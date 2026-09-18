Vì sao các cặp đôi hạnh phúc thường duy trì điều này trước khi ngủ?

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GĐXH - Có những cặp vợ chồng dù bận rộn đến đâu vẫn giữ thói quen dành khoảng 10 phút trước khi ngủ để nói chuyện. Họ không nhất thiết phải kể những điều quan trọng.

Có hôm chỉ là hỏi nhau ngày mai có việc gì, hôm khác lại cùng nhắc một chuyện vui xảy ra trong ngày. Điều giữ họ lại không phải nội dung cuộc trò chuyện mà là cảm giác “mình vẫn có một khoảng thời gian dành riêng cho nhau”.

Vì sao các cặp đôi hạnh phúc thường duy trì 'nghi thức trước khi ngủ'? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Trong ngày, vợ chồng có thể bị cuốn vào rất nhiều vai trò: nhân viên, cha mẹ, con cái của hai bên gia đình. Trước khi ngủ là thời điểm có thể tạm gác những vai trò đó để trở lại với tư cách hai người bạn đời.

Một cuộc trò chuyện ngắn, một cái ôm, nụ hôn chúc ngủ ngon hay vài phút cùng nhau thư giãn đều có thể trở thành nghi thức riêng của mỗi cặp đôi. Sự lặp lại đều đặn tạo cảm giác ổn định và gần gũi.

Không phải cuộc trò chuyện nào cũng liên quan đến chuyện chăn gối. Điều quan trọng là không biến “nghi thức trước khi ngủ” thành một tín hiệu bắt buộc phải quan hệ tình dục. Sự thân mật cần được duy trì ngay cả khi một hoặc cả hai không có ham muốn.

Khi vợ chồng có cảm giác an toàn và không bị gây áp lực, những cử chỉ gần gũi như ôm, nắm tay hay trò chuyện lại có thể giúp đời sống tình dục trở nên tự nhiên hơn. Ham muốn thường khó xuất hiện trong một mối quan hệ đầy căng thẳng nhưng dễ được nuôi dưỡng trong sự tin cậy và yêu thương.

Không cần một nghi thức cầu kỳ. Hai người có thể cùng uống một tách trà, tắt điện thoại, kể cho nhau nghe một điều đáng nhớ trong ngày hoặc đơn giản là ôm nhau vài phút trước khi ngủ.

Điều quan trọng nhất là sự đều đặn. Khi cả hai biết rằng cuối ngày luôn có một khoảng thời gian dành cho nhau, cảm giác được quan tâm và ưu tiên sẽ được củng cố. Đó cũng chính là một trong những cách nhẹ nhàng để giữ lửa hôn nhân qua năm tháng.

Vì sao các cặp đôi hạnh phúc thường duy trì điều này trước khi ngủ? - Ảnh 2.Những câu hỏi nên hỏi nhau trước khi ngủ để giữ lửa hôn nhân

GĐXH - Có những cặp vợ chồng nằm cạnh nhau mỗi tối nhưng lại ngày càng ít nói chuyện. Chị H., 38 tuổi, từng chia sẻ rằng hai vợ chồng chị vẫn ăn chung, ngủ chung nhưng nhiều ngày chỉ trao đổi những câu liên quan đến con cái, tiền bạc và công việc. Đến khi nhận ra mình không còn biết hôm nay người bạn đời vui hay buồn, chị mới hiểu khoảng cách trong hôn nhân đôi khi bắt đầu từ sự im lặng rất nhỏ.

Vì sao các cặp đôi hạnh phúc thường duy trì điều này trước khi ngủ? - Ảnh 3.2 điều khiến đàn ông dễ tổn thương khi gần gũi

GĐXH - Chị H., 38 tuổi, từng nghĩ chồng mình “dạo này ít chủ động” vì không còn yêu vợ như trước. Cho đến một lần hai vợ chồng thẳng thắn trò chuyện, chị mới biết anh vẫn nhớ những lần mình vô tình nhận xét về khả năng của chồng trong lúc gần gũi.

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