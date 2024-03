5 món ngon giúp giảm cân nhanh chóng mà chế biến nhanh gọn

Nguyên tắc giảm cân từ ăn uống

Giảm cân phải nhớ luôn mang theo đồ ăn nhẹ bên mình

Giảm cân có nguyên tắc riêng mà nếu nắm bắt được bạn sẽ thấy mọi việc trở nên dễ dàng. Trong đó, cần thiết ăn vặt đúng cách, đúng thời điểm giúp giảm căng thẳng, tối đa hóa khả năng tập trung và năng suất làm việc, đồng thời, dễ dàng kiểm soát cơn đói và lượng thức ăn nạp vào trong các bữa chính. Để đảm bảo việc ăn vặt, ăn nhẹ luôn trong tầm kiểm soát, bạn nên chuẩn bị trước thực phẩm và mang theo bên mình để không sa đà vào các món nằm ngoài kế hoạch. Một nắm tay các loại hạt như hạnh nhân, óc chó... hoặc một quả táo, một hộp sữa chua không đường là những lựa chọn lý tưởng giúp no bụng, bớt thèm ăn.

Bên cạnh bữa trưa, thói quen mang theo đồ ăn vặt lành mạnh khi đi làm cũng giúp bạn không phá vỡ kế hoạch ăn uống đã đề ra.

Giảm cân phải nhớ luôn kiểm soát lượng đường

Lượng đường trong máu cao kích hoạt cơ thể bài tiết insulin. Hormone này khiến cơ thể tích trữ chất béo nhiều hơn. Nếu insulin được tiết ra nhiều, cơ thể sẽ ngày càng béo, khó kiểm soát cân nặng. Để kiểm soát lượng đường nạp vào cơ thể, bạn nên cắt giảm thói quen uống nước ngọt hay thức uống chứa đường sữa, tinh bột trắng và các loại bánh kẹo, đồ tráng miệng cũng chứa lượng đường cao. Nhiều loại trái cây như nho, xoài cũng chứa nhiều đường, bạn nên tiêu thụ có chừng mực. Ngoài ra, bạn có thể ăn nhiều các loại rau lá trước khi ăn các món chứa đường, tinh bột sẽ giúp kìm hãm phần nào tốc độ hấp thụ đường của cơ thể.

Ăn thực phẩm giàu protein vào bữa sáng

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng bỏ bữa sáng làm gia tăng khả năng béo phì. Ăn nhiều thực phẩm giàu protein vào bữa sáng giúp bạn no lâu hơn và hỗ trợ kiểm soát cảm giác thèm ăn suốt cả ngày hiệu quả.

Bữa sáng đủ dinh dưỡng sẽ giúp kiểm soát lượng thức ăn trong các bữa tiếp theo tốt hơn.

Ăn bằng bát, đĩa nhỏ

Nghiên cứu của Tiến sĩ Brian Wansink tại Đại học Cornell chỉ ra kích thước bát/đĩa dùng trong bữa ăn có ảnh hưởng đến lượng thức ăn được tiêu thụ. Cùng một lượng thực phẩm nhưng khi sử dụng bát/đĩa nhỏ tạo cảm giác được ăn nhiều, ăn no hơn so với việc dùng bát/đĩa to, nhờ đó kiểm soát lượng đồ ăn tốt hơn.

5 món ngon giúp giảm cân nhanh chóng

Món ngon giảm cân 1: Sandwich cá

Sandwich cá chỉ với 277calo và 4g chất béo. Với món này, cá hồi hay cá basa được chiên áp chảo vừa xém vàng. Sau đó thêm ít xà lách, cà chua và sốt mayonnaise kẹp giữa 2 bánh mỳ. Thật là đơn giản, dễ làm và không mất nhiều thời gian.

Món ngon giảm cân 2: Salad trứng và khoai tây

Một món salad tươi ngon nhưng vẫn cung cấp đủ năng lượng tràn đầy. Nguyên liệu rất linh hoạt, bạn chỉ cần 2 quả trứng luộc, 1 quả bơ, 1 quả táo, 1 củ khoai tây luộc cắt miếng vuông. Cho tất cả vào bát rồi thêm xốt mayonnaise, trộn đều là xong. Đây là món ngon ít béo tuyệt vời mà bạn có thể chuẩn bị trước ở nhà cho bữa trưa hay có thể cho tất cả thành viên gia đình cùng thưởng thức, chắc chắn sẽ là món khoái khẩu cho các bé nữa.

Món ngon giảm cân 3: Cà chua nhồi thịt

Sử dụng lò nướng hay lò vi sóng đều có thể làm được món này. Khoét một lỗ lớn trên đỉnh của quả cà chua, khéo léo nạo hết hạt và ruột bên trong quả. Tiếp đến thịt bò hoặc thịt heo nạc cho vào máy xay cùng với cần tây, gia vị và ít dầu oliu. Sau đó bỏ vào lò trong 20 phút.

Món ngon giảm cân 4: Tôm cay trộn mỳ

Một bữa ăn ngon miệng và lành mạnh chỉ với 260 calo. Tôm sau khi lột vỏ, rửa sạch sẽ được ướp với xì dầu (hay nước mắm), giấm gạo, tương ớt (hay ớt trái) ít nhất trong 30 phút. Sau đó phi tỏi bỏ hỗn hợp tôm vào, gia giảm cho hợp khẩu vị. Mỳ luộc sơ qua hay mua mỳ Quảng dạng sợi trộn cùng với rau thơm, giá luộc là bạn có tô mì trộn ngon tuyệt rồi!

Món ngon giảm cân 5. Gà xào hạt điều

Thịt gà nướng hoặc chiên áp chảo cho chín. Quan trọng nhất là nước xốt, dầu oliu đun nóng cho tỏi vào rồi xào với tương ớt, nước mắm, hành tây và bông cải xanh cho chín rồi trút gà và hạt điều vào đảo đều là xong, nhưng nếu cần giảm cân thì bạn đừng ăn cùng với cơm nhé, món này chỉ cung cấp khoảng 250 calo thôi.

Thực đơn giảm cân cấp tốc trong 7 ngày giúp ăn ngon, dáng đẹp GĐXH - Nếu bạn đang tìm kiếm thực đơn giảm cân khoa học và lấy lại vóc dáng nhanh thì đừng bỏ quá bài viết này.