5 lợi ích khi đi bộ 1 km mỗi ngày
Chỉ cần đi bộ 1 km mỗi ngày, tương đương 10–15 phút, có thể mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, tinh thần và cân nặng. Đây là thói quen đơn giản, dễ duy trì, phù hợp với người bận rộn.
Trong nhịp sống hiện đại, nhiều người dành phần lớn thời gian trong ngày để ngồi làm việc, ít vận động. Thói quen này làm tăng nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, béo phì và rối loạn giấc ngủ. Trong bối cảnh đó, việc duy trì những hình thức vận động đơn giản, dễ thực hiện như đi bộ đang được các chuyên gia y tế khuyến khích. Đáng chú ý, chỉ cần đi bộ 1 km mỗi ngày cũng có thể mang lại những lợi ích đáng kể cho sức khỏe nếu duy trì đều đặn.
1. Đi bộ 1 km mỗi ngày có đủ để cải thiện sức khỏe?
Theo các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), người trưởng thành nên duy trì ít nhất 150 phút hoạt động thể lực mức độ trung bình mỗi tuần.
Tuy nhiên, với những người ít vận động hoặc mới bắt đầu tập luyện, việc đặt mục tiêu đi bộ 1 km mỗi ngày là bước khởi đầu hợp lý.
Quãng đường 1 km tuy ngắn nhưng có thể giúp cơ thể "kích hoạt" trạng thái vận động, thúc đẩy tuần hoàn máu và cải thiện chức năng chuyển hóa. Quan trọng hơn, đây là mức vận động dễ thực hiện, ít gây áp lực, giúp hình thành thói quen lâu dài.
Chỉ cần đi bộ 1 km mỗi ngày – tương đương 10–15 phút – cũng có thể mang lại những lợi ích đáng kể cho sức khỏe nếu duy trì đều đặn.
2. Lợi ích khi đi bộ 1 km mỗi ngày
2.1 Đi bộ 1 km mỗi ngày giảm nguy cơ bệnh tim mạch
Đi bộ là một dạng vận động aerobic nhẹ, có tác động tích cực đến hệ tim mạch. Khi đi bộ, nhịp tim tăng nhẹ, giúp máu lưu thông tốt hơn và cải thiện chức năng của mạch máu. Nhiều nghiên cứu cho thấy, duy trì thói quen đi bộ hàng ngày có thể giúp:
- Giảm huyết áp .
- Cải thiện cholesterol máu.
- Giảm nguy cơ xơ vữa động mạch...
Ngay cả với quãng đường 1 km, nếu duy trì đều đặn, cơ thể vẫn nhận được những lợi ích tích lũy theo thời gian, góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch – nguyên nhân tử vong hàng đầu hiện nay.
2.2 Hỗ trợ kiểm soát cân nặng
Một trong những lợi ích rõ rệt của đi bộ là giúp tiêu hao năng lượng. Trung bình, đi bộ 1 km có thể đốt cháy khoảng 40–60 kcal, tùy thuộc vào cân nặng và tốc độ di chuyển. Mặc dù con số này không lớn, nhưng nếu duy trì mỗi ngày, kết hợp với chế độ ăn hợp lý, sẽ góp phần:
- Hạn chế tăng cân .
- Hỗ trợ giảm mỡ tích lũy.
- Cải thiện tỷ lệ cơ – mỡ trong cơ thể…
Đặc biệt, với những người ít vận động, việc bắt đầu bằng mục tiêu nhỏ như 1 km mỗi ngày giúp cơ thể thích nghi dần, tránh tình trạng bỏ cuộc giữa chừng.
2.3 Cải thiện sức khỏe tinh thần, giảm căng thẳng
Ngồi lâu, làm việc liên tục trước màn hình dễ gây căng thẳng và mệt mỏi tinh thần. Đi bộ, dù trong thời gian ngắn, cũng có thể giúp cơ thể giải phóng endorphin – chất dẫn truyền thần kinh giúp cải thiện tâm trạng.
Một số lợi ích ghi nhận gồm:
- Giảm cảm giác lo âu, căng thẳng.
- Cải thiện khả năng tập trung.
- Giúp tinh thần thư giãn hơn sau giờ làm việc...
Đi bộ ngoài trời, đặc biệt ở không gian có cây xanh, còn giúp tăng hiệu quả giảm stress nhờ tác động tích cực từ môi trường tự nhiên.
2.4 Hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ
Giấc ngủ có mối liên hệ chặt chẽ với mức độ vận động trong ngày. Những người ít vận động thường gặp tình trạng khó ngủ, ngủ không sâu giấc. Việc đi bộ 1 km mỗi ngày, vào buổi sáng hoặc chiều tối, có thể:
- Điều hòa nhịp sinh học.
- Giảm căng thẳng trước khi ngủ.
- Tăng thời gian ngủ sâu...
Tuy nhiên, cần tránh đi bộ quá sát giờ đi ngủ vì có thể khiến cơ thể tỉnh táo hơn, gây khó ngủ.
2.5 Tăng cường sức khỏe xương khớp
Đi bộ là hình thức vận động có tác động thấp, phù hợp với nhiều đối tượng, kể cả người lớn tuổi. Khi đi bộ, các nhóm cơ và khớp được vận động nhịp nhàng giúp:
- Tăng độ linh hoạt của khớp.
- Cải thiện sức mạnh cơ chân.
- Giảm nguy cơ thoái hóa khớp…
Với những người có nguy cơ loãng xương hoặc tiền sử đau khớp, việc duy trì đi bộ nhẹ nhàng mỗi ngày có thể hỗ trợ bảo vệ hệ cơ xương.
3. Những lưu ý để đi bộ 1 km hiệu quả
Để đạt được lợi ích tối đa, người dân cần lưu ý một số điểm khi bắt đầu thói quen này:
- Duy trì đều đặn: Tính liên tục quan trọng hơn cường độ, do đó nên đi bộ mỗi ngày hoặc ít nhất 5 ngày/tuần.
- Tốc độ phù hợp: Nên đi với tốc độ vừa phải, có thể nói chuyện nhưng hơi thở nhanh hơn bình thường.
- Trang phục phù hợp: Chọn giày mềm, vừa chân để tránh chấn thương.
- Khởi động nhẹ: Giúp giảm nguy cơ căng cơ, đặc biệt với người ít vận động lâu ngày.
- Tăng dần cường độ: Sau khi quen với 1 km, có thể tăng dần quãng đường hoặc thời gian để đạt khuyến nghị vận động.
Lợi ích lớn nhất của việc đi bộ 1 km mỗi ngày không chỉ nằm ở con số calo tiêu hao hay quãng đường, mà ở việc hình thành thói quen vận động đều đặn. Từ một mục tiêu nhỏ, người tập có thể nâng dần mức độ vận động, tiến tới các khuyến nghị chuẩn về thể lực. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tỷ lệ người ít vận động ngày càng gia tăng.
Đi bộ 1 km mỗi ngày là một giải pháp đơn giản, dễ thực hiện nhưng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch, tinh thần và chuyển hóa. Dù không thay thế hoàn toàn các khuyến nghị vận động, đây là bước khởi đầu phù hợp để xây dựng lối sống lành mạnh, phòng ngừa bệnh tật lâu dài.
Người đàn ông bất ngờ phát hiện mắc ung thư thận từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaSống khỏe - 43 giây trước
GĐXH - Chỉ đi khám vì rối loạn tiêu hóa, một người đàn ông 69 tuổi bất ngờ phát hiện khối ung thư thận giai đoạn sớm.
"Người mãi không giảm được cân" thường có 7 đặc điểm của hội mê ăn! Bạn dính bao nhiêu?Bệnh thường gặp - 2 phút trước
Lý do không giảm được cân cuối cùng cũng lộ diện!
5 món quen thuộc giúp cơ thể 'tự buồn ngủ'Sống khỏe - 4 giờ trước
GĐXH - Không ít người nhận ra rằng, càng vào thời điểm giao mùa, giấc ngủ càng trở nên chập chờn: khó ngủ, ngủ không sâu, hay tỉnh giấc giữa đêm. Nguyên nhân không chỉ đến từ thời tiết, mà còn từ thói quen ăn uống và sinh hoạt chưa phù hợp.
Cô gái 23 tuổi phát hiện mắc ung thư dạ dày từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaSống khỏe - 4 giờ trước
GĐXH - Phát hiện bất thường khi sờ thấy khối u nhỏ ở cổ, c gái đi khám phát hiện ung thư dạ dày thể ác tính cao. Đây là lời cảnh báo về những biểu hiện dễ bị bỏ qua.
8 loại rau xanh dồi dào magie giúp nâng cao sức khỏe tổng thểSống khỏe - 4 giờ trước
Việc bổ sung đủ lượng magie cho cơ thể không quá khó nếu chúng ta duy trì một chế độ ăn uống cân bằng. Nên bổ sung đa dạng các loại rau giàu magie vào thực đơn hàng ngày để bảo vệ gan, ổn định thần kinh và tăng cường sức khỏe...
Nữ sinh 21 tuổi nhiễm HPV, bác sĩ cảnh báo: 3 cách giặt đồ lót nguy cơ nhiễm bệnhSống khỏe - 5 giờ trước
Giặt đồ lót theo cách này không chỉ khiến việc loại bỏ virus trở nên khó khăn hơn mà còn có thể làm tăng nguy cơ tổn thương tiền ung thư cổ tử cung.
Ba người tại Cần Thơ phải nhập viện vì ăn loại cá chứa chất kịch độcY tế - 16 giờ trước
GĐXH - Chỉ trong 2 ngày, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã tiếp nhận 3 trường hợp ngộ độc cá nóc.
Người đàn ông mắc ung thư thực quản thừa nhận 2 sai lầm nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 17 giờ trước
GĐXH - Người đàn ông bị ung thư thực quản di căn hạch có thói quen hút thuốc lá và uống rượu mỗi ngày trong nhiều năm.
Người trung niên nên ưu tiên 4 loại thực phẩm này để trẻ hóa mạch máu, tăng tuổi thọSống khỏe - 23 giờ trước
GĐXH - Bước sang tuổi 50, điều đáng sợ nhất không phải là nếp nhăn hay tóc bạc, mà là khi trái tim bắt đầu "hụt hơi". Những cơn thở dốc khi leo cầu thang, những đêm trằn trọc hay cảm giác mệt mỏi vô cớ đều là lời cảnh báo từ "nhà máy năng lượng" của cơ thể.
Gắp thành công giun lươn dài 1,5 cm sống ký sinh trong mắt bệnh nhânY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn vừa kịp thời gắp bỏ một con giun lươn còn sống ký sinh trong mắt nữ bệnh nhân 22 tuổi, cảnh báo nguy cơ nhiễm ký sinh trùng nguy hiểm nếu chủ quan trong ăn uống và sinh hoạt.
Sản phụ sinh hạ thành công con ở tuổi 60Y tế
GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thực hiện thành công ca mổ lấy thai đặc biệt cho một sản phụ 60 tuổi. Em bé chào đời khỏe mạnh với cân nặng 2,8kg.