Tái hôn sau biến cố, người phụ nữ 38 tuổi mong có con

Năm 2012, khi sinh con thứ ba bằng phương pháp mổ lấy thai, chị Hoài đồng thời thực hiện thắt ống dẫn trứng để triệt sản. Thời điểm đó, chị không muốn sinh thêm con và cho rằng đây là phương pháp phù hợp. Tuy nhiên, sau biến cố chồng cũ qua đời, chị tái hôn và mong muốn có thêm con trong cuộc hôn nhân mới.

Chị Hoài đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội (IVF Tâm Anh), xin tư vấn "tháo nút thắt vòi trứng" để có thể mang thai tự nhiên.

BS.CKI Lê Đức Thắng cho biết sau triệt sản, vòi trứng không thể thông trở lại chỉ bằng cách tháo nút thắt. Một số trường hợp có thể được vi phẫu nối vòi trứng, song cần đánh giá kỹ trước khi thực hiện.

Với kỹ thuật này, bác sĩ cắt bỏ đoạn vòi trứng đã thắt hoặc tổn thương, sau đó nối hai đầu còn lại dưới kính phóng đại. Khả năng phục hồi phụ thuộc vào phương pháp triệt sản trước đó, vị trí thắt, chiều dài và tình trạng phần vòi trứng còn lại, mức độ dính, cùng tuổi và dự trữ buồng trứng của người phụ nữ. Ngay cả khi nối thành công về mặt giải phẫu, vòi trứng cũng chưa chắc khôi phục đầy đủ chức năng vận chuyển noãn và phôi.

Bác sĩ Thắng tư vấn cho chị Hoài. Ảnh: BVCC

Dự trữ buồng trứng giảm, bác sĩ tư vấn thụ tinh trong ống nghiệm

Do chị Hoài đã ba lần sinh mổ, bác sĩ đồng thời đánh giá sức khỏe tổng thể, tình trạng tử cung, niêm mạc và sẹo mổ cũ để cân nhắc khả năng mang thai thêm. Tiền sử mổ lấy thai nhiều lần không đồng nghĩa người phụ nữ không thể tiếp tục sinh con, song có thể làm tăng một số nguy cơ trong thai kỳ và khi sinh, do đó cần được tư vấn, theo dõi riêng.

Kết quả kiểm tra ghi nhận vòi trứng có dịch, chỉ số AMH còn 0,9 ng/mL, cho thấy dự trữ buồng trứng giảm. Theo bác sĩ Thắng, vi phẫu nối vòi trứng trong trường hợp này có khả năng thành công thấp. Nếu trải qua phẫu thuật rồi tiếp tục chờ mang thai tự nhiên, người bệnh có thể mất thêm thời gian trong khi số lượng và chất lượng noãn suy giảm theo tuổi.

Bác sĩ tư vấn chị Hoài thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Phương pháp này giúp noãn và tinh trùng thụ tinh bên ngoài cơ thể, sau đó chuyển phôi vào tử cung, không phụ thuộc vào khả năng lưu thông của vòi trứng.

Chị Hoài được kích thích buồng trứng bằng phác đồ cá thể hóa, chọc hút 7 noãn. Chuyên viên phôi học lọc rửa mẫu tinh trùng của người chồng, lựa chọn tinh trùng và tiêm trực tiếp vào bào tương noãn (ICSI). Các noãn thụ tinh được nuôi trong tủ time-lapse tích hợp AI, tạo ba phôi ngày 5 chất lượng rất tốt.

Mang thai sau 14 năm thắt ống dẫn trứng, sinh bé trai nặng 3 kg

Trước khi chuyển phôi, bác sĩ Thắng nội soi buồng tử cung, xử lý dịch ứ đọng và đánh giá niêm mạc. Khi buồng tử cung ổn định, chị Hoài được chuẩn bị niêm mạc và chuyển một phôi ngày 5. Chị mang thai thành công.

Thai kỳ được bác sĩ Trung tâm Sản Phụ khoa theo dõi sát do người mẹ lớn tuổi, có tiền sử sinh mổ nhiều lần. Đầu tháng 10, chị sinh bé trai nặng 3 kg.

BS.CKI Lê Đức Thắng cho biết triệt sản là biện pháp tránh thai vĩnh viễn, phù hợp với người đã chắc chắn không muốn sinh thêm. Tuy nhiên, mong muốn sinh con có thể thay đổi theo thời gian, điều kiện kinh tế hoặc hoàn cảnh gia đình, trong khi khả năng phục hồi vòi trứng sau triệt sản không được bảo đảm.

Nghiên cứu CREST theo dõi hơn 11.000 phụ nữ Mỹ trong 14 năm ghi nhận xác suất từng bày tỏ hối tiếc là 20,3% ở nhóm triệt sản khi 30 tuổi trở xuống và 5,9% ở nhóm trên 30 tuổi. Tại Việt Nam chưa có số liệu chính thức, song IVF Tâm Anh cũng ghi nhận những trường hợp đến thăm khám do mong muốn sinh con sau nhiều năm triệt sản.

Bác sĩ Thắng khuyến cáo phụ nữ cần cân nhắc kỹ kế hoạch sinh con lâu dài trước khi triệt sản, đồng thời được tư vấn đầy đủ về tính vĩnh viễn của phương pháp. Người chưa chắc chắn về kế hoạch sinh con, đặc biệt nhóm dưới 30 tuổi, có thể cân nhắc dụng cụ tử cung hoặc que cấy tránh thai. Đây là những biện pháp có tác dụng kéo dài nhưng khả năng sinh sản có thể phục hồi sau khi ngừng sử dụng.

Trường hợp đã triệt sản và muốn sinh thêm nên khám sớm để đánh giá tình trạng vòi trứng, dự trữ buồng trứng cùng các yếu tố sinh sản của hai vợ chồng. Từ kết quả kiểm tra, bác sĩ sẽ tư vấn vi phẫu nối vòi trứng hoặc IVF, tránh kéo dài thời gian khi khả năng sinh sản của người phụ nữ tiếp tục suy giảm theo tuổi.