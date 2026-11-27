Theo Kế hoạch số 450/KH-UBND ngày 20/11/2026 do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà ký ban hành, các hoạt động hưởng ứng năm nay có chủ đề "Dân số khỏe, đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc".

Thành phố tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân số và phát triển; chú trọng các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố và nâng cao chất lượng dân số trong mối quan hệ với phát triển kinh tế - xã hội.

Một trong những nội dung trọng tâm là truyền thông về tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; sàng lọc, chẩn đoán và điều trị bệnh, tật trước sinh, sơ sinh; chăm sóc sức khỏe sinh sản; thích ứng với già hóa dân số; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và duy trì mức sinh thay thế.

Đáng chú ý, Hà Nội sẽ tăng cường tuyên truyền lợi ích của việc sinh đủ hai con, vận động các cặp vợ chồng chủ động lựa chọn thời điểm sinh con phù hợp với sức khỏe, điều kiện kinh tế và hoàn cảnh gia đình.

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Theo kế hoạch, Thành phố tổ chức phát động Tháng Hành động Quốc gia về Dân số, ôn lại truyền thống 65 năm công tác dân số, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích. Thành phố cũng dự kiến đề xuất Chủ tịch UBND TP tặng Bằng khen cho 20 tập thể và 20 cá nhân có đóng góp trong công tác dân số.

Cùng với đó, Hà Nội sẽ tổ chức cổ động, diễu hành trên một số tuyến phố; phối hợp xây dựng phóng sự về sự phát triển, thay đổi của công tác dân số trong 65 năm qua và các video tuyên truyền về chủ đề, thông điệp của Tháng hành động.

Đặc biệt, dự kiến từ ngày 8/12 đến 26/12/2026, thành phố sẽ treo 200 băng rôn, phướn tuyên truyền trên các tuyến phố chính của Thủ đô.

Tại các xã, phường, hoạt động hưởng ứng được triển khai phù hợp với điều kiện thực tế, thông qua mít tinh, hội nghị, tọa đàm, diễu hành, giao lưu và truyền thông trực tiếp tại cộng đồng. Các hoạt động cũng được gắn với tổng kết công tác dân số năm 2026 và triển khai nhiệm vụ năm 2027.

Việc tổ chức Tháng hành động và kỷ niệm 65 năm Ngày Dân số Việt Nam là dịp để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và người dân, đồng thời thúc đẩy chuyển trọng tâm công tác dân số theo hướng toàn diện, chú trọng chất lượng dân số và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Thủ đô.

Gần 700 học sinh THCS được truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản GĐXH - Trạm Y tế phường Nghĩa Đô (Hà Nội) phối hợp với Trường Tiểu học – Trung học cơ sở Nghĩa Đô tổ chức chương trình truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên cho gần 700 học sinh khối 6 và khối 7, giúp các em hiểu hơn về những thay đổi ở tuổi dậy thì và cách chủ động bảo vệ sức khỏe.