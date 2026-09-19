5 thói quen buổi tối khiến vợ chồng âm thầm xa cách

Điều đáng nói là khoảng cách vợ chồng đôi khi không bắt đầu từ một biến cố lớn mà từ những thói quen nhỏ lặp lại mỗi tối.

Ảnh minh họa.

Điện thoại chiếm mất khoảng thời gian đáng lẽ dành cho nhau

Sau một ngày làm việc, nhiều người có thói quen nằm trên giường và lướt mạng xã hội trước khi ngủ. Khi cả hai đều chìm vào màn hình riêng, cơ hội trò chuyện và kết nối cũng giảm đi.

Không phải chiếc điện thoại là nguyên nhân của mọi vấn đề trong hôn nhân, nhưng nếu nó thường xuyên được ưu tiên hơn người bạn đời, cảm giác bị bỏ quên rất dễ xuất hiện. Chỉ cần dành một khoảng thời gian ngắn đặt điện thoại sang bên, vợ chồng đã có thêm cơ hội nhìn nhau, trò chuyện và chia sẻ.

Chỉ nói về công việc, con cái rồi đi ngủ

Thông tin trên VOV cho hay: Một cuộc hôn nhân sẽ khó duy trì sự thân mật nếu mọi cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh hóa đơn, lịch học của con, công việc hoặc những việc phải làm ngày mai. Những chủ đề ấy cần thiết, nhưng vợ chồng cũng cần nói về chính mình.

Hỏi nhau hôm nay vui hay buồn, kể một chuyện nhỏ trong ngày hoặc nhắc lại một kỷ niệm đẹp có thể giúp cuộc trò chuyện trở nên gần gũi hơn. Sự thân mật về cảm xúc cũng là nền tảng quan trọng của đời sống phòng the.

Mang bực bội lên giường hoặc cố tình im lặng

Một số cặp đôi có thói quen “chiến tranh lạnh” khi xảy ra mâu thuẫn. Không ai muốn nói, không ai muốn nghe và cả hai đi ngủ trong sự khó chịu. Nếu tình trạng này lặp lại, những tổn thương nhỏ có thể tích tụ thành khoảng cách lớn. Phụ Nữ Mới khẳng định.

Điều đó không có nghĩa mọi tranh cãi đều phải giải quyết ngay trước khi ngủ. Khi cảm xúc đang quá nóng, tạm dừng là cần thiết. Nhưng sau đó, hai người nên quay lại cuộc trò chuyện với thái độ bình tĩnh, thay vì để im lặng kéo dài.

Biến chuyện gần gũi thành nghĩa vụ

Khi một người thường xuyên cảm thấy mình “phải đáp ứng” nhu cầu của bạn đời, sự gần gũi có thể dần mất đi cảm giác tự nhiên. Đời sống tình dục bền vững cần sự tự nguyện, tôn trọng và thoải mái từ cả hai phía.

Quên những cử chỉ thân mật rất nhỏ

Một cái ôm, nụ hôn chúc ngủ ngon hay câu “Hôm nay em/anh vất vả rồi” tưởng như không đáng kể nhưng lại giúp duy trì cảm giác được yêu thương.

Hôn nhân không chỉ được giữ bằng những chuyến đi xa hay những món quà lớn. Nhiều khi, chính những phút cuối ngày được dành cho nhau mới là điều giúp hai người không trở thành những người xa lạ trong cùng một mái nhà.