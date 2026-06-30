Tuổi già của tôi hạnh phúc nhờ quyết định rời khỏi nhà con trai

Tuổi già chỉ mong được sống quây quần bên con cháu

Sau khi nghỉ hưu được 5 năm, cuộc sống tuổi già của tôi trở nên lặng lẽ hơn. Ba năm trước, vợ tôi qua đời sau một cơn bạo bệnh. Kể từ đó, tôi sống một mình trong căn nhà cũ, ngày ngày đối diện với sự trống trải.

Vợ chồng tôi có hai người con, một trai, một gái. Ngày chúng còn nhỏ, tôi luôn cố gắng làm việc không biết mệt mỏi để các con được học hành đến nơi đến chốn.

Nhìn cả hai trưởng thành, có công việc ổn định và gia đình riêng, tôi cảm thấy mọi sự hy sinh đều xứng đáng.

Thế nhưng, tuổi tác ngày càng cao, sức khỏe không còn như trước. Con gái nhiều lần khuyên tôi chuyển đến sống cùng để có người chăm sóc.

Tôi lại nghĩ con gái đã lấy chồng, không muốn làm phiền cuộc sống riêng của con nên quyết định sang ở với con trai.

Từ ngày sống cùng con gái, tôi hầu như chẳng phải chi tiêu khoản nào vì mọi sinh hoạt đều được các con lo liệu. Ảnh minh họa

Sống cùng con trai nhưng không tìm thấy sự bình yên

Con trai đón tôi rất nhiệt tình. Khi ấy, tôi tin rằng mình đã tìm được nơi để an hưởng tuổi già.

Nhưng chỉ sau hai tháng, cảm giác háo hức ban đầu dần biến mất.

Con trai và con dâu đều bận rộn, sáng đi làm sớm, tối mới về. Nhiều hôm hai đứa ăn luôn ở ngoài, còn tôi tự nấu cơm, tự dọn dẹp và lặng lẽ ăn một mình.

Điều khiến tôi buồn hơn cả là bầu không khí trong gia đình luôn căng thẳng. Vì áp lực công việc, con trai thường nổi nóng, lớn tiếng với vợ con. Có những lúc tôi chỉ góp ý vài câu cũng khiến con khó chịu.

Tôi bắt đầu cảm thấy mình như một người ngoài. Sống chung một nhà nhưng ai cũng bận việc riêng, chẳng có mấy bữa cơm đông đủ hay những cuộc trò chuyện ấm áp. Càng ở lâu, tôi càng thấy cô đơn.

Cuối cùng, tôi quyết định quay về căn nhà cũ của mình.

Con gái đón về ở và đưa ra 3 quy định khiến tôi xúc động

Một thời gian sau, con gái và con rể đến thăm. Hai con tha thiết muốn đón tôi về sống cùng.

Thú thật, lúc đầu tôi rất ngại. Tôi sợ sống cùng con rể sẽ phát sinh mâu thuẫn, rồi vô tình ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình các con. Nhưng sự chân thành của con gái và con rể đã khiến tôi thay đổi quyết định.

Ngày tôi chuyển đến, các con chỉ nói với tôi ba điều.

Thứ nhất, tôi không nên tự ý mời người lạ về nhà.

Thứ hai, tôi phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa.

Thứ ba, tôi tuyệt đối không phải đưa tiền sinh hoạt hay đóng góp bất cứ khoản nào trong gia đình.

Nghe những điều ấy, tôi thấy sống mũi cay cay. Tôi hiểu các con không cần tiền của tôi, điều chúng cần chỉ là tôi khỏe mạnh và sống vui vẻ.

Lương hưu không còn là điều quan trọng nhất

Đến nay, tôi đã sống cùng con gái gần hai năm.

Mỗi ngày, con gái đều hỏi han xem tôi ăn uống thế nào, ngủ có ngon không. Con rể cũng luôn lễ phép, quan tâm tôi chẳng khác gì cha ruột.

Những lúc khỏe, tôi phụ các con trông cháu, quét sân hay phơi quần áo. Khi trái gió trở trời, cả hai lại tất bật chăm sóc tôi từng chút một.

Điều khiến tôi cảm động nhất là chưa bao giờ các con để tôi cảm thấy mình là gánh nặng.

Mỗi tháng, tôi nhận khoảng 3.000 Nhân dân tệ, tương đương gần 10 triệu đồng tiền lương hưu. Thế nhưng từ ngày sống cùng con gái, tôi hầu như chẳng phải chi tiêu khoản nào vì mọi sinh hoạt đều được các con lo liệu.

Chính vì vậy, tôi quyết định sau này sẽ để lại toàn bộ số tiền tiết kiệm từ lương hưu cho con gái. Đó không phải là sự thiên vị, mà đơn giản là món quà thay lời cảm ơn dành cho những người đã chăm sóc tôi bằng cả tấm lòng.

Điều quý giá nhất tuổi già không phải tiền bạc mà là tình thân

Có người cho rằng tuổi già cần tích lũy thật nhiều tiền để sống an nhàn. Tôi cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng sau những gì đã trải qua, tôi nhận ra tiền bạc chỉ giúp con người đủ đầy về vật chất.

Điều khiến tuổi già thực sự hạnh phúc lại là được sống trong một gia đình biết yêu thương, tôn trọng và quan tâm lẫn nhau.

Giờ đây, điều tôi trân trọng nhất không phải khoản lương hưu 10 triệu đồng mỗi tháng, mà là mỗi sáng thức dậy đều có tiếng cười của con cháu, có những bữa cơm quây quần và cảm giác mình vẫn là một phần quan trọng của gia đình.

Đối với tôi, đó mới là tài sản quý giá nhất của những năm tháng cuối đời.

* Bài viết là chia sẻ của cụ ông Vương Minh (65 tuổi) đến từ Bắc Kinh, Trung Quốc trên diễn đàn Toutiao.

Bài học quản lý tiền tuổi già từ hai bà mẹ U80: Không phải chia đều mới là công bằng GĐXH - Tiền bạc ở tuổi già không chỉ là "của để dành" mà còn là chỗ dựa cho cuộc sống và là phép thử đối với tình thân.

Theo Toutiao