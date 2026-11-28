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Thực phẩm giàu sắt đóng vai trò quan trọng trong chế độ ăn của phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Trong kỳ kinh nguyệt, cơ thể mất một lượng máu nhất định, kéo theo lượng sắt bị hao hụt. Nếu tình trạng mất máu kéo dài mà chế độ ăn không cung cấp đủ sắt, nguy cơ thiếu sắt và thiếu máu có thể tăng lên.

Vì vậy, lựa chọn thực phẩm phù hợp giúp duy trì lượng sắt cần thiết cho cơ thể.

1. Vì sao phụ nữ cần bổ sung thực phẩm giàu chất sắt sau kỳ kinh nguyệt?

Sau kỳ kinh nguyệt, phụ nữ nên ưu tiên các thực phẩm giàu sắt để giảm mệt mỏi.

Sắt là khoáng chất cần thiết để cơ thể sản xuất hemoglobin – thành phần của hồng cầu có nhiệm vụ vận chuyển oxy từ phổi đến các mô. Sắt cũng tham gia cấu tạo myoglobin, protein dự trữ oxy trong cơ.

Khi kinh nguyệt ra nhiều hoặc kéo dài, cơ thể có thể mất lượng sắt đáng kể. Nếu không được bù đắp, tình trạng thiếu sắt có thể dẫn đến thiếu máu, gây mệt mỏi, chóng mặt, da xanh xao, tim đập nhanh và khó thở.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), phụ nữ có kinh nguyệt ra nhiều cần được thăm khám để xác định nguyên nhân và đánh giá nguy cơ thiếu máu. Chế độ ăn giàu sắt có vai trò hỗ trợ nhưng không thay thế việc điều trị khi đã thiếu máu do thiếu sắt.

2. 5 loại thực phẩm giàu chất sắt phụ nữ nên bổ sung

Thịt đỏ và hải sản

Thịt bò nạc, thịt lợn và các loại hải sản như nghêu, sò, hàu là những nguồn cung cấp sắt đáng chú ý. Sắt trong thực phẩm động vật tồn tại dưới dạng sắt heme và sắt không heme. Trong đó, sắt heme thường được cơ thể hấp thu dễ hơn.

Ngoài sắt, thịt và hải sản còn cung cấp protein, vitamin B12 và các dưỡng chất cần thiết cho quá trình tạo máu. Nên ưu tiên thịt nạc, chế biến vừa phải và ăn đa dạng thay vì phụ thuộc vào một loại thực phẩm.

Rau lá xanh đậm

Rau bina (cải bó xôi), rau dền và một số loại rau lá xanh đậm cung cấp sắt không heme cùng folate và chất xơ.

Folate tham gia quá trình tạo tế bào mới, trong đó có tế bào máu. Tuy nhiên, sắt từ thực vật thường khó hấp thu hơn sắt từ thịt. Có thể kết hợp rau xanh với cà chua, ớt chuông hoặc nước cam để tăng hấp thu sắt.

Các loại đậu và chế phẩm từ đậu nành

Các loại đậu và hạt giàu sắt phổ biến gồm đậu lăng, đậu nành, đậu đen, đậu đỏ, đậu trắng...

Đậu lăng, đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh, đậu nành và đậu phụ là những lựa chọn phù hợp để bổ sung sắt, đặc biệt với phụ nữ ăn chay hoặc hạn chế thịt.

Ngoài sắt, nhóm thực phẩm này còn cung cấp protein thực vật, chất xơ và folate. Nên thay đổi các loại đậu trong thực đơn để đa dạng nguồn dinh dưỡng.

Các loại hạt

Hạt bí, hạt vừng, hạt hướng dương, hạnh nhân và hạt điều có chứa sắt cùng protein thực vật, chất béo không bão hòa và một số khoáng chất.

Có thể thêm các loại hạt vào sữa chua, cháo, salad hoặc dùng làm món ăn nhẹ. Tuy nhiên, nên kiểm soát khẩu phần vì nhóm thực phẩm này cũng chứa nhiều năng lượng.

Trái cây sấy khô và ngũ cốc bổ sung sắt

Mơ khô, nho khô và một số loại trái cây sấy cung cấp một lượng sắt thực vật. Bên cạnh đó, ngũ cốc ăn sáng và bánh mì được bổ sung vi chất cũng có thể là nguồn cung cấp sắt đáng kể.

Nên kiểm tra nhãn thành phần để lựa chọn sản phẩm thực sự được tăng cường sắt, đồng thời hạn chế loại chứa nhiều đường bổ sung.

3. Cách tăng hấp thu sắt từ thực phẩm giàu chất sắt

ThS.BS Lê Quang Dương, Giám đốc Trung tâm Phát triển Sức khoẻ bền vững (VietHealth) cho biết không chỉ lựa chọn thực phẩm, cách kết hợp trong bữa ăn cũng ảnh hưởng đến khả năng hấp thu sắt.

Vitamin C giúp tăng hấp thu sắt không heme có trong rau xanh, các loại đậu và hạt. Vì vậy, nên kết hợp thực phẩm giàu sắt với cam, chanh, ổi, cà chua hoặc ớt chuông.

Ngược lại, trà và cà phê có thể làm giảm hấp thu sắt nếu uống cùng bữa ăn. Không nên uống hai loại đồ uống này ngay trong bữa ăn giàu sắt.

Phụ nữ có kinh nguyệt kéo dài trên 7 ngày, phải thay băng vệ sinh mỗi 1 - 2 giờ, thường xuyên chóng mặt, mệt mỏi hoặc khó thở nên đi khám. Bác sĩ có thể chỉ định một số xét nghiệm để đánh giá tình trạng thiếu sắt.

Thực phẩm giàu chất sắt giúp bổ sung dưỡng chất cần thiết sau kỳ kinh nguyệt nhưng không thể thay thế điều trị nếu đã thiếu máu. Duy trì chế độ ăn đa dạng, kết hợp thực phẩm giàu vitamin C và thăm khám khi có dấu hiệu bất thường là cách phù hợp để bảo vệ sức khỏe phụ nữ.



