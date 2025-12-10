Ai khỏe mạnh hơn: Người hay đi tiểu đêm hay người không đi tiểu đêm?

5 nguyên nhân tiềm ẩn gây ra tình trạng tiểu đêm mà nhiều người không hề hay biết Tình trạng tiểu đêm nếu kéo dài thường xuyên có thể là dấu hiệu cảnh báo một vài vấn đề sức khỏe mà bạn không nên chủ quan xem thường.

Về vấn đề "tiểu đêm" và "không tiểu đêm," nhiều người thường dựa vào tình trạng cá nhân để suy đoán sức khỏe. Số đông cho rằng, việc không phải thức dậy đi tiểu vào ban đêm đồng nghĩa với cơ thể khỏe mạnh, thận và hệ tiết niệu hoạt động tốt; ngược lại, người thường xuyên phải dậy đi tiểu có thể đang lo lắng về vấn đề sức khỏe.

Tuy nhiên, bác sĩ chỉ ra rằng, đơn thuần nhìn vào việc có hay không có tiểu đêm không thể trực tiếp đánh giá một người có khỏe mạnh hay không.

Việc có tiểu đêm hay không thực chất phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm lượng nước tiểu, số lần đi tiểu, và các triệu chứng đi kèm, chứ không chỉ dựa vào việc có đi tiểu đêm hay không.

Đơn thuần nhìn vào việc có hay không có tiểu đêm không thể trực tiếp đánh giá một người có khỏe mạnh hay không. Ảnh minh họa

Tiểu đêm và những dấu hiệu cần lưu ý

Tiểu đêm tăng lên thường xuyên: Dấu hiệu cảnh báo sức khỏe tiềm ẩn

Tiểu đêm (Nocturia) là hiện tượng cần thức dậy đi tiểu vào ban đêm, thường là trong khi ngủ.

Thông thường, người trưởng thành nên duy trì giấc ngủ không bị gián đoạn trong $6$ đến $8$ giờ mà không cần đi tiểu. Tuy nhiên, việc thỉnh thoảng thức dậy đi tiểu một lần không có nghĩa là có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Nhiều người từng trải qua điều này, có thể do uống quá nhiều nước hoặc ngủ nông hơn bình thường. Đây là tình trạng rất phổ biến.

Tuy nhiên, nếu số lần đi tiểu đêm tăng lên, bạn cần chú ý. Đặc biệt, nếu một người thường xuyên phải thức dậy trên 2 lần hoặc nhiều hơn vào ban đêm, đây có thể là tín hiệu cảnh báo vấn đề sức khỏe.

Lão hóa sinh lý: Ở người lớn tuổi, do khả năng chứa đựng của bàng quang giảm sút, tình trạng tiểu đêm tăng lên có thể xảy ra. Đây không hẳn là vấn đề bệnh lý, mà là một phần của quá trình lão hóa sinh lý.

Dấu hiệu bệnh lý: Nếu số lần đi tiểu tăng đột ngột, hoặc đi kèm với các triệu chứng khác như tiểu gấp, tiểu buốt, lượng nước tiểu đêm quá nhiều, hoặc phù nũng, thì đó có thể là biểu hiện của một số bệnh lý. Ví dụ, tiểu đường, cao huyết áp, hoặc phì đại tuyến tiền liệt đều có thể dẫn đến tiểu đêm thường xuyên.

Nếu số lần đi tiểu đêm tăng lên, bạn cần chú ý. Ảnh minh họa

Không tiểu đêm hoặc tiểu rất ít: Không hẳn là điều tốt tuyệt đối

Ngược lại, đối với những người hầu như không cần đi tiểu vào ban đêm, tình hình cũng không hoàn toàn là khỏe mạnh.

Mặc dù nhiều người cho rằng việc không phải vào nhà vệ sinh suốt đêm là tốt, nhưng nếu tình trạng này đi kèm với các triệu chứng như nước tiểu buổi sáng rất ít hoặc màu vàng đậm, thậm chí xuất hiện phù nề, tăng cân, điều này có thể cho thấy cơ thể đang tích nước, dẫn đến giảm lượng nước tiểu. Trong trường hợp này, có thể thận hoặc hệ tiết niệu đang gặp vấn đề.

Ví dụ, các bệnh như bệnh thận mãn tính hoặc suy giảm chức năng thận có thể dẫn đến giảm lượng nước tiểu, gây ra hiện tượng ban ngày tiểu nhiều, ban đêm tiểu ít.

Do đó, việc không tiểu đêm không nhất thiết có nghĩa là cơ thể khỏe mạnh, ngược lại, đôi khi điều này có thể ngụ ý cơ thể đang đối mặt với một số vấn đề sức khỏe tiềm ẩn.

Ảnh minh họa

3 yếu tố cần quan tâm để đánh giá sức khỏe tổng thể

Để đánh giá liệu "tiểu đêm" có nằm trong phạm vi bình thường hay là một cảnh báo sức khỏe cần đặc biệt quan tâm, bác sĩ nhấn mạnh rằng không thể chỉ dựa vào việc có hay không có nước tiểu, mà cần xem xét toàn diện các yếu tố sau:

1. Tổng lượng nước tiểu và tần suất:

Người trưởng thành thường đi tiểu khoảng 800 - 2000 ml vào ban ngày. Ban đêm, tần suất đi tiểu nên giảm để tránh thức giấc do bàng quang quá đầy. Nếu tần suất đi tiểu tăng đột ngột, hoặc tổng lượng nước tiểu ban ngày rất ít mà ban đêm lại thường xuyên đi tiểu, bạn cần chú ý.

Bệnh tiểu đường: Bệnh nhân tiểu đường thường có đường huyết cao, khiến lượng đường trong nước tiểu tăng, làm thay đổi áp suất thẩm thấu của nước tiểu, dẫn đến lượng nước tiểu tăng theo. Điều này dễ khiến bệnh nhân tiểu đêm thường xuyên.

Nhiễm trùng đường tiết niệu: Bệnh nhân có thể bị tiểu đêm tăng lên do viêm niệu đạo hoặc bàng quang, gây ra các vấn đề như tiểu khó, đau buốt, tiểu gấp.

Suy giảm chức năng tim/thận: Có thể dẫn đến phù nề, ban ngày nước bị giữ lại trong cơ thể, đến tối, lượng nước này được bài tiết ra, gây tiểu đêm nhiều.

2. Đặc tính nước tiểu và các triệu chứng đi kèm:

Cần xem xét màu sắc và tính chất của nước tiểu. Nước tiểu bình thường nên có màu vàng nhạt. Nếu nước tiểu có màu vàng đậm, hoặc xuất hiện máu, bọt, có thể là dấu hiệu cơ thể có bất thường và nên tìm kiếm sự tư vấn chuyên môn sớm.

Các triệu chứng đi kèm khác như tiểu gấp, tiểu buốt, tiểu không hết, phù nề, tăng cân đều là tín hiệu cần đi kiểm tra kịp thời.

3. Thói quen sinh hoạt:

Tiểu đêm cũng có thể liên quan chặt chẽ đến lối sống. Việc uống quá nhiều nước vào buổi tối hoặc ăn các thực phẩm chứa nhiều nước có thể khiến bạn thức dậy đi tiểu nhiều lần, đây là phản ứng sinh lý bình thường. Tuy nhiên, nếu bạn không uống quá nhiều nước mà vẫn tiểu đêm thường xuyên, hãy đặc biệt chú ý đến các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn.

Ví dụ, uống quá nhiều rượu, caffeine cũng có thể làm tăng tiểu đêm, đặc biệt caffeine và theophylline trong cà phê, trà có tác dụng lợi tiểu.

Nên kiểm tra sớm để đảm bảo sức khỏe

Việc có tiểu đêm hay không không phải là tiêu chuẩn đơn giản để đánh giá sức khỏe. Sức khỏe cần được xem xét toàn diện dựa trên lượng nước tiểu, tần suất đi tiểu, tính chất nước tiểu và các triệu chứng đi kèm.

Y học hiện đại khuyên rằng, bất kỳ ai, dù có tiểu đêm hay không, cũng nên duy trì lối sống lành mạnh, tránh nhịn tiểu lâu, điều chỉnh lượng nước nạp vào cơ thể hợp lý, và tránh tiêu thụ quá mức các đồ uống kích thích như caffeine hoặc rượu. Ngủ nghỉ điều độ, vận động vừa phải, ăn uống lành mạnh cũng giúp duy trì sức khỏe hệ tiết niệu.

Nếu có các triệu chứng bất thường, bạn nên kiểm tra sớm để đảm bảo sức khỏe.

Theo Abolouwang