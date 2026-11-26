Kiện toàn mạng lưới cộng tác viên dân số tại 126 xã, phường

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Công văn số 6519/UBND-KGVX ngày 19/11/2026 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2026/NQ-HĐND ngày 28/10/2026 của HĐND thành phố, quy định một số nội dung, mức chi thực hiện công tác dân số và phát triển.

Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc và UBND các xã, phường tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các chính sách hỗ trợ đến cán bộ, công chức, viên chức, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người dân. Các đơn vị phải chủ động chuẩn bị điều kiện cần thiết để triển khai các chính sách, bảo đảm kịp thời, thống nhất, đúng đối tượng và sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước.

Sở Y tế được giao làm cơ quan đầu mối tham mưu UBND thành phố tổ chức triển khai Nghị quyết trên toàn địa bàn. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phối hợp với UBND các xã, phường rà soát, tổng hợp, đề xuất phân bổ số lượng cộng tác viên dân số cho 126 xã, phường.

Cùng với việc kiện toàn mạng lưới cộng tác viên, Sở Y tế có trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với 4 chính sách; xây dựng quy trình thực hiện, thông tin, giấy tờ, biểu mẫu và thủ tục đề nghị hỗ trợ. Cơ quan này cũng hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn, bảo đảm thống nhất về chuyên môn.

Đối với việc xác định đối tượng thụ hưởng, Sở Y tế phối hợp với các cơ quan liên quan đối chiếu thông tin, tổng hợp kết quả thực hiện, hướng dẫn hồ sơ đề nghị và phương pháp thống kê, xác minh số liệu. Công tác thẩm định cũng được tổ chức nhằm bảo đảm việc đánh giá kết quả giữa các xã, phường khách quan, chính xác và thống nhất.

Về nguồn lực, Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan; đồng thời hướng dẫn chế độ chi, thanh toán và quyết toán theo quy định.

Tập huấn kiến thức, kỹ năng tư vấn thực hành dinh dưỡng cho cộng tác viên dân số phường Đống Đa, TP Hà Nội, tháng 11/2026.

Công an TP Hà Nội chỉ đạo công an cấp xã phối hợp xác minh, cung cấp, đối chiếu thông tin đăng ký thường trú, tạm trú của người đề nghị hưởng chính sách; hỗ trợ khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo thẩm quyền.

Sở Tư pháp hướng dẫn các cơ quan đăng ký hộ tịch phối hợp cung cấp, xác minh thông tin khai sinh và các dữ liệu hộ tịch liên quan, làm căn cứ xác định đối tượng thụ hưởng.

Đối với 126 xã, phường, UBND thành phố yêu cầu trực tiếp tổ chức thực hiện các chính sách trên địa bàn; phân công rõ trách nhiệm cho bộ phận chuyên môn, Trạm Y tế, đơn vị được giao dự toán và đầu mối phụ trách từng chính sách.

Các địa phương phải công khai đối tượng, điều kiện, mức hưởng; hướng dẫn người dân tiếp cận chính sách thuận lợi; tổ chức rà soát, xác minh, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thực hiện chi trả theo quy định. Đồng thời, rà soát, kiện toàn, quản lý mạng lưới cộng tác viên dân số và xây dựng dự toán kinh phí phục vụ triển khai.

Các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập có trách nhiệm tổ chức tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế; công khai quy trình, nội dung dịch vụ, xác nhận việc thực hiện dịch vụ cho người dân và phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình xác minh, giải quyết chính sách.

Những chính sách về công tác dân số Hà Nội, người dân và địa phương được hưởng gì?

Theo Nghị quyết số 94/2026/NQ-HĐND được HĐND TP Hà Nội thông qua ngày 28/10/2026, thành phố quy định 4 nội dung hỗ trợ nhằm khuyến khích sinh đủ hai con, nâng cao chất lượng dân số và duy trì mức sinh thay thế.

Thứ nhất, tăng thù lao cho cộng tác viên dân số. Cộng tác viên dân số tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn Hà Nội được hưởng mức thù lao bằng 0,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

Đây là lực lượng giữ vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động, cung cấp thông tin và đưa các chính sách dân số đến từng hộ gia đình. Theo quy định, chính sách thù lao này có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Phần chênh lệch thù lao của cộng tác viên trong thời gian từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/12/2026 sẽ được chi trả trong năm 2027.

Thứ hai, hỗ trợ 1 triệu đồng cho mỗi cặp đôi thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn. Đối tượng được hỗ trợ là nam và nữ đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật, có đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ 6 tháng trở lên tại Hà Nội và thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn tại cơ sở y tế đủ điều kiện theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Chính sách nhằm khuyến khích các cặp đôi chủ động kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân, góp phần phát hiện sớm những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, thai kỳ và sức khỏe của thế hệ tương lai.

Thứ ba, hỗ trợ 4 triệu đồng đối với phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi. Theo nghị quyết, phụ nữ đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ 6 tháng trở lên trên địa bàn Hà Nội khi sinh đủ hai con trước 35 tuổi được hỗ trợ một lần với mức 4 triệu đồng/người.

Trường hợp người phụ nữ đồng thời đủ điều kiện hưởng hỗ trợ tài chính khi sinh con theo Nghị định số 168/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ, chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất, không nhận đồng thời nhiều khoản hỗ trợ cho cùng một lần sinh.

Thứ tư, thưởng cho các xã, phường có thành tích duy trì mức sinh thay thế. Cụ thể, địa phương có 3 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ hai con, được UBND thành phố khen thưởng và hỗ trợ 30 triệu đồng.

Mức hỗ trợ tăng lên 60 triệu đồng đối với xã, phường có 5 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ này. Các địa phương có thành tích tiêu biểu còn có thể được xem xét khen thưởng theo quy định về thi đua, khen thưởng.

Đáng chú ý, 3 chính sách gồm hỗ trợ khám sức khỏe trước khi kết hôn, hỗ trợ phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi và hỗ trợ các địa phương duy trì mức sinh thay thế có hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Riêng chính sách thù lao cộng tác viên dân số đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Việc ban hành và chuẩn bị triển khai đồng bộ các chính sách thể hiện nỗ lực của Hà Nội trong việc chuyển trọng tâm công tác dân số từ quản lý quy mô sang dân số và phát triển, chú trọng nâng cao chất lượng dân số, khuyến khích mức sinh hợp lý và chủ động thích ứng với già hóa dân số.

Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm tạo điều kiện để người dân thực hiện quyền và trách nhiệm trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình và nuôi dạy con, đồng thời khuyến khích các địa phương cùng tham gia duy trì mức sinh thay thế.