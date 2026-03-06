Mới nhất
Thực phẩm rất quen thuộc trên mâm cơm Việt nhưng ít ai biết đến 5 lợi ích sức khỏe đặc biệt này

Thứ sáu, 13:30 06/03/2026 | Sống khỏe
Bảo An
Bảo An
GĐXH - Mướp đắng là loại thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt. Không chỉ có vị thanh mát, loại quả này còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Theo các chuyên gia, canh mướp đắng khi kết hợp với các loại thịt như xương heo, thịt heo, thịt bò hoặc thịt gà không chỉ giúp món ăn thêm đậm đà mà còn mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể.

Canh mướp đắng – món ăn đơn giản nhưng giàu giá trị dinh dưỡng

Mướp đắng (khổ qua) có thể kết hợp với nhiều loại thực phẩm khác nhau để tạo thành món canh bổ dưỡng. Phổ biến nhất là canh mướp đắng nấu xương heo, thịt heo, thịt bò hoặc thịt gà.

Tùy vào nguyên liệu kết hợp mà món canh sẽ có giá trị dinh dưỡng khác nhau. Tuy nhiên, điểm chung của các món canh này là đều cung cấp dưỡng chất từ trái mướp đắng – một loại thực phẩm được đánh giá cao về giá trị đối với sức khỏe. Dưới đây là những lợi ích đáng chú ý của món ăn quen thuộc này được Ths.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội) lý giải.

5 lợi ích của canh mướp đắng với sức khỏe: Mát gan, hỗ trợ tiêu hóa, tốt cho tim mạch - Ảnh 1.

Mướp đắng chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp hỗ trợ mát gan và tăng cường chức năng gan.

5 lợi ích sức khỏe khi ăn canh mướp đắng

Mát gan, hỗ trợ thải độc cơ thể

Mướp đắng có tính hàn nên giúp giảm sinh nhiệt và hạn chế tình trạng nóng trong cơ thể. Nhờ đó, món canh này phù hợp với những người có cơ địa nóng hoặc thường xuyên gặp tình trạng mụn nhọt.

Ăn canh mướp đắng giúp hỗ trợ mát gan và tăng cường khả năng thải độc. Các chất chống oxy hóa có trong mướp đắng còn giúp thúc đẩy hoạt động của enzyme ở gan, từ đó góp phần tăng cường chức năng gan.

5 lợi ích của canh mướp đắng với sức khỏe: Mát gan, hỗ trợ tiêu hóa, tốt cho tim mạch - Ảnh 2.

Canh mướp đắng nấu thịt là món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt, vừa thanh mát vừa giàu dưỡng chất tốt cho sức khỏe.

Hỗ trợ tiêu hóa, phòng ngừa táo bón

Mướp đắng có thể kích thích tế bào ruột tiết dịch tiêu hóa, giúp quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi hơn.

Ngoài ra, loại quả này còn chứa nhiều vitamin C. Đây là chất có khả năng thẩm thấu và kéo nước vào đường ruột, giúp làm mềm phân. Nhờ vậy, việc ăn mướp đắng có thể hỗ trợ phòng ngừa và cải thiện tình trạng táo bón hoặc khó tiêu.

Tăng cường sức đề kháng cho cơ thể

Canh mướp đắng cung cấp lượng vitamin C đáng kể cho cơ thể mỗi ngày. Vitamin C đóng vai trò quan trọng đối với hệ miễn dịch. Chất này giúp ức chế sự tổng hợp của virus, chống lại các yếu tố gây dị ứng, đồng thời hỗ trợ giảm viêm và tăng cường chức năng của các tế bào miễn dịch.

5 lợi ích của canh mướp đắng với sức khỏe: Mát gan, hỗ trợ tiêu hóa, tốt cho tim mạch - Ảnh 3.

Các món canh từ mướp đắng có thể hỗ trợ tiêu hóa, phòng ngừa táo bón nhờ hàm lượng vitamin C dồi dào.

Hỗ trợ cải thiện bệnh tiểu đường

Mướp đắng được xem là thực phẩm tốt cho người mắc bệnh tiểu đường. Trong mướp đắng có chứa các hoạt chất như charantin, polypeptid-P và vicine. Những chất này có khả năng ức chế quá trình chuyển hóa và giảm hấp thụ đường trong cơ thể.

Nhiều nghiên cứu khoa học thực hiện trên người cũng đã chứng minh hiệu quả của mướp đắng trong việc hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Phòng ngừa bệnh tim mạch

Canh mướp đắng còn có tác dụng hỗ trợ hạ cholesterol và giảm mỡ máu. Điều này có được nhờ khả năng thúc đẩy bài tiết cholesterol thông qua axit mật.

Bên cạnh đó, mướp đắng còn cung cấp kali, chất xơ và vitamin C – những dưỡng chất có vai trò chống oxy hóa và giúp tăng cường tuần hoàn máu.

Việc thường xuyên bổ sung canh mướp đắng vào thực đơn có thể giúp hạn chế nguy cơ huyết áp cao, tai biến mạch máu và đột quỵ.

Mướp đắng không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn gia đình mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Khi được chế biến thành các món canh kết hợp với thịt hoặc xương, loại thực phẩm này không chỉ giúp bữa ăn thêm ngon miệng mà còn góp phần hỗ trợ tiêu hóa, tăng sức đề kháng và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

5 lợi ích của canh mướp đắng với sức khỏe: Mát gan, hỗ trợ tiêu hóa, tốt cho tim mạch - Ảnh 4.3 lợi ích ít người biết của vỏ bưởi: Hỗ trợ hô hấp, giảm mỡ máu, hạn chế táo bón nếu dùng đúng cách

GĐXH - Không chỉ là phần thường bị bỏ đi sau khi ăn, vỏ bưởi thực tế chứa nhiều hợp chất có lợi cho sức khỏe. Theo chia sẻ từ Ths.BS Nguyễn Vũ Bình, nếu sử dụng đúng cách, vỏ bưởi có thể hỗ trợ cải thiện hệ hô hấp, giúp giảm mỡ máu và hạn chế táo bón. Tuy nhiên, việc sử dụng cũng cần đúng liều lượng để tránh những ảnh hưởng không mong muốn.

