỏ quyết định vận mệnh sức khỏe

Thứ năm, 09:07 05/03/2026 | Sống khỏe
GĐXH - Tuổi thọ không phải là điều xa vời, mà là kết quả của việc kiên trì thực hiện những thói quen khoa học vào đúng những thời điểm này trong ngày.

Nghiên cứu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã khẳng định: Lối sống đóng vai trò chủ đạo quyết định sức khỏe và tuổi thọ của con người, vượt xa cả yếu tố di truyền hay điều kiện y tế. Để sống vui, sống thọ, các chuyên gia sức khỏe khuyên bạn nên nằm lòng bộ quy tắc "3 không": Trước khi ngủ không làm 3 việc, sáng sớm tránh 3 điều và sau bữa ăn đừng vội vã 3 thứ. 

Chỉ cần điều chỉnh những thói quen nhỏ nhặt này, bạn đã tự xây dựng cho mình một nền tảng sức khỏe vững chắc để tận hưởng cuộc sống viên mãn.

Tuổi thọ dài hay ngắn: Bất ngờ với công thức '3-3-3', thói quen nhỏ quyết định vận mệnh sức khỏe - Ảnh 1.

Tuổi thọ là kết quả của việc kiên trì thực hiện những thói quen khoa học. Ảnh minh họa

Bí quyết tuổi thọ nằm ở "9 chữ không"

1. "3 không" trước khi đi ngủ: Để giấc ngủ thực sự là liều thuốc bổ

Giấc ngủ ngon là chìa khóa của sự tái tạo. Để đảm bảo cơ thể được nghỉ ngơi trọn vẹn trước 23 giờ, bạn cần lưu ý:

Không nên ăn quá no: Chuyên gia khuyến cáo không nên dùng bữa muộn sau 20h. Khi ngủ, nhu động dạ dày giảm xuống, việc nạp quá nhiều thức ăn sẽ khiến hệ tiêu hóa phải làm việc quá tải, gây trằn trọc và ảnh hưởng xấu đến chất lượng giấc ngủ.

Không vận động mạnh: Sau khi tập thể dục, đại não sẽ rơi vào trạng thái hưng phấn cao độ và cần một khoảng thời gian khá dài để bình ổn trở lại. Việc vận động nặng trong vòng 2 giờ trước khi ngủ sẽ khiến bạn khó vào giấc. Tốt nhất, hãy chuyển các bài tập cường độ cao sang ban ngày.

Không lạm dụng điện thoại: Sử dụng điện thoại liên tục hơn 1 giờ trên giường sẽ khiến ánh sáng xanh ức chế sản sinh melatonin (hormone ngủ) tới 22%. Điều này khiến cơ thể luôn rơi vào trạng thái ngủ nông, mệt mỏi khi thức dậy. Nếu bắt buộc phải dùng, hãy giảm độ sáng và không quá 45 phút.

Tuổi thọ dài hay ngắn: Bất ngờ với công thức '3-3-3', thói quen nhỏ quyết định vận mệnh sức khỏe - Ảnh 2.

Chuyên gia khuyến cáo không nên dùng bữa muộn sau 20h. Ảnh minh họa

2. "3 đừng" khi thức dậy: Bảo vệ hệ tim mạch và thần kinh

Sáng sớm là thời điểm nhạy cảm của cơ thể, đặc biệt là với người cao tuổi:

Đừng vội vã rời giường: Khi vừa tỉnh giấc, các đĩa đệm cột sống còn đang thả lỏng, việc thay đổi tư thế từ nằm sang đứng đột ngột dễ gây chấn thương lưng và ảnh hưởng hệ thần kinh. Đặc biệt với người có bệnh lý huyết áp, tim mạch, việc này có thể gây ra những sự cố đáng tiếc. Hãy dành 5 phút nằm trên giường, vươn vai thư giãn rồi mới từ từ ngồi dậy.

Đừng bỏ bữa sáng: Sau khoảng 10 tiếng kể từ bữa tối, cơ thể cần nạp năng lượng để ổn định huyết áp và hormone. Nhịn ăn sáng lâu ngày chắc chắn sẽ dẫn đến rối loạn nội tiết và các bệnh lý dạ dày nghiêm trọng.

Đừng tập thể dục quá sớm: Vào mùa thu đông, chênh lệch nhiệt độ lớn có thể gây sốc nhiệt. Chuyên gia khuyên người già nên đợi sau khi mặt trời mọc khoảng 1 giờ mới ra ngoài. Thời điểm lý tưởng là sau 8-9 giờ sáng hoặc chiều mát trước khi mặt trời lặn.

Tuổi thọ dài hay ngắn: Bất ngờ với công thức '3-3-3', thói quen nhỏ quyết định vận mệnh sức khỏe - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

3. "3 không vội" sau bữa ăn: Để hệ tiêu hóa vận hành trơn tru

Sau khi ăn, máu tập trung về dạ dày để tiêu hóa, vì vậy cần tránh:

Không vội đi tản bộ ngay: Rất nhiều người già gặp tình trạng tụt huyết áp sau ăn, đặc biệt là bệnh nhân tiểu đường, Parkinson hay tim mạch. Thay vì vận động mạnh, hãy ngồi nghỉ hoặc nằm bán ngọa (nửa nằm nửa ngồi). Sau khoảng 20-30 phút mới nên bắt đầu các vận động nhẹ nhàng.

Không vội đi ngủ: Buồn ngủ sau khi ăn là hiện tượng sinh lý bình thường, nhưng ngủ ngay sẽ làm chậm nhu động ruột, khiến thức ăn không được tiêu hóa hết. Đặc biệt với người bị trào ngược dạ dày, tuyệt đối không nằm phẳng trong vòng 2 giờ sau ăn.

Không vội uống trà: Axit tannic trong trà khi vào dạ dày sẽ ức chế tiết dịch vị và dịch ruột, dễ gây khó tiêu và cản trở hấp thụ sắt. Hãy đợi ít nhất 1 giờ sau bữa ăn để thưởng thức tách trà yêu thích của bạn.

Tuổi thọ dài hay ngắn: Bất ngờ với công thức '3-3-3', thói quen nhỏ quyết định vận mệnh sức khỏe - Ảnh 4.

Ảnh minh họa

Tuổi thọ không phải điều xa vời

Trước ngủ: Ăn nhẹ, nghỉ ngơi tĩnh, rời xa màn hình điện thoại.

Sáng dậy: Thức dậy chậm rãi, ăn sáng đầy đủ, tập thể dục khi trời đã ấm.

Sau ăn: Nghỉ ngơi tại chỗ, không ngủ ngay, lùi thời gian uống trà.

Trường thọ không phải là điều xa vời, mà là kết quả của việc kiên trì thực hiện những thói quen khoa học vào đúng thời điểm. Hãy trân trọng cơ thể bằng những kỷ luật nhỏ mỗi ngày!

