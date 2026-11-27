Theo đó, hoạt động được triển khai thực hiện Kế hoạch số 1179/KH-CCDSTEPCTNXH ngày 7/10/2026 của Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội thành phố Hà Nội về tuyên truyền, vận động các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình; đồng thời huy động nguồn lực tham gia cung ứng dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn, tầm soát, chẩn đoán và điều trị trước sinh, sơ sinh năm 2026.

Báo cáo viên phổ biến những nội dung thiết thực về công tác dân số cho các Chi bộ thôn. Ảnh: X.Mai

Tại các buổi tuyên truyền, báo cáo viên tập trung phổ biến những nội dung thiết thực như quy định của Luật Hôn nhân và gia đình; ý nghĩa, lợi ích của khám sức khỏe trước khi kết hôn; tầm quan trọng của tầm soát, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh. Vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc đưa các chính sách dân số đến gần hơn với người dân cũng được nhấn mạnh.

Các buổi tuyên truyền nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên tại các chi bộ thôn. Việc đưa nội dung dân số đến sinh hoạt tại tổ chức Đảng ở cơ sở góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong vận động người dân thực hiện các quy định pháp luật về hôn nhân, gia đình và chủ động chăm sóc sức khỏe.

Cán bộ, đảng viên các chi bộ thôn tham dự buổi tuyên truyền. Ảnh; X.Mai

Theo Trạm Y tế xã Xuân Mai, công tác dân số không chỉ là nhiệm vụ của ngành Y tế mà cần có sự tham gia của cấp ủy Đảng, chính quyền và cộng đồng. Sự phối hợp của các chi bộ thôn được kỳ vọng tiếp tục lan tỏa đến nhiều địa bàn, góp phần đưa các chính sách dân số vào đời sống, hướng tới xây dựng những gia đình khỏe mạnh, hạnh phúc.