5 tư thế ngủ tốt nhất giúp bảo vệ cột sống
Tư thế ngủ không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe cột sống. Ngủ đúng tư thế giúp giảm áp lực lên lưng, hạn chế cứng khớp và hỗ trợ quá trình phục hồi tự nhiên của cơ thể, từ đó duy trì cột sống khỏe mạnh...
1. Thế nào là tư thế ngủ tốt nhất?
Tư thế ngủ có ảnh hưởng lớn đến cảm giác của cơ thể, chất lượng giấc ngủ và thậm chí cả một số vấn đề sức khỏe.
Nếu bạn thường xuyên thức dậy với tình trạng đau lưng hay cứng cổ mà không rõ nguyên nhân, rất có thể tư thế ngủ là “thủ phạm”.
Việc lựa chọn tư thế ngủ phù hợp giúp giảm áp lực lên cột sống và khớp, đồng thời hỗ trợ hô hấp, hạn chế ợ nóng và cải thiện giấc ngủ . Nói cách khác, tư thế ngủ tốt nhất là tư thế giúp cơ thể được nghỉ ngơi trọn vẹn và thức dậy với cảm giác thoải mái, khỏe mạnh. Đặc biệt, tư thế ngủ lý tưởng cho cột sống là tư thế duy trì sự thẳng hàng tự nhiên từ hông đến đầu.
2. Các tư thế ngủ tốt nhất
2.1 Nằm ngửa, kê gối dưới đầu gối
Đây được coi là một trong những tư thế tốt nhất cho sức khỏe cột sống. Nằm ngửa giúp phân bổ đều trọng lượng cơ thể và duy trì tư thế trung tính của đầu, cổ và cột sống. Một chiếc gối nhỏ kê dưới đầu gối sẽ hỗ trợ đường cong tự nhiên của lưng dưới, giúp giảm áp lực lên cột sống.
Tư thế ngủ nằm ngửa, kê gối dưới đầu gối giúp giảm áp lực lên cột sống.
2.2 Nằm nghiêng với gối kê giữa hai đầu gối
Ngủ nghiêng cũng tốt cho cột sống, đặc biệt nếu đặt gối giữa hai đầu gối. Điều này giúp chân trên không bị lệch khỏi trục cột sống nhưng nên lưu ý khi thực hiện tư thế ngủ này cần hơi cong đầu gối, tránh ôm chặt đầu gối, vì về lâu dài có thể gây căng cơ lưng và cổ.
2.3 Tư thế bào thai cho người bị thoát vị đĩa đệm
Với người bị thoát vị đĩa đệm , tư thế ngủ bào thai có thể giúp giảm đau và tạo cảm giác dễ chịu hơn. Hãy nằm nghiêng, nhẹ nhàng kéo đầu gối về gần ngực và hơi cuộn tròn cơ thể. Tư thế này giúp mở rộng khoảng cách giữa các đốt sống, từ đó giảm áp lực lên các dây thần kinh, hỗ trợ cột sống được thư giãn.
2.4 Nằm sấp với gối kê dưới bụng
Mặc dù tư thế nằm sấp thường không được khuyến khích, nhưng nó có thể có lợi khi người bệnh bị thoái hóa đĩa đệm . Việc nâng đỡ vùng bụng dưới bằng một chiếc gối mỏng có thể giảm áp lực lên cột sống thắt lưng. Tuy nhiên, cố gắng không sử dụng gối cao cho đầu, vì điều này sẽ gây căng thẳng cho cổ.
2.5 Sử dụng nệm và gối hỗ trợ phù hợp
Bất kể tư thế ngủ là gì, điều cần thiết là dùng một tấm nệm có độ cứng trung bình, không quá lõm, quá mềm để hỗ trợ đầy đủ cho cột sống. Sử dụng gối nên phù hợp, đặt gối thẳng hàng với phần còn lại của cột sống, không bị quá cao hoặc lệch.
