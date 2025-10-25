5 loại trà hỗ trợ cân bằng nội tiết tố, tốt cho sức khỏe phụ nữ

Nội tiết tố – hay còn gọi là hormone – là "người chỉ huy thầm lặng" điều phối hầu hết hoạt động trong cơ thể, từ giấc ngủ, cảm xúc đến chuyển hóa năng lượng và sức khỏe sinh sản.

Khi nội tiết tố mất cân bằng do căng thẳng, chế độ ăn uống, tuổi tác hoặc bệnh lý, cơ thể có thể xuất hiện các dấu hiệu như mệt mỏi , thay đổi tâm trạng, rối loạn kinh nguyệt hay giảm ham muốn… Bên cạnh việc duy trì lối sống lành mạnh, một số loại trà tự nhiên cũng có thể hỗ trợ điều hòa nội tiết tố một cách an toàn và hiệu quả.

1. Trà xanh - hỗ trợ độ nhạy insulin và cân bằng estrogen

Trà xanh , cùng với trà đen, ô long và trà trắng, đều được chiết xuất từ cây Camellia sinensis . Khác với các loại trà đã qua lên men, trà xanh không lên men nên giữ lại nhiều chất chống oxy hóa; trong đó epigallocatechin gallate (EGCG) là một polyphenol mạnh có vai trò bảo vệ tế bào và hỗ trợ trao đổi chất - tức cách cơ thể sử dụng năng lượng - cũng như sức khỏe nội tiết tố.

Nhiều nghiên cứu cho thấy trà xanh có thể giúp hạ đường huyết , cải thiện độ nhạy insulin và hỗ trợ giảm cân ở mức vừa phải - những tác dụng này đặc biệt có lợi cho người bị hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS), một rối loạn đi kèm với tăng androgen (nội tiết tố nam), mụn, rậm lông và kinh nguyệt không đều. Lợi ích thường rõ hơn khi sử dụng đều đặn; một số nghiên cứu ghi nhận thay đổi có ý nghĩa khi uống trà xanh thường xuyên trong ít nhất ba tháng.

Các nghiên cứu dài hạn cũng gợi ý nhiều lợi ích bổ sung: Một nghiên cứu theo dõi cho thấy những phụ nữ uống trà xanh hàng ngày trong hơn 20 năm có xu hướng có mức estrogen "khỏe" hơn, cân nặng thấp hơn và giấc ngủ tốt hơn. Những khảo sát tương ứng ở nam giới cho thấy một số người có mức testosterone cao hơn, tâm trạng cải thiện và giấc ngủ tốt hơn.

Về an toàn, trà xanh nói chung phù hợp với hầu hết mọi người. Các tác dụng phụ nhẹ đôi khi gặp bao gồm đi tiểu nhiều hơn hoặc khó chịu dạ dày. Lưu ý thêm rằng trà xanh chứa caffeine và các hợp chất có thể tương tác với một số thuốc (ví dụ thuốc chống đông, thuốc ảnh hưởng đến tim mạch) hoặc làm giảm hấp thu sắt khi dùng cùng bữa ăn - vì vậy người có bệnh mạn tính, đang dùng thuốc theo toa, phụ nữ có thai hoặc cho con bú nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng hàng ngày.

Trà xanh hỗ trợ trao đổi chất — tức cách cơ thể sử dụng năng lượng — cũng như sức khỏe nội tiết tố.

2. Trà bạc hà – hỗ trợ điều hòa nội tiết tố nữ và giảm triệu chứng PCOS

Trà bạc hà ( Mentha spicata ) được làm từ lá cây bạc hà lục, có hương thơm mát dịu và vị ngọt nhẹ hơn so với bạc hà cay ( peppermint ). Loại trà này tự nhiên không chứa caffeine nên phù hợp để uống cả ngày, kể cả buổi tối. Trà bạc hà an toàn cho hầu hết mọi người và được xem là lựa chọn tốt cho phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS).

Một số nghiên cứu cho thấy trà bạc hà có thể mang lại các lợi ích sau:

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng và ổn định đường huyết .

Tăng hormone kích thích nang trứng (FSH), từ đó thúc đẩy rụng trứng và giúp chu kỳ kinh nguyệt đều đặn hơn.

Giảm nồng độ testosterone, giúp cải thiện mụn trứng cá và hạn chế tình trạng rậm lông ở người mắc PCOS.

Cách pha trà : Dùng khoảng 1 thìa cà phê lá khô hoặc 1 túi trà cho mỗi cốc nước sôi (nếu sử dụng lá tươi, nên dùng 5 - 10 lá, giã nhẹ trước khi hãm để trà tiết hương tốt hơn). Ngâm trà trong nước nóng 5 - 7 phút, sau đó lọc lấy nước; có thể uống nguyên chất hoặc pha thêm mật ong, chanh hay trà xanh để tăng hương vị và lợi ích sức khỏe.

Trà bạc hà nhìn chung an toàn, tuy nhiên người bị trào ngược dạ dày – thực quản hoặc đang mang thai nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

3. Trà chasteberry – hỗ trợ giảm hội chứng tiền kinh nguyệt và tăng cường progesterone

Chasteberry ( Vitex agnus-castus ), thường gọi là cây trinh nữ, được nhiều phụ nữ sử dụng như một giải pháp tự nhiên giúp giảm triệu chứng hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS) như đau ngực, thay đổi tâm trạng và điều hòa chu kỳ kinh nguyệt không đều.

Một số nghiên cứu cho thấy trà hoặc chiết xuất chasteberry có thể giúp giảm nồng độ prolactin – hormone liên quan đến sưng đau tuyến vú – đồng thời tăng cường progesterone, hỗ trợ giai đoạn hoàng thể khỏe mạnh hơn (nửa sau của chu kỳ kinh nguyệt). Tác dụng này giúp cân bằng hormone sinh dục nữ, cải thiện khả năng rụng trứng và hỗ trợ sinh sản. Một số phụ nữ còn sử dụng chasteberry để giảm triệu chứng mãn kinh như bốc hỏa, nhưng các bằng chứng về hiệu quả trong nhóm này vẫn còn hạn chế.

Theo Trung tâm Quốc gia về Sức khỏe Bổ sung và Tích hợp (NCCIH - Hoa Kỳ), chasteberry nhìn chung an toàn khi dùng ngắn hạn (tối đa 3 tháng). Tuy nhiên, nó có thể gây một số tác dụng phụ như đau đầu, rối loạn kinh nguyệt nhẹ, khó chịu dạ dày hoặc ngứa.

Không nên dùng nếu bạn:

Đang mang thai hoặc cho con bú

Đang sử dụng thuốc nội tiết tố (như thuốc tránh thai hoặc liệu pháp hormone)

Mắc ung thư vú, tử cung hoặc buồng trứng dương tính với thụ thể hormone.

Trà hoặc cồn thuốc chasteberry có vị hơi đắng, vị đất nhẹ, nên bạn có thể thêm mật ong, chanh hoặc hoa cúc để làm dịu hương vị khi thưởng thức.

4. Trà kinh giới có tác dụng điều hòa kinh nguyệt

Kinh giới ( Origanum majorana ) là một loại thảo mộc thuộc họ bạc hà. Lá cung cấp chất chống oxy hóa và các hợp chất làm dịu, như terpene và flavonoid. Một số nghiên cứu cho thấy kinh giới có thể cân bằng hormone sinh sản nữ, có thể giúp ích:

Giảm hormone nam ở những người mắc PCOS

Giảm đau bụng kinh hoặc chảy máu nhiều

Hỗ trợ sức khỏe buồng trứng và điều hòa kinh nguyệt ...

Một thử nghiệm nhỏ cho thấy nó cũng có thể cải thiện độ nhạy insulin và kiểm soát lượng đường trong máu. Khi pha thành trà, sẽ tạo ra một thức uống thơm mát, dễ chịu với hương thảo mộc thoang thoảng. Tuy nhiên, nên tránh dùng nếu bạn đang mang thai hoặc cho con bú.

5. Trà cam thảo – hỗ trợ nội tiết tố và sức khỏe tuyến thượng thận

Rễ cam thảo ( Glycyrrhiza glabra ) là vị thuốc quen thuộc trong y học cổ truyền, đồng thời được nghiên cứu nhiều trong y học hiện đại. Thành phần của rễ cam thảo có thể làm tăng nồng độ cortisol – hormone liên quan đến phản ứng căng thẳng – và hỗ trợ chức năng tuyến thượng thận, nhờ đó có thể hữu ích cho những người mắc bệnh Addison hoặc hội chứng mệt mỏi mạn tính.

Cam thảo cũng chứa các hợp chất thực vật có hoạt tính tương tự estrogen, giúp giảm nồng độ testosterone, nên có thể mang lại lợi ích cho phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS). Một số nghiên cứu cho thấy rễ cam thảo còn tăng cường tác dụng của spironolactone (Aldactone) – loại thuốc thường được kê cho người bị PCOS để giảm androgen dư thừa.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu ban đầu gợi ý rằng cam thảo có thể giảm cơn bốc hỏa và hỗ trợ sức khỏe xương ở phụ nữ mãn kinh, tuy nhiên bằng chứng hiện vẫn chưa rõ ràng và hiệu quả có thể thay đổi tùy loại, liều và thời gian sử dụng.

Trà cam thảo có vị ngọt tự nhiên, hương thơm nhẹ và thoảng mùi đất. Tuy nhiên, việc sử dụng thường xuyên hoặc liều cao có thể làm tăng huyết áp , hạ kali máu và tương tác với thuốc điều trị tim, thận hoặc tăng huyết áp. Vì vậy, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống trà cam thảo hằng ngày, đặc biệt nếu đang mắc bệnh mạn tính hoặc đang dùng thuốc kê đơn.



