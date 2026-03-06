Thực phẩm rất quen thuộc trên mâm cơm Việt nhưng ít ai biết đến 5 lợi ích sức khỏe đặc biệt này
GĐXH - Mướp đắng là loại thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt. Không chỉ có vị thanh mát, loại quả này còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Theo các chuyên gia, canh mướp đắng khi kết hợp với các loại thịt như xương heo, thịt heo, thịt bò hoặc thịt gà không chỉ giúp món ăn thêm đậm đà mà còn mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể.
Canh mướp đắng – món ăn đơn giản nhưng giàu giá trị dinh dưỡng
Mướp đắng (khổ qua) có thể kết hợp với nhiều loại thực phẩm khác nhau để tạo thành món canh bổ dưỡng. Phổ biến nhất là canh mướp đắng nấu xương heo, thịt heo, thịt bò hoặc thịt gà.
Tùy vào nguyên liệu kết hợp mà món canh sẽ có giá trị dinh dưỡng khác nhau. Tuy nhiên, điểm chung của các món canh này là đều cung cấp dưỡng chất từ trái mướp đắng – một loại thực phẩm được đánh giá cao về giá trị đối với sức khỏe. Dưới đây là những lợi ích đáng chú ý của món ăn quen thuộc này được Ths.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội) lý giải.
5 lợi ích sức khỏe khi ăn canh mướp đắng
Mát gan, hỗ trợ thải độc cơ thể
Mướp đắng có tính hàn nên giúp giảm sinh nhiệt và hạn chế tình trạng nóng trong cơ thể. Nhờ đó, món canh này phù hợp với những người có cơ địa nóng hoặc thường xuyên gặp tình trạng mụn nhọt.
Ăn canh mướp đắng giúp hỗ trợ mát gan và tăng cường khả năng thải độc. Các chất chống oxy hóa có trong mướp đắng còn giúp thúc đẩy hoạt động của enzyme ở gan, từ đó góp phần tăng cường chức năng gan.
Hỗ trợ tiêu hóa, phòng ngừa táo bón
Mướp đắng có thể kích thích tế bào ruột tiết dịch tiêu hóa, giúp quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi hơn.
Ngoài ra, loại quả này còn chứa nhiều vitamin C. Đây là chất có khả năng thẩm thấu và kéo nước vào đường ruột, giúp làm mềm phân. Nhờ vậy, việc ăn mướp đắng có thể hỗ trợ phòng ngừa và cải thiện tình trạng táo bón hoặc khó tiêu.
Tăng cường sức đề kháng cho cơ thể
Canh mướp đắng cung cấp lượng vitamin C đáng kể cho cơ thể mỗi ngày. Vitamin C đóng vai trò quan trọng đối với hệ miễn dịch. Chất này giúp ức chế sự tổng hợp của virus, chống lại các yếu tố gây dị ứng, đồng thời hỗ trợ giảm viêm và tăng cường chức năng của các tế bào miễn dịch.
Hỗ trợ cải thiện bệnh tiểu đường
Mướp đắng được xem là thực phẩm tốt cho người mắc bệnh tiểu đường. Trong mướp đắng có chứa các hoạt chất như charantin, polypeptid-P và vicine. Những chất này có khả năng ức chế quá trình chuyển hóa và giảm hấp thụ đường trong cơ thể.
Nhiều nghiên cứu khoa học thực hiện trên người cũng đã chứng minh hiệu quả của mướp đắng trong việc hỗ trợ kiểm soát đường huyết.
Phòng ngừa bệnh tim mạch
Canh mướp đắng còn có tác dụng hỗ trợ hạ cholesterol và giảm mỡ máu. Điều này có được nhờ khả năng thúc đẩy bài tiết cholesterol thông qua axit mật.
Bên cạnh đó, mướp đắng còn cung cấp kali, chất xơ và vitamin C – những dưỡng chất có vai trò chống oxy hóa và giúp tăng cường tuần hoàn máu.
Việc thường xuyên bổ sung canh mướp đắng vào thực đơn có thể giúp hạn chế nguy cơ huyết áp cao, tai biến mạch máu và đột quỵ.
Mướp đắng không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn gia đình mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Khi được chế biến thành các món canh kết hợp với thịt hoặc xương, loại thực phẩm này không chỉ giúp bữa ăn thêm ngon miệng mà còn góp phần hỗ trợ tiêu hóa, tăng sức đề kháng và bảo vệ sức khỏe lâu dài.
Cách chọn tinh bột thông minh không làm tăng đường huyếtSống khỏe - 2 giờ trước
Người bệnh đái tháo đường cần kiểm soát các thực phẩm giàu carbohydrate (chủ yếu là tinh bột) trong chế độ ăn uống nhưng không có nghĩa là phải cắt bỏ hoàn toàn. Bí quyết nằm ở việc chọn đúng loại và ăn đúng cách.
Nam kỹ sư sống lành mạnh bất ngờ suy thận ở tuổi 40: Bác sĩ chỉ ra thói quen nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 4 giờ trước
GĐXH - Theo bác sĩ, nguyên nhân khiến nam kỹ sư bị suy thận đến từ một thói quen rất phổ biến ở nhiều người hiện nay: Ngủ quá ít trong thời gian dài.
Người phụ nữ 65 tuổi suýt vỡ nang gan, thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 18 giờ trước
GĐXH - Phát hiện nang gan nhưng không tái khám, người phụ nữ 65 tuổi ở Hưng Yên bị xuất huyết, buộc phải phẫu thuật để tránh nguy cơ vỡ gây chảy máu ổ bụng.
3 lợi ích ít người biết của vỏ bưởi: Hỗ trợ hô hấp, giảm mỡ máu, hạn chế táo bón nếu dùng đúng cáchSống khỏe - 22 giờ trước
GĐXH - Không chỉ là phần thường bị bỏ đi sau khi ăn, vỏ bưởi thực tế chứa nhiều hợp chất có lợi cho sức khỏe. Theo chia sẻ từ Ths.BS Nguyễn Vũ Bình, nếu sử dụng đúng cách, vỏ bưởi có thể hỗ trợ cải thiện hệ hô hấp, giúp giảm mỡ máu và hạn chế táo bón. Tuy nhiên, việc sử dụng cũng cần đúng liều lượng để tránh những ảnh hưởng không mong muốn.
Người phụ nữ mắc suy thận lúc tuổi già: Bác sĩ chỉ ra thói quen tưởng tốt, nhiều người Việt vẫn làmSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Suốt nhiều năm, người phụ nữ mắc bệnh suy thận đã duy trì thói quen tự bốc thuốc bắc về uống song song với thuốc điều trị bệnh nền.
Người phụ nữ 55 tuổi mắc ung thư dạ dày giai đoạn 4 gặp may mắn: Cơ hội điều trị tốt sau ca mổSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Ung thư dạ dày giai đoạn 4 gây tắc ruột, người phụ nữ được phẫu thuật để giành lại cơ hội điều trị.
Tuổi thọ dài hay ngắn: Đừng bỏ qua công thức '3 không, 3 không vội, 3 đừng'Sống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Tuổi thọ không phải là điều xa vời, mà là kết quả của việc kiên trì thực hiện những thói quen khoa học vào đúng những thời điểm này trong ngày.
Nam giới ngoài 40 tuổi đừng chủ quan: 7 dưỡng chất quan trọng giúp giữ phong độ và phòng bệnh sớmSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Các chuyên gia khuyến nghị, chỉ cần bổ sung đúng 7 dưỡng chất quan trọng này, đàn ông trung niên hoàn toàn có thể duy trì phong độ, bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa nhiều bệnh lý nguy hiểm.
7 siêu thực phẩm mùa xuân giúp thải độc, đẹp da và tăng đề kháng: Ăn đúng là khỏe cả nămSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Mùa xuân là thời điểm cơ thể dễ mệt mỏi, tích tụ độc tố và suy giảm đề kháng do thay đổi thời tiết. Theo chuyên gia dinh dưỡng, việc bổ sung các siêu thực phẩm mùa xuân như măng tây, atisô, dâu tây, rau chân vịt hay đậu Hà Lan có thể giúp thanh lọc cơ thể, cải thiện làn da và tăng sức đề kháng một cách tự nhiên.
Người đàn ông 64 tuổi bất ngờ cùng lúc mắc 2 bệnh ung thư: Có 2 dấu hiệu người Việt thường xem nhẹSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Chỉ với biểu hiện đau bụng âm ỉ kèm vàng da nhẹ, người đàn ông 64 tuổi đi khám bất ngờ phát hiện ung thư bàng quang và ung thư ống mật chủ.
Người phụ nữ mắc suy thận lúc tuổi già: Bác sĩ chỉ ra thói quen tưởng tốt, nhiều người Việt vẫn làmSống khỏe
GĐXH - Suốt nhiều năm, người phụ nữ mắc bệnh suy thận đã duy trì thói quen tự bốc thuốc bắc về uống song song với thuốc điều trị bệnh nền.