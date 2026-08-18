Phát hiện chuyện chồng tôi vẫn làm, bố chồng lên cơn đau tim phải nằm viện cả tuần

| Tâm sự

Nhưng điều khiến tôi chần chừ chính là bố chồng.

Chồng tôi ngoại tình đã một thời gian. Ban đầu tôi còn hy vọng anh chỉ nhất thời say nắng, rồi sẽ quay về với vợ con. Nhưng càng về sau tôi càng thất vọng. Anh không những qua lại với người phụ nữ kia mà còn nhiều lần lấy tiền trong nhà mang cho cô ta. Có khoản tiền đáng lẽ để lo cho con, có khoản là tiền tôi dành dụm để phòng ốm đau, vậy mà anh vẫn tìm cách lấy đi.

Và rồi bố chồng tôi biết chuyện. Ông vốn thương con trai nhưng cũng rất thương con dâu và các cháu. Hôm đó, sau khi nghe mọi chuyện, ông tức đến mức lên cơn đau tim. Cả nhà hốt hoảng đưa ông vào viện. May mắn là bác sĩ cứu được, nhưng sau cơn ấy, sức khỏe của ông yếu hẳn. Ông gần như không nói được, chỉ có thể nhìn mọi người rồi khẽ ra hiệu.

Điều khiến tôi đau lòng nhất là chồng tôi lại không chịu đến viện.

Anh bảo sợ bố nhìn thấy mình rồi tức thêm, ảnh hưởng đến sức khỏe nên tốt nhất cứ tránh mặt. Nói nghe thì như thể anh đang nghĩ cho bố, nhưng thực tế là suốt cả tuần anh biến mất, không hỏi bố hôm nay thế nào, cũng chẳng biết mẹ đang ngủ ở đâu, ăn uống ra sao?

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi vừa đi làm, vừa tranh thủ về lo cho con, dọn dẹp nhà cửa rồi lại chạy vào viện. Mẹ chồng cũng ở lại viện chăm ông. Tôi thương bà nên sáng nào cũng cố nấu một nồi cháo mang vào cho bố chồng, rồi chuẩn bị thêm cơm cho mẹ. Có hôm tan làm muộn, tôi chẳng kịp ăn gì, vừa về đến nhà đã phải tắm rửa cho con, rồi lại lao vào nấu ăn để kịp mang vào viện vì sợ mẹ chồng đói, bà không quen ăn cơm ngoài hàng.

Mệt thì có mệt, nhưng nhìn bố chồng nằm trên giường bệnh, tôi không thể mặc kệ. Ông đối xử với tôi rất tốt. Những lúc vợ chồng tôi khó khăn, ông luôn đứng về phía tôi và các cháu. Bây giờ ông nằm đó, ngay cả một câu hỏi han cũng không thể nói thành lời.

Nhiều lần tôi đứng bên giường, nhìn ông mà nghẹn lòng. Tôi đã quyết định rồi, sau khi ông khỏe hơn, tôi sẽ ly hôn. Tôi không còn muốn sống với một người chồng phản bội, lấy tiền của gia đình đem cho nhân tình rồi đến lúc bố mình nhập viện cũng bỏ mặc.

Nhưng điều khiến tôi chần chừ chính là bố chồng. Tôi sợ nếu ông vừa hồi phục mà biết vợ chồng tôi ly hôn, ông sẽ lại chịu thêm một cú sốc. Sức khỏe của ông bây giờ yếu đến mức chỉ cần xúc động mạnh cũng khiến cả nhà lo sợ.

Tôi không muốn vì cuộc hôn nhân của mình mà ông phải chịu thêm đau đớn. Nhưng tôi cũng không biết mình có thể tiếp tục chịu đựng được bao lâu nữa. Tôi nên làm thế nào đây?

Phát hiện chuyện chồng tôi vẫn làm, bố chồng lên cơn đau tim phải nằm viện cả tuần - Ảnh 2.Bố chồng sắp qua đời, chồng thú nhận bí mật giấu tôi suốt 30 năm

GĐXH – Tôi biết, chắc chắn sự thật sẽ được nói ra trước lúc bố chồng tôi qua đời. Và mẹ con tôi phải chuẩn bị để đón nhận điều đó dù biết nó vô cùng nghiệt ngã.

Thanh Uyên
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Vợ mất hơn 30 năm, bố không tái hôn: Sau khi ông qua đời, tôi rơi nước mắt khi biết lý do thật sự

Vợ mất hơn 30 năm, bố không tái hôn: Sau khi ông qua đời, tôi rơi nước mắt khi biết lý do thật sự

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, tôi luôn nghĩ bố không tái hôn vì quá yêu mẹ. Nhưng sau khi ông qua đời, tôi vô tình tìm thấy những lá thư bố viết cho mẹ. Hóa ra, phía sau cuộc sống một mình của bố không chỉ là tình yêu, mà còn là một nỗi ân hận ông mang theo suốt cuộc đời...

Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Tâm sự -

GĐXH - Gần 20 năm làm dâu, tôi luôn nghĩ mẹ chồng quá bao bọc con trai, như thể sợ tôi “cướp” mất anh. Chỉ đến khi mẹ qua đời, nghe một người bác trong họ kể lại quá khứ hơn 40 năm trước, tôi mới bật khóc và hiểu vì sao mẹ chồng cả đời không thể buông đứa con duy nhất...

Mẹ chồng giữ kín một bí mật hơn 10 năm: Khi biết sự thật, tôi không biết phải đối diện với chồng thế nào

Mẹ chồng giữ kín một bí mật hơn 10 năm: Khi biết sự thật, tôi không biết phải đối diện với chồng thế nào

Tâm sự -

GĐXH - Hơn 3 năm hôn nhân, cô luôn nghĩ mình may mắn khi có một người chồng yêu thương và người mẹ chồng hiền lành, tâm lý. Cho đến một ngày, từ một câu chuyện tưởng như vô tình, cô bất ngờ biết được bí mật mà mẹ chồng đã giấu kín hơn 10 năm. Đó cũng là lúc cô nhận ra người chồng của mình có một phần quá khứ mà cô chưa từng được biết.

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Tâm sự -

GĐXH - Suốt mấy chục năm qua, chúng tôi đều nghĩ: "Bà đâu phải mẹ ruột của mình". Cho đến khi bố tiết lộ một bí mật về người phụ nữ ấy, tôi mới hiểu mình đã nợ bà một tiếng “mẹ” từ rất lâu. Chỉ tiếc rằng, khi chúng tôi muốn bù đắp, bà đã không còn cơ hội để nghe những lời ấy nữa...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.