Ngày 25/11, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết, các bác sĩ Khoa Phụ sản của Bệnh viện vừa phẫu thuật thành công trường hợp sản phụ mang thai lần hai, thai 37 tuần, có tiền sử mổ lấy thai ở lần sinh trước và được chẩn đoán mắc rau tiền đạo kết hợp rau cài răng lược trên nền sẹo mổ tử cung cũ.

Đây là tình trạng sản khoa phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xuất huyết nặng trong quá trình phẫu thuật lấy thai và xử trí bánh rau, đòi hỏi đội ngũ y tế phải đánh giá kỹ lưỡng, chuẩn bị đầy đủ các phương án dự phòng trước khi can thiệp.

Các bác sĩ phẫu thuật cho sản phụ. Ảnh: BVCC.

Rau tiền đạo là tình trạng bánh rau bám ở đoạn dưới tử cung, che lấp một phần hoặc toàn bộ lỗ trong cổ tử cung, làm tăng nguy cơ xuất huyết trong thai kỳ và khi sinh. Trong khi đó, rau cài răng lược là tình trạng bánh rau bám dính bất thường, xâm lấn vào lớp cơ tử cung ở các mức độ khác nhau, khiến bánh rau khó bong sau sinh và có thể gây chảy máu ồ ạt khi phẫu thuật lấy thai hoặc xử trí bánh rau.

Đáng chú ý, tiền sử mổ lấy thai kết hợp với rau tiền đạo là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ rau cài răng lược. Khi hai bệnh lý này cùng xuất hiện, sản phụ có thể đối mặt với nhiều biến chứng nghiêm trọng như băng huyết nặng, phải truyền máu khối lượng lớn, tổn thương các cơ quan lân cận, thậm chí phải phẫu thuật cắt tử cung để kiểm soát chảy máu.

Trước tính chất phức tạp của ca bệnh, BSCKII Nguyễn Đức Tú, Trưởng khoa Phụ sản, cùng ê-kíp bác sĩ đã tiến hành hội chẩn, đánh giá tình trạng sản phụ và chủ động xây dựng phương án phẫu thuật. Các phương án dự phòng được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm hạn chế tối đa nguy cơ tai biến, đặc biệt là biến chứng băng huyết trong quá trình can thiệp.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm cao và sự phối hợp chặt chẽ giữa ê-kíp phẫu thuật cùng các bộ phận liên quan, ca phẫu thuật đã diễn ra thành công.

Sau 6 ngày điều trị, sức khỏe của hai mẹ con hồi phục tốt và được xuất viện. Ảnh: BVCC.

Trong quá trình phẫu thuật, sản phụ được truyền 2 đơn vị máu để bảo đảm an toàn. Sau phẫu thuật, sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh đều ổn định, tiếp tục được theo dõi và chăm sóc theo quy trình chuyên môn. Sau 6 ngày điều trị, sức khỏe của hai mẹ con hồi phục tốt và được xuất viện.

Thành công của ca bệnh cho thấy vai trò quan trọng của việc phát hiện sớm, đánh giá chính xác nguy cơ và chủ động xây dựng kế hoạch can thiệp đối với những trường hợp thai kỳ nguy cơ cao.

Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ có tiền sử mổ lấy thai, đặc biệt khi mang thai ở những lần tiếp theo, cần khám thai định kỳ và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ. Việc siêu âm đánh giá vị trí bánh rau, phát hiện sớm những bất thường về rau thai có ý nghĩa quan trọng trong phân tầng nguy cơ, từ đó xây dựng kế hoạch theo dõi và lựa chọn phương pháp sinh phù hợp.

Đối với những trường hợp nghi ngờ rau tiền đạo hoặc rau cài răng lược, sản phụ cần được thăm khám, đánh giá tại cơ sở y tế có đủ năng lực chuyên môn để xây dựng phương án xử trí phù hợp, chủ động dự phòng các biến chứng có thể xảy ra.