Vợ chồng chị Hương đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM (IVF Tâm Anh TP.HCM) thăm khám sau hai năm hiếm muộn, từng trải qua 3 lần thụ tinh ống nghiệm tại một bệnh viện nhưng đều gặp tình trạng thai ngừng phát triển sớm.

BS.CKI Nguyễn Thị Thạch Thảo cho biết, thất bại chuyển phôi nhiều lần có thể liên quan đến nhiều yếu tố như chất lượng phôi, bất thường tại buồng tử cung, nội mạc tử cung, nội tiết hoặc vấn đề di truyền của hai vợ chồng. Vì vậy, người bệnh cần được đánh giá toàn diện trước khi tiếp tục điều trị IVF.

Con gái mới sinh của chị Hương tại Bệnh viện. Ảnh: BVCC

Phát hiện nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả năng làm tổ của phôi

Qua thăm khám, dự trữ buồng trứng của chị Hương bình thường, hai vòi trứng thông tốt, song siêu âm ghi nhận tình trạng tăng sinh nội mạc tử cung. Người bệnh còn mắc hội chứng tăng đông máu do mang đột biến đồng hợp tử MTHFR và PAI-1. Người chồng có sức khỏe sinh sản bình thường.

Sau quá trình kích thích buồng trứng, bác sĩ chọc hút được 20 noãn trưởng thành. Các noãn được thụ tinh bằng kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI) để tạo phôi. Toàn bộ phôi được nuôi cấy, theo dõi bằng hệ thống Time-lapse tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), thu được hai phôi ngày 5 và hai phôi ngày 6.

Điều trị viêm nội mạc tử cung trước khi chuyển phôi

Trước khi chuyển phôi, bác sĩ Thảo tiến hành nội soi buồng tử cung xử lý tình trạng tăng sinh nội mạc tử cung, đồng thời khảo sát buồng tử cung để chuẩn bị cho quá trình đón phôi làm tổ. Qua nội soi, bác sĩ phát hiện chị Hương mắc viêm nội mạc tử cung mạn tính.

Tình trạng viêm kéo dài làm thay đổi môi trường nội mạc, ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận và làm tổ của phôi. Chị Hương được điều trị kiểm soát viêm trong hai tuần, đồng thời chuẩn bị nội mạc tử cung phù hợp trước khi chuyển phôi.

Bác sĩ Thảo chuyển một phôi ngày 5 vào buồng tử cung, giúp chị Hương mang thai ngay lần chuyển phôi đầu tiên tại IVF Tâm Anh TP.HCM.

Mang thai thành công sau điều trị, sinh con gái 3,4 kg

Bên cạnh sử dụng thuốc nội tiết giữ thai, bác sĩ chỉ định chị Hương dùng thuốc chống đông đến tuần thai thứ 12. Thai kỳ tiến triển thuận lợi, chị sinh con gái nặng 3,4 kg. Ba phôi còn lại được trữ đông để vợ chồng có thể sinh thêm con trong tương lai.

BS.CKI Nguyễn Thị Thạch Thảo lưu ý, những cặp vợ chồng từng chuyển phôi thất bại nhiều lần nên lưu giữ đầy đủ hồ sơ thăm khám và kết quả điều trị trước đó. Đây là cơ sở giúp bác sĩ đánh giá toàn diện, nhận diện các yếu tố nguy cơ và xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa phù hợp.

Các cặp vợ chồng sau 12 tháng sinh hoạt tình dục đều đặn, không sử dụng biện pháp tránh thai nhưng chưa có thai nên đi khám hiếm muộn. Với phụ nữ từ 35 tuổi trở lên, thời gian này nên rút ngắn còn 6 tháng. Những người có tiền sử sảy thai, chuyển phôi thất bại nhiều lần hoặc mắc bệnh lý sinh sản nên đi khám sớm, không cần chờ đủ thời gian.

Việc xác định đúng nguyên nhân và điều trị kịp thời giúp tăng cơ hội có con.