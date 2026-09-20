3 sai lầm khi trò chuyện ban đêm khiến mâu thuẫn dễ bùng phát

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GĐXH - Ban ngày đã đủ bận rộn, nhiều cặp vợ chồng chỉ đến tối mới có thời gian nói chuyện. Nhưng cũng chính lúc cơ thể mệt mỏi nhất, những câu nói tưởng bình thường lại dễ châm ngòi cho một cuộc tranh cãi.

Một lời trách móc, cách nhắc lại chuyện cũ hay thái độ không chịu lắng nghe có thể khiến khoảng thời gian đáng lẽ để hai người gần nhau lại trở thành nguyên nhân của một đêm mất ngủ.

3 Sai lầm khi trò chuyện ban đêm gây mâu thuẫn trong phòng the - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Biến cuộc trò chuyện trước khi ngủ thành phiên “xét lỗi”

“Anh lúc nào cũng thế”, “Em chẳng bao giờ chịu thay đổi” hay “Chuyện này chúng ta nói bao nhiêu lần rồi?” là những câu dễ khiến người nghe lập tức phòng thủ. Khi đã mệt, khả năng kiểm soát cảm xúc cũng có thể giảm, khiến một vấn đề nhỏ nhanh chóng trở thành cuộc tranh luận lớn.

Nếu cần nói về một điều chưa hài lòng, nên tập trung vào sự việc cụ thể và cảm xúc của bản thân thay vì gán nhãn tính cách cho bạn đời. Cách nói “Em thấy buồn khi…” thường dễ mở ra đối thoại hơn “Anh luôn luôn…”.

Lôi chuyện cũ vào một vấn đề mới

Phụ Nữ Mới nhận định, một cuộc tranh luận về việc nhà rất dễ chuyển thành chuyện tiền bạc, bố mẹ hai bên hoặc những lỗi xảy ra từ nhiều năm trước. Khi quá nhiều vấn đề được đưa vào cùng lúc, cả hai khó tìm được giải pháp và cảm giác tổn thương chỉ tăng lên.

Không phải mọi mâu thuẫn đều cần giải quyết ngay trong một đêm. Nếu cả hai đang quá mệt hoặc nóng giận, tạm dừng cuộc trò chuyện và thống nhất một thời điểm khác để tiếp tục có thể là lựa chọn tốt hơn.

Vừa nói vừa nhìn điện thoại

Một người đang chia sẻ mà người kia vẫn liên tục nhìn màn hình sẽ dễ có cảm giác mình không được coi trọng. Đặc biệt trong những cuộc trò chuyện về cảm xúc, sự hiện diện trọn vẹn có ý nghĩa không kém lời nói.

Trò chuyện để hiểu nhau, không phải để giành phần thắng

Mục đích của cuộc trò chuyện giữa vợ chồng không phải lúc nào cũng là tìm ra ai đúng, ai sai. Đôi khi, điều cần nhất chỉ là để người kia biết mình đang cảm thấy thế nào.

Một cuộc trò chuyện tốt trước khi ngủ có thể kết thúc bằng một câu rất đơn giản: “Chúng ta để chuyện này mai nói tiếp nhé, giờ nghỉ đã”. Biết dừng đúng lúc cũng là một cách bảo vệ hôn nhân.

Khi ban đêm trở thành khoảng thời gian để lắng nghe thay vì trách móc, phòng ngủ sẽ dần trở lại đúng với ý nghĩa vốn có: một không gian để hai người được nghỉ ngơi, gần gũi và tìm thấy sự bình yên bên nhau. Phụ nữ & Pháp luật cho hay.

3 Sai lầm khi trò chuyện ban đêm gây mâu thuẫn trong phòng the - Ảnh 2.Những câu hỏi nên hỏi nhau trước khi ngủ để giữ lửa hôn nhân

GĐXH - Có những cặp vợ chồng nằm cạnh nhau mỗi tối nhưng lại ngày càng ít nói chuyện. Chị H., 38 tuổi, từng chia sẻ rằng hai vợ chồng chị vẫn ăn chung, ngủ chung nhưng nhiều ngày chỉ trao đổi những câu liên quan đến con cái, tiền bạc và công việc. Đến khi nhận ra mình không còn biết hôm nay người bạn đời vui hay buồn, chị mới hiểu khoảng cách trong hôn nhân đôi khi bắt đầu từ sự im lặng rất nhỏ.

3 Sai lầm khi trò chuyện ban đêm gây mâu thuẫn trong phòng the - Ảnh 3.2 điều khiến đàn ông dễ tổn thương khi gần gũi

GĐXH - Chị H., 38 tuổi, từng nghĩ chồng mình “dạo này ít chủ động” vì không còn yêu vợ như trước. Cho đến một lần hai vợ chồng thẳng thắn trò chuyện, chị mới biết anh vẫn nhớ những lần mình vô tình nhận xét về khả năng của chồng trong lúc gần gũi.

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